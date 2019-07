Ty vypadáš... Z ČSSD před schůzí u Zemana vypadly silné věci. Xaver jen koukal

Moderátor šel rovnou k věci: Pane Birke, skončí ČSSD?

Sociální demokracie podle Birkeho nesmí skončit za žádnou cenu, neboť ji tato země potřebuje. „Je to jedna z nejstarších politických stran nejen u nás, ale v Evropě. Vznikla již před 140 lety, strana přežila nacisty i komunisty a myslím, že přežije i tuhle krizi,“ myslí si.

Krizi ČSSD diagnostikuje tak, že strana začala být nezajímavá, protože se příliš rozkročila „od liberálů až po extrémní levici“ a nakonec její politice nerozuměl vlastně nikdo.

Co tak mluví se straníky, tak ti podle něj vidí řešení v tom, aby byl držen u kormidla současný předseda Jan Hamáček. „Aby ho ta vlna nespláchla,“ vysvětloval Birke. Veselý vyjádřil svůj dojem, že sociální demokracie i navenek, úrovní svého vystupování, klesla o několik tříd. „Třeba když vystupuje váš pan Šmarda v televizi, tak je to takové inzitní,“ zhodnotil moderátor neobvyklým výrazem, který znamená naivní či amatérské. Birke připustil, že tímto to možná i začíná. „Začíná to tím, čemu se na vojně říkalo ústrojová kázeň, rozvinul myšlenku problémů ČSSD. Politik podle něj musí také nějak vypadat, protože reprezentuje nejen sebe a své myšlenky, ale i stranu. „Už Werich říkal, že šaty dělají člověka,“ dodal další moudro. A pokud je na tiskovce člověk, který působí „odpudivě“, tak divákovi nepřináší pozitivní dojmy.

Kolegovi vzkázal, že on je taky starosta, ale šortky a tenisky na sobě neměl, ani nepamatuje. „Naše montérky jsou oblek,“ přidal další postřeh.

Pak vzpomínal, že Jiří Paroubek by bez padnoucího obleku mezi lidi nevyšel, a přesto si držel image lidového lídra. Předseda Paroubek by prý takového politika před tiskovou konferencí nekompromisně hnal převléct. „Pokud nezaujmete myšlenkou, tak bez obleku nezaujmete ani tím, že vypadáte důstojně na obrazovce, a stáváte se nezajímavým,“ zakončil pak poslanec téma „ústrojové kázně“.

Paroubek prý má velkou zásluhu i na Birkeho politické kariéře. „Já si dovolím tvrdit, že všechno, co umím dnes, tak z devadesáti procent umím od Jiřího Paroubka.“

Veselého pak zajímalo, jak může takto reprezentující člověk být ministrem „čehokoliv, nejen kultury“. Birke uznal, že Šmarda je špičkový starosta, ale nikdo učený z nebe nespadl. „Někdo mu může poradit, ustrojit ho, učesat,“ doporučil. Pak prozradil, že politické grémium dokonce projednávalo Šmardovo značně neortodoxní chování v průběhu televizních rozhovorů, konkrétně grimasy, které Veselý zdařile napodoboval. „Jedním z těch bodů byl styl vystupování pana místopředsedy na kameře,“ informoval.

Pak moderátora zajímalo, zda by si Birke vsadil, že tento místopředseda Šmarda bude ministrem kultury. Poslanec namítal, že právě to je chybou ČSSD, že „staví věci do extrémů“ a „pořád si dává nějaká ultimáta“. „My si pořád dáváme nějaké termíny, do kterých když se něco nestane, tak půjdeme z vlády, a pak se do toho zamotáváme,“ kritizoval stranu Birke. A úvahu zakončil, že Šmarda „ministrem buď bude, nebo nebude“.

Hamáček podle něj chce v koalici pokračovat, a „když je vůle, tak je i cesta“. Pokud by o Šmardu nebyl zájem, tak by podle Birkeho bylo jeho tlačení na Ministerstvo kultury „boucháním hluchému do vrat“. Alibisticky bouchnout a odejít z vlády podle něj umí každý, ale je to nezodpovědné vůči zemi i „těm voličům, kteří nám ještě zbyli“.

Birke pak vzpomínal, jak ČSSD měla výsledky dvacet i třicet procent. „Ale je problém, když hrajete poker a nemáte nic v ruce. A my ten problém máme velký, protože my máme tři a půl procenta,“ dodal k tomu. Toto číslo přišlo přehnaně nízké i moderátorovi, a Birke tedy po chvilce handrkování připustil, že jeho strana je „těsně nad hranicí“.

Poslanec si je vědom, že Andreji Babišovi s preferencemi přes třicet procent může dojít trpělivost a může to chtít všechno rozpustit a prosadit předčasné volby. Trochu prý ale pochybuje, zda by se to premiérovi podařilo. Politici podle sociálnědemokratického poslance rádi mluví o předčasných volbách, ale ve chvíli, kdy na to dojde a mají si podepsat zkrácení vlastního mandátu, nadšení je obvykle přejde. „Něco jiného je o tom hovořit, a pak to podepsat a hlasovat,“ všiml si.

Birke zdůraznil, že vláda vládne úspěšně a země je stabilní. Na řešení jsou podle něj úplně jiné věci.

„A v neposlední řadě – personální výměna na Ministerstvu kultury není důvod k odchodu z vlády. Je to pro mě naprosto nepochopitelné,“ dodává ke kauze demise-nedemise Antonína Staňka, která už dva měsíce „baví“ české politické publikum.

Pak se pustil do úvahy, že ČSSD má momentálně řadu perspektivních kádrů „na střídačce na empajru“. Veselý ohromeně namítl, že sice není sportovní znalec, ale na střídačce jsou náhradníci, zatímco na empajru rozhodčí. Birke mu ale vysvětlil, že „na střídačce na empajru“ jsou náhradníci, kteří vůbec nezasáhnou do hry a jsou zabaleni do deky. „Takhle mně to říkal hokejista Vláďa Martinec,“ uvedl svůj zdroj.

Takovým „náhradníkem pod dekou“ je podle něj třeba Michal Hašek, jeden z nejtalentovanějších politiků v ČSSD. „A to mně vadí. Já říkám, pojďte to komentovat ne z empajru, ale aktivně s námi. Ale oni někteří nechtějí,“ lituje.

ČSSD podle Birkeho občas vypadá, jako by jí chyběl pud sebezáchovy. „My jsme nad propastí, a neustále zabíjíme jeden druhého, odsouváme je na empajry. A ty silné osobnosti, které tvořily historii strany, Zdeněk Škromach, Michal Hašek, Jiří Zimola, ty by se měly oslovit zpátky a říct: chlapi, pojďme tu značku, co se tu válí na zemi, zase zvednout. Vždyť té straně vděčíme za všechno, co jsme v politice dokázali,“ završil úvahu.

Oceňuje Milana Chovance, který odmítal koalici s ANO a postavil se k tomu jako chlap a zcela odešel z politiky. „Rezignoval na mandát, takže respekt,“ ocenil Birke. Chovanec je podle něj „na empajru“, ale nekibicuje hrající spolustraníky.

Mataforu hokejové střídačky pak opustil a našel si nové přirovnání, které použil předseda Jan Hamáček. V něm Hamáček stojí na žebříku a očesává plody z vládního stromu, zatímco spolustraníci stojí na zemi, třesou jeho žebříkem a čekají, kdy spadne.

A vše završil příměrem z první linie války. „Honza Hamáček vyrazí ze zákopu a běží proti tomu nepříteli a ten po něm střílí a bouchají kolem něj granáty. A najednou se Honza otočí a vidí, že běží sám. A nejen, že běží sám, ale ostatní na něj schovaní v zákopu volají, jaké to tam je,“ líčil. Takto podle něj ČSSD volby nevyhraje.

Moderátora zajímalo, kdo je tedy podle Birkeho tím nepřítelem, jehož granáty kolem osamoceného Jana Hamáčka bouchají. „Nepřítel není Andrej Babiš, nepřítel není Miloš Zeman,“ zněla odpověď. Nepřítelem jsou podle něj pravicové strany, zatímco ANO je koaliční partner.

A k jako silnějšímu koaličnímu partnerovi by se podle něj měla ČSSD i chovat. Uvedl to příkladem z Náchoda, kde je starostou a má v koalici tři lidovce. Kdyby mu prý rok okopávali kotníky, tak by jim prostě řekl „pánové, běžte“. „Soupeř není ANO, tak přestaňme kritizovat Andreje Babiše,“ zakončil.

Pokud jde o Miloše Zemana, tak ten je podle něj prezidentem republiky, a tak se s ním má i jednat. Poslanec ČSSD nechápe, jak se k němu někteří lidé mohou chovat tak, jak se chovají. „Myslíte si, že by si v západní Evropě někdo dovolil takhle kritizovat hlavu státu?“ vrtí nevěřícně hlavou Birke.



