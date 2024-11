Trumpovo vítězství – konec cenzury i u nás. Libor Vondráček nastínil nové možnosti

„132 let čekaly Spojené státy na prezidenta, který se po prohraných volbách vrátí znovu do Bílého domu,“ uvádí Vondráček, který Trumpovi také gratuloval k úspěchu jeho podporovatelů ve volbách do Kongresu. Podle předsedy Svobodných by toto vítězství mohlo naznačovat, že směřování Spojených států může ovlivnit budoucí vývoj i v Evropě.

„Trumpovo vítězství přináší vítězství rozumu nad zeleným náboženstvím a touhy po bezpečí nad nekontrolovanou migrací,“ dodává Vondráček. V komentáři, který zveřejnil na sociálních sítích, zdůrazňuje, že Trumpova politika je ve prospěch svobody slova, zodpovědného přístupu k úkolům a podpory decentralizovaných měn, jako je Bitcoin.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 3687 lidí

Podle Vondráčka by Trump mohl změnit i vnímání obranné politiky v Evropě: „Trump přestane s vyprávěním pohádky o tom, že nás bude USA bezpečnostně chránit v takové míře, že sami vlastní obranyschopnost nemusíme řešit. To nám dá šanci, abychom se postavili na vlastní nohy.“

Libor Vondráček tak vítá výsledek voleb v USA nejen jako potvrzení své vlastní ideologické orientace, ale také jako inspiraci a naději pro Českou republiku a celou Evropu: „Snad se tolik potřebného vystřízlivění dočkáme brzy i my.“