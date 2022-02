Turów? To díky EU, vysvětloval Petříček Zahradilovi. Ten si mohl hlavu ukroutit

Premiéři České republiky a Polska podepsali mezistátní dohodu o řešení vlivu těžební činnosti v polském hnědouhelném dole Turów u českých hranic. ČR dostane miliardové odškodné i záruky, Poláci dostaví podzemní zeď. Na plnění dohody by měl pět let dohlížet Soudní dvůr EU. Dá se považovat tato dohoda za úspěch? Bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ji v Událostech, komentářích na ČT24 označil za „kompromis“. Naopak europoslanec Jan Zahradil (ODS) ji vnímá jako velký „diplomatický úspěch“. Na tom, čí je to zásluha, se pánové neshodli.

Tato dohoda podle něj dává alespoň nějaké garance, že obce a občané těch obcí si budou moct vystavět infrastrukturu, která snížení hladiny spodní vody kompenzuje. „Bohužel to ale nereflektuje data z posledního roku,“ pokrčil rameny exministr.

Zahradil byl v hodnocení této dohodu daleko optimističtější, označil ji přímo za úspěch. „A je to úspěch diplomatický. Odstranila se potenciálně třecí plocha mezi Českem a Polskem. A hlavně, což je důležité – odstranila se ne zadarmo,“ řekl spokojeně poslanec Evropského parlamentu.

Je toho názoru, že pokud bychom dál trvali na soudním sporu, nechali jej běžet a Polsko by bylo odsouzeno k placení tučných pokut, šlo by o účetní operaci, ty pokuty by se jim škrtly z evropských fondů a Česká republika by z toho neměla nic. „Takto přijdou Česku reálně peníze, které z velké části dostane Liberecký kraj, z menší části vláda. Opravdové kompenzace z Polské strany jsou úspěch,“ míní Zahradil.

Bylo podle něj vůbec v silách české vlády přitlačit polskou vládu k souhlasu s delší soudní lhůtou než pět let? „To nevím. Nejsem úplně přesvědčen, jestli pan ministr Brabec tak trochu nefabuluje, když teď ex post říká, že on by na to nepřistoupil,“ pousmál se nad vyjádřením bývalého ministra životního prostředí v Babišově vládě. „Já mám pocit, že to tak úplně není. Dokonce mám pocit, že na podzim za vlády Babiše byla ve hře i měkčí varianta,“ připomněl.

„Myslím, že české vládě, premiérovi, ministryni životního prostředí a hejtmanovi Půtovi je zapotřebí k tomu pogratulovat,“ dodal k dohodě o spolupráci k řešení vlivů těžby v dole Turów. Nakonec i Andrej Babiš, který se ještě jako předseda vlády nechal vmanévrovat do toho soudního sporu, v závěru podle europoslance poznal, že pokusit se vyjednat dohodu je lepší cesta.

Podle Petříčka však pomohlo posunout jednání právě to, že se do toho vložil Soudní dvůr Evropské unie. „Polskou stranu k serióznímu jednání přimělo až to, že záležitost byla u soudního dvora, i to, že Evropská komise nedávno rozhodla o tom, že začne s tou účetní operací, čímž by přišli o peníze. Proto začali věc brát vážně a dohoda byla nakonec uzavřena.“ kontroval, že evropské instituce sehrály v této věc konstruktivní roli.

Zahradil mezitím nesouhlasně kroutil hlavou.

Následně byl Zahradil dotázán, proč se záležitost projednávala v režimu utajení, což Petříček také kritizoval. „Myslím, že hlavní důvod byl ten, aby ty detaily neunikly do médií a nevytvořily se spekulace. To je prostě přitažlivé téma, do jisté míry kontroverzní. Myslím, že je dobře, že se to do poslední chvíle projednávalo v diskrétnosti,“ míní.

Na poznámku, že to vyvolává celou řadu pochybnosti, dodal: „Kdyby se to dostalo do veřejné debaty, vstupovala by do toho spousta aktérů, kteří nebyli účastníky toho jednání. Naopak by se z toho pak stalo téma kontroverzní,“ argumentoval europoslanec.

„Myslím, že to proběhlo, jak nejlépe to proběhnout mohlo. Obě strany v závěru ukázaly odpovědnost. Na rozdíl od pana exministra si nemyslím, že ty evropské instituce v tom sehrály nějakou implicitně nebo explicitně pozitivní roli. Podstatné je, že Česko dostane reálně kompenzace. A ne, že Polsko bude platit fiktivní peníze, které se mu jen škrtnou z fiktivních evropských fondů, které teprve budou přiděleny,“ gestikuloval výrazně Zahradil.

A do Petříčka ještě rýpl: „Nechci tady spekulovat o tom, kdo tu vládu vmanévroval do toho soudního sporu. Možná to bylo ministerstvo zahraničí pod vedením pana Petříčka, nevím,“ ukázal na exministra sedícího po jeho levé ruce. Petříček jen protáčel oči v sloup.

„Je také nutno si uvědomit, v jaké situaci tam ti lidé jsou. Je hezké, že jsme dostali miliardu, ale to ještě neříká, jaké pak budou reálně dopady na životní prostředí a jestli vůbec jako stát splňujeme naše zákonné povinnosti vůči těmto obyvatelům,“ upozornil.

