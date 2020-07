Tuc, tuc, fet a chlast. V centru Prahy proběhne technoparty. Až uslyšíte, kde to bude, padnete. Nevěřili nám to ani poslanci

reklama

„Další akce z dílny Harmony Rec. se uskuteční 11. července v prostorách nádvoří Klementina. Vystoupí na ni residenti Alfred Czital, Yan, Raleigh a jejich zahraniční hosté, kteří zpříjemní sobotní odpoledne elektronickou hudbou.“

Poté, co se ParlamentníListy.cz o akci dozvěděly od jednoho z účastníků, začalo naše pátrání. Chtěli jsme vědět, kdo akci povolil, jaké finanční prostředky z ní Národní knihovna bude mít a také nám šlo o informace, zdali podobné hudební seance patří do prostor, které schraňují Kodex vyšehradský, naši nejcennější knihu.

Otázek, jak se ukázalo, bylo více než odpovědí.

Že jde o hudební produkci zaměřenou na zisk, naznačují sami organizátoři. Ti sice nebyli schopni naší redakci jakkoli odpovědět, na Facebooku skupiny Techno Praha jsou však sdílní. Z komentářů tak snadno vyčteme, že lístky stojí od 390 korun a na cestu do Klementina se chystá několik stovek lidí.

V prostorách Národní knihovny si účastníci dopřejí jídlo, alkohol, a dokonce si budou moci koupit oblečení. „Kromě toho bude i stan s Harmony merch (s mikinami, ponožkami, deskami a plakáty) – vše za zvýhodněné ceny. Vypadá to, že budete dobře vybaveni čelit dlouhé noci? To je dobře.“

Už nyní víme, že na místo přijde několik stovek platících, že všem musí být přes 18 let a že cílem organizátorů je vydělat. Kolik ovšem dostane Národní knihovna z pronájmu, zůstává utajeno. Smlouvy se dohledat nepodařilo. Podle námi osloveného odborníka by měl být pronájem v této části Prahy na mnohahodinovou produkci kolem sto tisíc korun. „To bych viděl jako reálné,“ uvedl.

Tento muž a s ním i několik dalších lidí z hudební branže však nemá na technaře příliš hezké vzpomínky. „Fajn lidi, starší, ale prakticky neudělají žádný kšeft. Jedou na pilulkách, takže z mojí zkušenosti až nad ránem shánějí vodu, jinak jen tancují a jsou v rauši,“ uvedl. Tyto zkušenosti jsme slyšeli vesměs od každého, na koho jsme se obrátili.

Kdo tedy vystoupí? Alfred Czital z Česka – techno, Yan z Česka – techno, Raleigh z Česka – techno, Blind Observatory – techno, Shoal z Nizozemska – techno, Vand také z Nizozemska – techno. O tom, že akci propaguje především skupina Techno Praha na svém Facebooku, už řeč byla.

Jak se na spojení techna, možných drog a zcela jistě i tvrdého alkoholu dívají členové výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky? Zeptali jsme se.

„K techno party či podobným zábavám mladých lidí by historické prostory barokní jezuitské koleje, tedy Klementina, sloužit neměly. K propagaci Národní knihovny České republiky by se mělo využívat jiných akcí a open air není z mého pohledu asi to pravé ořechové. Na takové akce národní kulturní památka nemá být využita,“ řekl redakci poslanec Ivo Pojezný (KSČM).

Techno, kam se podíváš

„Tato informace je pro mne nová. Pokud je to tak, jak píšete, tak se mi to samozřejmě nelíbí. V uvedených prostorách Klementina bych si představoval daleko důstojnější akci než techno party,“ doplnil profesor Karel Rais (ANO), poslanec a rektor VUT v Brně.

„Poprvé to slyším od vás. Jsem spíše konzervativní a techno nemám v oblibě obecně. Představím-li si klasickou techno party, tedy velmi, velmi hlasitou hudbu a mnoho lidí pod vlivem omamných látek, je to pro mne v Klementinu nepřijatelné a nepochopitelné,“ napsal ParlamentnímListům.cz Karel Krejza z ODS. „V Klementinu mi nedokázali odpovědět. Předpokládám a doufám, že byly splněny veškeré náležitosti důležité pro uskutečnění podobné akce uprostřed historické Prahy. Přesto si dovolím být na pochybách, zda je pořádání podobné akce v samotném jádru písemných klenotů vhodné. Nejsem tedy proti pořádání techno party obecně, ani proti živé kultuře v Praze, právě naopak. Jsem jejím velkým podporovatelem. Budu tedy doufat, že pořadatelé budou volit alespoň komornější ráz svojí akce, už z úcty k prostředí,“ sdělila redakci poslankyně Marcela Melková (ANO).

Podobný názor měl i poslanec Julius Špičák. Akci označil za bizarní. „Ale máme i rock v opeře – nepobuřuje mě to,“ doplnil přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

To, že je něco v nepořádku, se ukázalo i v dalších oblastech. ParlamentníListy.cz se totiž zeptaly několika místních hoteliérů, kteří v přilehlých ulicích podnikají. „Doufám, že si děláte legraci, protože tu máme hosty, což je vzácnost, jelikož do Prahy téměř nikdo nejezdí! Okna jsou sice násobně zesílená, ale techno je strašná hudba, a jestli nám někdo bude kvůli bordelu z Klementina snižovat hodnocení, tak si tam osobně dojdu,“ uvedl jeden z rázných provozovatelů. „Nám nedovolí dvacet centimetrů přesah zahrádky a jim povolí tisíc lidí, kteří mohou fetovat a chlastat bez problémů?“ divil se ještě hlasitěji.

Nebyl sám.

Jak se nám podařilo zjistit, o akci nevěděl ani nikdo na pražském magistrátě, který je přímo naproti Klementinu.

Co tedy víme?

Několik stovek lidí, jejichž věk musí být nad osmnáct let, přijde v sobotu odpoledne do historických prostor centra Prahy. Budou pít a poslouchat obzvláště hlasitou hudbu až do rána – jak očekávají sami pořadatelé. Nesmějí se opakovaně vracet, to je prý zakázáno. Budou tedy na nádvoří tančit, veselit se, pít. A to jen několik desítek metrů od místa, kde je uschován Kodex vyšehradský, bohatě iluminovaný románský evangelistář, jehož cena se odhaduje na jednu miliardu korun.

A přínos pro Národní knihovnu? Vzhledem k tomu, že doposud nebyla do registru vložena příslušná smlouva a organizátoři neodpovídají, zdá se, že to vedení NK v čele s Martinem Kocandou dělá zdarma…

Reakce Ministerstva kultury dorazila do redakce zhruba po 26 hodinách a vydáváme ji v plném znění:

O pronájmu prostor k různým akcím si všechny příspěvkové organizace rozhodují samy. Je to plně v kompetenci vedení Národní knihovny, komu jaké volné prostory pronajme s tím, že samozřejmě zároveň nese za takový pronájem plnou odpovědnost a její vedení by mělo být schopno i vysvětlit, proč pronajalo prostory tomu či onomu a jaké výnosy to přinese v tomto případě třeba právě Národní knihovně. Předpokládám, že Vám NK poskytla odpovědi na tyto otázky a vysvětlila Vám rovněž, proč část venkovního prostoru pronajala právě akci, kde se bude hrát elektronická hudba, a přiblížili Vám, jak to bude vypadat, aby to nenarušovalo okolí a nedošlo při akci k žádnému poškozování státního majetku. Předpokládám, že toto vše Vám objasnili. Vzhledem k tomu, že k té konkrétní akci nemáme detailní informace, protože opakuji, je to plně v gesci a na odpovědnosti vedení Národní knihovny, co a jak tam proběhne, nemůžu se teď dopředu uchylovat k nějakým subjektivním soudům, zda je to vhodné či nikoliv, protože ani nevím, jaký typ elektronické hudby se tam bude hrát, protože ta má hodně podob – stejně jako kterýkoliv jiný druh hudby.

