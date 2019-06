Ty ku*ndo, ty pí*o, kup si zrcátka. A vohol si ji! Vysokou političku Pirátů slovně napadl motorkář. Máme neskutečný policejní záznam incidentu

Incident, ze kterého byl teprve před několika dny pořízen oficiální záznam, se odehrál 10. června odpoledne, kdy politička Horáková jela po ulici Holečkova na Praze 5 směrem do centra. Na kole. Na úrovni zastávky Kobrova ji podle výpovědi předjel motorkář a začal na ni během jízdy vulgárně pokřikovat. Policejní inspektor Ondřej Köhler v úředním záznamu uvádí tyto výrazy:

„Ty kundo, ty píčo, kup si zrcátka!“

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak dále stojí v oficiálních podkladech, které mají ParlamentníListy.cz exkluzivně k dispozici, Eva Horáková byla z agresivního chování v šoku. „Toto mě naštvalo a nechtěla jsem si to nechat líbit, proto jsem na něj vztyčila prostředníček,“ konstatuje pražská zastupitelka.

Ani další dění nezůstalo bez povšimnutí bystrého policejního oka.

Dotyčný motorkář, jehož Horáková nebyla s to přesněji identifikovat, byl z onoho popsaného gesta natolik rozčílený, že si na ni počkal o kus dál. „Na zastávce mě opět urážel a sprostě nadával, kdy mimo jiné řekl: Tak si ji ohol, ty krávo. Další sprostá slova a urážky, kterými mě častoval, si již nepamatuji,“ píše se v úředním záznamu během podání vysvětlení.

Psali jsme: „Facka zleva, druhá zprava, smrad pirátskej, to jsem ještě nezažil, jak se ten člověk choval!“ Na Praze 4 změnili starostu, v zákulisí se děly šílenosti

Ani tím ale celá westernová story mezi cyklistkou a motocyklistou nekončí. Horáková mu podle vlastních slov řekla, že má právo jet na komunikaci, když dodržuje všechna pravidla provozu, metr a půl od kraje vozovky. „Na toto on vůbec nebral ohled. Pokračoval v hrubém jednání, kdy mi chtěl chytit šaty, když jsem viděla, že na mě natahuje ruku, odstrčila jsem mu ji. Přitom jsem mu řekla, že jsem zastupitelka hlavního města Prahy. Na to mi řekl, komu to vysvětluješ, ty píčo a krávo a z místa odjel.“

Popis „pachatele“, jaký Horáková uvedla? Prý jel na motorce značky BMW a počáteční SPZ byla 9A8. Mohlo jít o muže kolem pětačtyřiceti let. Měl mít strniště a tmavé oči.

Závěr? „Nebylo mi způsobeno žádné zranění ani škoda na majetku. Utrpěla jsem pouze újmu. Byla jsem v šoku a následně jsem doma brečela,“ uzavřela poškozená Eva Horáková.

Psali jsme: Piráty transparentnost rychle přešla. Teď chtějí za zveřejňování informací ze strany rozdávat desetitisícové pokuty Pokud se bude „Libeňák“ zachraňovat, chci vědět, za jakou cenu a s jakou životností, napsal předseda pražské ODS Tomáš Portlík Portlík (ODS): S transparentností Pirátů na Magistrátu nás čeká nepříjemné vystřízlivění Piráti: Pomůžeme vám vyznat se v džungli českého sociálního systému

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový