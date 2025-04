Trumpovi se už nechce řešit Ukrajinu. V Česku nářek

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek prohlásil, že Spojené státy v čele s prezidentem Donaldem Trumpem se během několika málo dní rozhodnou, zda mají dál pokračovat ve snahách o dosažení mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou. Po jednáních s evropskými a ukrajinskými představiteli v Paříži uvedl, že Washington není připraven „pokračovat v tomto úsilí celé týdny a měsíce“. Podle něj je potřeba se „velmi rychle rozhodnout“, přičemž zmínil, že mluví skutečně o otázce několika dní – o tom, zda je dosažení dohody reálné v následujících týdnech, informovala agentura Reuters.

Rubio svým výrokem odráží rostoucí frustraci americké administrativy z dosavadního vývoje jednání. Přestože v některých oblastech došlo k mírnému pokroku, Spojené státy zjevně zvažují, zda má smysl nadále vkládat energii do diplomatických snah, pokud se zásadní průlom neuskuteční velmi brzy. Vyjádření přichází i v kontextu dřívějšího slibu Donalda Trumpa, že pokud bude zvolen prezidentem, vyřeší válečný konflikt na Ukrajině během 24 hodin, po svém zvolení se nechal slyšet, že situace je složitější, než si původně představoval.

Evropská kritika: Nečekaná slabost Washingtonu

V Evropě vyvolalo oznámení Spojených států o možném stažení z mírových jednání, pakliže boje na Ukrajině neskončí do pár dnů, ostré reakce. Mnozí politici a bezpečnostní experti považují takové ultimátum za nešťastné a potenciálně nebezpečné gesto, které může posílit agresivní rétoriku Moskvy.

Kritika zaznívá i napříč nejen českým politickým spektrem, přičemž varování se týkají ztráty důvěry v roli USA jako klíčového hráče v bezpečnostní architektuře Evropy.

Například europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) v reakci na tato prohlášení na platformě X uvedl: „Spojené státy zatím v otázce Ukrajiny silně selhávají. Takovou slabost od americké administrativy čekal málokdo,“ reagoval tak i na varování některých analytiků, podle nichž ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v podstatě naznačuje, že si Kreml už nyní „chystá půdu pro útok na Západ“.

Na slova amerického ministra zahraničí Marca Rubia zareagoval i český senátor David Smoljak (STAN). Ten jeho postoj komentoval následovně: „Tohle mi připomíná toho chlapíka, co si libuje, jak ho jeho pes na slovo poslouchá. Já mu řeknu: Tak půjdeš, nebo nepůjdeš? No a on buď jde, nebo nejde,“ chtěl poukázat na váhavost a nepřesvědčivost americké rétoriky.

Trump Ukrajinu nikdy neřešil, vidí jen byznys

Ostře se do situace opřel také europoslanec Jan Farský (STAN), který reagoval nejen na slova ministra Rubia, ale i na dlouhodobý postoj Donalda Trumpa k válce na Ukrajině. Podle Farského je postoj bývalého prezidenta nebezpečně chladný a motivovaný výhradně ekonomickými zájmy. „Celé to od začátku působí tak, že Trumpa Ukrajina nezajímá a nikdy nezajímala – ani životy Ukrajinců, ani udržení mezinárodního řádu. Jediné, co na Ukrajině vidí, je byznys a zdroje pro USA. A pro to si od první chvíle jde. Bez ohledu na lidské oběti, bez ohledu na mezinárodní právo,“ napsal na sítí X.

Farský rovněž připomněl, že zodpovědnost za válku nese jednoznačně Kreml: „Kdo válku začal, je Rusko. Kdo odmítl příměří, je Rusko. A ten, kdo krvácí, je Ukrajina,“ poukázal s tím, že se tak děje v době, kdy se část západního světa začíná od podpory Kyjeva odvracet.

Do veřejné debaty se vložil i český herec Miroslav Etzler, který na svém profilu reagoval ironickým komentářem směřovaným přímo k Donaldu Trumpovi a nereálnosti jeho slibů: „To už uběhlo těch 24 hodin, pane Trumpeto?“ narážel na dlouhodobě opakovaný slib Donalda Trumpa, že pokud bude zvolen prezidentem, ukončí válku na Ukrajině do 24 hodin od nástupu do úřadu. Trump tuto rétoriku používá od roku 2022 a staví ji na své údajné schopnosti „dohodnout se s Putinem“.

Podobně krátce a výstižně se k celé věci vyjádřil i novinář a komentátor Jindřich Šídlo, který v poukázal na Trumpova opakovaná prohlášení o „rychlém ukončení války“, a sice během jediného dne.

K výrokům amerického ministra zahraničí a obavám z ochabující podpory Ukrajině se vyjádřil také bývalý předseda TOP 09 a poslanec Miroslav Kalousek. Ve svém komentáři shrnul model, který podle něj Spojené státy opakovaně uplatňují v zahraniční politice. „Bohužel obvyklý model chování USA posledních let: Nejprve se do toho vloží, přesvědčí spojence, ať do toho jdou s nimi (Irák, Afghánistán), pak je to přestane bavit a stáhnou se, ‚ať si tam s tím sami poradí, jak umí‘,“ dodal Kalousek s tím, že tento postoj nyní poprvé vidíme i na evropském kontinentě: „Historicky poprvé zažíváme tenhle přístup i v Evropě. Nezbývá než s tím počítat a poradit si.“ Jeho slova tak podtrhují rostoucí volání po větší strategické samostatnosti Evropy v oblasti bezpečnosti a obrany.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury Reuters uvedl, že určitého pokroku v otázce mírového urovnání již bylo dosaženo, ale že kontakty s Washingtonem jsou obtížné. Uvedl, že Rusko usiluje o vyřešení konfliktu při zajištění svých vlastních zájmů. Dodal, že Moskva zůstává otevřená dialogu se Spojenými státy.

Čtvrteční rozhovory v Paříži byly prvními věcnými, osobními rozhovory na vysoké úrovni o Trumpově mírovém úsilí, kterých se zúčastnily evropské mocnosti. Rubio uvedl, že jím předložený mírový rámec USA se setkal s „povzbudivým přijetím“. Zelenského kancelář označila rozhovory za konstruktivní a pozitivní.

