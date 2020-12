Tyhle béčka nejvíc lžou! Emma Smetana a syn Trojana: Vypuklo nové kolo

reklama

V době, kdy Česko ještě nemělo drakonické restrikce a někteří občané si stále užívali dovolenou v Chorvatsku, vyšel v deníku Expres.cz článek o tom, jak se moderátorka DVTV Emma Smetana „tulila“ k synovi Ivana Trojana.

O dva dny později tedy vyšel další článek o tom, jak se Jordan Haj odebírá na natáčení pořadu Tvoje tvář má známý hlas. S vakem na obleky a krabicí od bot. „Když už byl na půli cesty k autu, otočil se směrem k jejich vchodovým dveřím a naposledy se podíval směrem k domovu, jako by snad nad něčím přemýšlel nebo na něco čekal,“ popsal redaktor Karen Mchitarjan, jak hudebník odcházel z domu poté, co novinky o nočním „tulení“ praskly.

O čtyři měsíce později dal Jordan Haj rozhovor deníku iDnes, kde popisoval svůj vztah s Emmou Smetanou, ale i následky kauzy, kterou Expres v srpnu rozpoutal. Přiznal, že mu zamíchala životem, ale ne na moc dlouho. „Protože nám číhali různí lidé před barákem a já jsem zrovna začínal točit Tvoje tvář má známý hlas a bylo to pro mě do jisté míry stresové. Chtěl jsem ze sebe vydávat to nejlepší. Zároveň jsem věděl, že v Tváři budu narážet na své taneční i pěvecké limity,“ uvedl Haj.

„Byla to velká výzva a jako na pech se celá ta blbost děla přesně v tyto dny, kdy já jsem začínal točit. Ráno jsem si třeba z domova odnášel hezké obleky a oblečení připravené na Tvář a pak jsem se druhý den dočetl, že v těch šest ráno, kdy jsem odjížděl na plac, stál někdo před barákem a fotil to. Někdo, kdo evidentně před tím barákem přespal v autě a nafotil si to, aby se k tomu pak napsalo, že se stěhuji z domova a takovéhle věci,“ tvrdil Haj.

Hudebník dodal, že normálně moc exponovaný není, ale teď zjistil, jak je „děsivé“ zjistit, že je někdo placený za to, aby na něho číhal a vyfotil ho. „Čeká, až půjdeš s odpadky nebo ven nebo že půjdeš za ruku se svojí ženou po Náplavce na nějaké běžné procházce. Děláte něco celý život a teď tam bude někdo a půjde za vámi po nábřeží s foťákem. Říkáš si: Jsem asi paranoidní, ale mně se fakt zdá, že za námi někdo je. A on tam fakt někdo je. Ty se na něj otočíš a on začne utíkat. Co to je za práci?“ řekl se smíchem.

Proti jeho slovům se však vymezila editorka Expresu, Barbora Koukalová. Uvedla jednak, co Haj tvrdí, že Expres chtěl naznačit, že se od Smetany stěhuje a také citaci ze článku, ve kterém je psáno poměrně přesně, že Haj odchází na natáčení populární soutěže TV Nova. „Většinou mi jsou takový věci jedno, ale zrovna jsem se tuhle s někým bavila, že největší manipulátoři se čtenáři a lháři jsou tahle béčka,“ obvinila partnera Emmy Smetany. Dodejme, že pointou či hlavní spekulací uvedeného článku bylo, že Emma Smetana si pozvala kamarádku, aby jí pomohla přijít na to, jak objímání a doteky s mladým Trojanem vysvětlit svému partnerovi.

Kromě Koukalové se bulváru a jeho novinářů v poslední době zastal i předseda Trikolóry Václav Klaus mladší. „Ti sportovní novináři a ti bulvární většinou dělají tu práci poctivě. Když někde něco povídáte a pak vás nachytají, jak vycházíte s blondýnkou z baru, tak to je váš problém. Mně se nikdy nestalo, že by bulvární deníky něco hnusnýho k tomu přidaly. Když vás nachytaj, tak si vás vygustějí, ale...“ řekl Klaus. „Já jsem se rozváděl dvakrát, nenapsali čárku nepravdivě. Kdežto spousta jinejch dárečků už o mně píše každý týden něco,“ narážel na komentátory.

Menstruace, vložky a tampóny. U Emmy Smetana se řešilo téma, které zaujalo i Babiše Kolaps? Ne. Dávám hlavu na špalek. Docent Balík zahltil Emmu Smetanu Dramatická hrubka Emmy Smetany na Nově, o které se pět let mlčelo. Až do dnešního dne

