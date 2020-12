Ty p*ase! Petr Pavel se vyznal z minulosti. Neměl to dělat

Anketa Jakému ze jmen byste vyjádřili největší obdiv? (dle abecedy) Ladislav Adamec 74% Tomáš Ježek 2% Jan Kalvoda 1% Josef Lux 9% Jaroslava Moserová 7% Richard Salzmann 4% Miroslav Šlouf 3% hlasovalo: 2369 lidí

Pavel se rozhodl zveřejnit svazky o své komunistické minulosti. Proč tak učinil právě nyní? „Má to naprosto přirozený vývoj. Za prvé jsem tuto svou minulost nikdy neskrýval, takže není důvod teď udělat nějaké objevné odkrytí. Za druhé proto, že v poslední době jsem dělal velké množství ‚živých‘ a v koronavirové době také on-line besed a zároveň i řadu diskusí na sociálních sítích, a téměř pokaždé se objeví nějaká otázka, někdy i výpad na mé předlistopadové členství v KSČ.“ Uvedl s tím, že se o něm prý často objevují informace, které jsou buď vytržené z kontextu, či rovnou zkreslené.

To, jestli tento krok je spojen s jeho možnou kandidaturou na prezidenta, Pavel vlastně nepotvrdil ani nevyvrátil. „Jsem občas v pozici, kdy se v pozitivním slova smyslu snažím ovlivnit mínění lidí, a tak nechci mít žádné 13. komnaty, nebo nějaké oblasti, které jsou tabu. I to je důvod, proč o tom chci mluvit naprosto otevřeně. Jestli to potom bude, nebo nebude mít místo v případné kampani, je druhotná věc,“ řekl Pavel s tím, že ke kandidatuře „je připraven“.

Své členství v KSČ mezi lety 1985 až 1989 Pavel prý odčinil za posledních 30 let, kdy podle svých slov pomáhal budovat bezpečnější Českou republiku. „Bylo to rozhodnutí, na které s odstupem času a s tím, co vím dnes, rozhodně pyšný nejsem. Nejsem pyšný na to, že jsem neměl dostatečný rozhled, dostatečně objektivní vzdělání, že jsem byl v tomto ohledu naivní. Zároveň ale vím moc dobře, že jsem osobně svým rozhodnutím nikomu neublížil, že jsem svým rozhodnutím nikoho nepoškodil, a z toho důvodu necítím potřebu se omlouvat jednotlivcům,“ řekl a dodal: „V žádném případě jsem nikdy nezneužil nějaké výhody, která by plynula z mého členství ve straně.“

Psali jsme: Komentátor Holec v úžasu: Lampasák a člen KSČ Pavel píše o roku 1968? Budeme vzpomínat na Zemana

V Pavlových starých posudcích údajně také stálo, že: „… napomáhá prosazovat vedoucí úlohu strany mezi svými podřízenými…“ Toto hodnocení hodnotí generál a možný budoucí prezident jako čistě formální a povrchní. Šlo prý o jakýsi předepsaný obsah. „Jestliže politikou strany ve vztahu k armádě bylo zabezpečit kvalitní výcvik a dosáhnout vysoké bojové pohotovosti, tak to pro mě byly služební úkoly, ne stranické. Ale tehdy se vlastně tak moc nerozlišovalo, co je stranické a co je služební. Armáda pro mě byla práce, politiku jsem neřešil,“ prohlásil v rozhovoru.

Paradoxně Pavel ale zároveň přiznal, že v armádě prováděl tzv. politické školení mužstva: „Jako velitel jsem měl povinnost vést veškerý výcvik, a tedy mimo jiné i politické školení mužstva. K tomu měli všichni velitelé příručku, ve které byla rozepsaná témata a obsah. A každý velitel, ať už byl členem strany, nebo nebyl, tímto politickým školením ovlivňoval své podřízené v duchu politiky strany. Ať už jsme si o té politice mysleli cokoli.“ Také uznal, že jako armádní důstojník nemusel nutně být členem strany, ale byl jím. V rozhovoru to omlouval zejména svým mládím a nezkušeností.

Měl Pavel se svým členstvím u komunistů někdy po listopadu problémy? Třeba jako náčelník Generálního štábu NATO? „Když to řeknu velmi stručně, tak to vadilo mnohem méně než u nás. A to i z toho důvodu, že jsem po roce 1989 prošel na mnoha úrovních bezpečnostním prověřováním,“ ujišťoval voják.

Ve složkách, které Pavel zveřejnil, lze prý najít informace i o jeho otci, který v armádě rovněž působil. „Táta pracoval ve vojenském zpravodajství, kde měl na starost elektronický průzkum zahraničních armád. Když jsem teď procházel svoje složky před zveřejněním, narazil jsem na odkaz, který vedl k pro mě nové informaci, že byl agentem vojenské kontrarozvědky (VKR), která organizačně patřila pod StB. Jeho zaměřením byla ochrana utajovaných skutečností na jeho pracovišti,“ uvedl překvapivě otevřeně generál.

Velmi ostře zareagoval na Pavlův rozhovor pro Blesk politický komentátor a novinář Štěpán Kotrba. Ten na svém facebooku napsal: „Naivní syn naivního tatínka. Prostě jen chtěl ten zelený mozek dělat armádní kariéru. A teď se za to stydí. Ty prase, měl by ses stydět, že jsi pošlapal přísahu, kterou jsi složil. Že jsi naplival na slib věrnosti lidu této země.“

Rovněž historik Petr Blažek se v otevřeném dopise vyjádřil k Pavlovi následovně: „Předlistopadová minulost pana Petra Pavla je z mého pohledu zásadní překážkou pro jeho možnou kandidaturu na prezidenta republiky. Nemohu s ohledem na povahu tehdejšího režimu podporovat jakkoliv bývalého člena KSČ a příslušníka předlistopadové vojenské rozvědky na tento nejvyšší post v české politice. Spojení ‚nikomu jsem neublížil‘ je morálně nepřijatelné, každý člen zločinecké organizace nese svůj – byť třeba malý – díl viny. A zde se jedná o příslušníka armády a vojenské rozvědky.“

