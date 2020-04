Tyhle pindy! Novinář-senior vyletěl na šéfku EU za slova o důchodcích

reklama

Skramlík si ve svém textu k šéfce Evropské komise nebral servítky. „Šéfka Evropské komise paní Ursula von der Leyenová asi někde upadla na hlavu, když v neděli řekla, že senioří budou muset být kvůli koronaviru v izolaci asi až do roku 2021, dokud nebude vakcína proti covid-19. To nás jako dají všechny do karantény nebo nás někde internujou? Tuhle typickou kariérní političku (byla ve třech německých vládách A. Merkelové a naposledy zplundrovala bundeswehr) asi postihla klasická choroba tohohle džobu – kapání na karbid,“ poznamenal Skramlík.

„Ačkoliv do EP vůbec nekandidovala, tak si ji Němci prosadili do čela EU, aby ji nejspíš někam uklidili. Stačí se podívat na posledních pět předsedů, co to bylo za exoty: Lucemburčan Jacques Santer musel v roce 1999 jako jediný předseda i s celou komisí, od té doby nikdo ani pořádně nevěděl, kdo to je; Španěl Manuel Marín byl dočasný předseda 185 dnů, znal ho málokdo; Ital Romano Prodi vzal tu funkci jako ‚fušku‘ mezi dvěma úřady italského premiéra, stačil v roce 2002 zavést euro, doma ho pak vytlačil Berlusconi; portugalský šoumen a aparátčík José M. Barroso byl hlavně sběratelem řádů od Východnho Timoru přes Slovensko až po Peru (nasbíral jich 30); Jean-Claude Juncker, několikanásobný ministr, 18 let v křesle lucemburského premiéra, proslul jako sběratel funkcí, metálů, alkoholik a jako aktér velkých ‚majstrštyků‘, i až komických – mj. se proslavil daňovým skandálem (je považován za kmotra lucemburského daňového dumpingu pro velké firmy) a odhalováním sochy Karla Marxe v Trevíru (zaplatila ji Čína) v roce 2018,“ shrnul Skramlík.

„No a po něm přijde takováhle ženská, kterou znali do loňska asi jenom Němci, typická aparátnická superhvězda, co chce seniory uklidit jako obtížný společenský odpad, ať vymřou mezi sebou v separaci. Je to diskriminace věku a zásadní absence slušnosti. Za 26.000 € základního platu měsíčně by si mohla dát na takové pindy bacha,“ uzavřel.

