Tvrdé. „Spodina“ se mstí Vášáryové její vlastní cestou

Poté, co na Slovensku zvítězil Robert Fico a jeho SMER, komentovala výsledky herečka a politička Magda Vášáryová. Prohlásila, že Fico hledal voliče „mezi spodinou“. 35 % lidí prý chce vrátit vývoj zpět, a to nejen na Slovensku. Na její slova se ozval Ján Podmanický, dlouholetý poslanec SMERu, který opět obhájil mandát. Prohlásil, že je mu ctí, být mezi těmi, které Vášáryová nazývá spodinou. A zaútočil na herečku, že když byla umělkyní za komunismu, tak pro ni „spodina“ byli disidenti. Zmíněna byla i anticharta. Tzv. „spodina“ se tedy Vášáryové mstí její vlastní cestou, tedy připomínkou minulosti.

reklama

Ke slovenským volbám se vyjádřila řada osobností. Českým divákům bude známá herečka a politička Magda Vášáryová. Ta promluvila ve speciálním volebním studiu. Jako pozitivum uvedla, že mnoho lidí šlo volit, alespoň na slovenské poměry. Ale podle ní, když se sečtou výsledky SMERu a OľaNO, tak třetina občanů „vnímá to Slovensko úplně někde jinde, než ono ve skutečnosti je“. Považuje je za „bandu nenávistných lidí“, kteří vykřikují, že nenávidí prezidentku. „Nevíme, co chtějí, víme, co nechtějí,“ řekla a dodala, že tito lidé nechtějí dobrou a spravedlivou justici a také nechtějí, aby Slovensko mělo „skutečnou evropskou normální demokracii“. „To je ten signál, který vyslali, bohužel,“ odsuzovala Vášáryová. Dodala, že je to „jen“ jedna třetina.

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 97% Nedopadly 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7523 lidí

Obvinila SMER, že jeho kampaň byla zaměřená na fašisty a nacisty. „To, že pan Robert Fico a jeho družina, což jsou vyčpělí lidé, kteří tam jsou 30 let, už víme, že od nich nemůžeme čekat nic pozitivního pro moderní Slovensko. Tak uvidíme, nakolik se ztotožnili s hledáním mezi těmi nesystémovými voliči, anebo dokonce vysloveně spodinou,“ komentovala otázku, zda se kvůli tomu změní zahraniční politika Slovenska.

Voliči prý za tři a půl roku zapomněli, že za všechno špatné a za mafiánské praktiky může Robert Fico a jeho vlády. Měla iluzi, že úřednická vláda upokojí emoce a nastíní, jak by se mělo vládnout. A neví, proč Slováci nepochopili, že ve volbách šlo o to porazit Fica a jedinou šanci na to mělo Progresivní Slovensko. Ale Slováci volili malé strany.

Podotkla, že kromě vítězství Matoviče vždy na Slovensku vítězili voliči HZDS, tedy voliči Mečiara, které Fico zdědil. „Bohužel, voliči progresivnější, pokrokovější, anebo taky evropštější, si neuvědomili, že je to opravdu zápas znovu o tom černobílém, tedy buď ano, nebo ne, a rozložili hlasy i pro jiné. Takže když paní prezidentka dvakrát řekla, že pověří vládnutím vítěze voleb, tak si lidé neuvědomili to nebezpečí, že když Fico vyhraje volby, tak ho musí na základě svých slov pověřit sestavením vlády,“ řekla dále.

Dále Vášáryová řekla, že na Slovensku je 35 % lidí, kteří chtějí „vrátit vývoj zpět“. „Vy s tím také máte nebo budete mít v Čechách problém,“ dodala s tím, že si to nepřeje. Všimla si, že Babiš má v průzkumech také okolo 35 %. Těchto 35 % prý „sní o minulosti“ a chtějí „mír za cenu zničení Ukrajiny“. Ale podle ní se jedná o problém celosvětový, když lidé chtějí, aby „to bylo úplně jinak, než to je“. Zmínila i německou AfD.

Změny v politice prý znechutily jednu třetinu obyvatelstva. „Ta jedna třetina je ztracená, neví, cítí, že prohrála,“ míní a dodala, že na Slovensku například 92 % lidí bydlí ve vlastním domě, ale kdo to řekne, ten „vyletí z politiky“, protože Slováci chtějí být obětí. Hovořila též o antiamerikanismu a panrusismu na Slovensku. V debatách se prý ozývá, že Slovensko by mělo být mostem mezi Východem a Západem. „Takové až proputinovské řeči,“ zhodnotila. Tomu se vysmála s tím, že do Ruska se nejezdí ani na dovolenou, ani pracovat. „My jsme se vzbudili do Slovenska, kterému bohužel nerozumím,“ shrnula.

Fotogalerie: - Čekání na Fica

„Chtějí všechno úplně jinak, než jak to je. Třetina občanů vnímá Slovensko někde úplně jinde, než kde doopravdy je,“ řekla Magda Vášáryová pro Novinky komouše Šabaty. „Neboli: 1/3 Slováků má nesprávný názory a taky nesprávně volí. Fialovy ideje jsou očividně nebezpečně nakažlivý,“ okomentoval její výstup Petr Holec.

“Chtějí všechno úplně jinak, než jak to je. Třetina občanů vnímá Slovensko někde úplně jinde, než kde doopravdy je,“ řekla Magda Vášáryová pro Novinky komouše Šabaty. Neboli: 1/3 Slováků má nesprávný názory a taky nesprávně volí. Fialovy ideje jsou očividně nebezpečně nakažlivý??? — PetrHolec (@PetrHolec) October 1, 2023

Ze Slovenska se ozval Ján Podmanický, poslanec SMERu. Ten poděkoval všem, kdo ho volili. A také se omlouval za nevhodná slova Magdy Vášáryové, jež voliče SMERu označila za spodinu, alespoň tedy jejich část. Podotkl, že Vášáryová se vždy dokázala postavit na tu správnou stranu dějin.

„Když bylo výhodné reprezentovat socialistické umění, neváhala být socialistickou zasloužilou umělkyní,“ říká Podmanický. Tento titul obdržela Vášáryová v roce 1988. Připomenul, že Vášáryová podepsala antichartu, nebo tedy že její jméno je uvedeno v seznamu podepsaných v Rudém právu. „Disidenty, ty skutečné, kteří doopravdy bojovali proti režimu, tehdy považovala za spodinu,“ míní poslanec.

„Pár roků uplynulo, z disidentů se stali vládcové. Popřidával se k nim kdekdo, i paní Magda. Moskvu vyměnila za Brusel a Washington, komunistickou angažovanost za angažovanost v nové ‚liberální‘ demokracii. Každého, kdo má jiný názor, považuje opět za spodinu,“ odsuzuje Vášáryovou poslanec a dodává, že je mu ctí mezi tuto „spodinu“ patřit. „Ještě jednou vám přátelé děkuji, že jste při tom hromadném výplachu mozku nepřišli o zdravý rozum a vnitřní svobodu,“ poděkoval Podmanický a přidal snímek z dobového Rudého práva.

Jméno Magdy Vášáryové se skutečně na seznamech nachází, mezi dramatickými umělci. Je tak ve společnosti Jany Brejchové, Jiřiny Jiráskové nebo Milana Kňažka. Vášáryová tvrdí, že antichartu nepodepsala, protože točila tehdy v Rimavské Sobotě.

Psali jsme: Pokud by si ho spojili s Pavlem... Zhrození nad výroky zástupce vojenské kanceláře prezidenta F-35 pro ČR? Nejen pro naši obranu, budou plnit i závazky NATO, zjistil Pavel Brusel chce neomezenou migraci. Je to záměr. Weigl varuje. Zná cíl Fico jako ohrožení vazby na NATO a EU? Špinavá kampaň, bouřil se v ČT Špidla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama