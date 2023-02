U Fridrichové před prací zvraceli. „Vytírala s námi jako s hadrem.“

Před pár měsíci si bývalí spolupracovníci Marka Wollnera stěžovali, jak s nimi Wollner při práci zacházel. Wollner se poté rozhodl z ČT odejít. Teď si někdejší spolupracovníci pořadu 168 hodin Nory Fridrichové stěžují, že pracovali pod opravdu velkým tlakem. „Všichni chodili do práce, na poradu, a bylo jim špatně z toho, co bude. Normálně jsme ráno před prací zvracely,“ shodly se dvě bývalé reportérky pořadu 168 hodin. A to není zdaleka všechno...

Server Seznam Zprávy upozornil, že bývalí spolupracovníci pořadu 168 si stěžují na chování hlavní tváře pořadu Nory Fridrichové.

„My jsme zvyklí, že na nás řvou politici. Není to příjemné, ale nehroutíme se z toho, jsme v tomto směru omlácení. Ale tady to bylo tak intenzivní, každodenní, že to bylo za hranou,“ popsala poměry v týmu Nory Fridrichové jedna z jeho někdejších členek.

Nora Fridrichová údajně své kolegy přímo šikanovala.

„Všichni chodili do práce, na poradu, a bylo jim špatně z toho, co bude. Normálně jsme ráno před prací zvracely,“ shodly se dvě bývalé reportérky pořadu 168 hodin. A stížností zaznělo víc. V týmu se během pár let vystřídalo několik pracovníků, kteří po čase raději přešli na jinou práci a to buď přímo v ČT, nebo raději odešli do jiných médií.

„Z mého pohledu jako OSVČ s námi vytírala jako hadr. To je důvod, proč třeba 168 hodin jako jediný pořád má střihače externisty. Externista tam zůstal i přes půlnoc, dokud se to nedodělá. Zaměstnanci tam být odmítali,“ popsal poměry další bývalý člen týmu 168 hodin.

Stížnosti na chování Nory Fridrichové přichází jen pár měsíců poté, co se pod tlakem ocitl i Marek Wollner, někdejší hlavní tvář pořadu Reportéři ČT. I na něj si někteří spolupracovníci stěžovali, že se choval nevhodně. Údajně měl mezi jiným vyslovovat i nevhodné narážky.

Stížnost na něj podala i Nora Fridrichová a Marek Wollner jí oplatit stejnou mincí. Právě kvůli jeho stížnosti se začaly v ČT pracovní metody Nory Fridrichové probírat.

Marek Wollner tvrdí, že se ničeho nevhodného nedopustil. A z ČT odešel.

„Já jsem přesvědčen, že ani bossing, ani sexuální obtěžování opravdu není nic, čím bych já žil, nebo co by mně se dalo vytknout. Koneckonců petice mých přímých podřízených, kteří pode mnou dělají, to říká zcela jasně. Ovšem tihleti mí podřízení, kteří nejlépe mohou svědčit o poměrech v redakci, tak jejich hlas nebyl moc slyšet. Odcházím z toho důvodu, že ta situace pro mě byla neúnosná. Moje jméno bylo fatálně poškozeno. A já si uvědomuji, že s touto nálepkou, i kdybych ji 1000× věcně vyvrátil, tak se budu ještě dlouho potýkat. A to je zkrátka pro snahu zachování dobrého jména České televize obrovská zátěž. Takže jsem si byl zcela jednoznačně vědom, že jakákoliv medializace tohoto typu povede dřív nebo později k mému konci, o to spíš čím déle se ta věc bude táhnout,“ uvedl Wollner v rozhovoru pro Blesk.cz.

Také Nora Fridrichová říká, že si není vědoma, že by se dopouštěla šikany, ale pokud to její spolupracovníci takto vnímali, prý ji to mrzí.

„Pokud někomu bylo nějak zle, tak mě to mrzí, protože jsem o tom nevěděla a je to pro mě nová informace. Vím, že dva kolegové se mi zmiňovali o nějakých zdravotních potížích, ale z jejich slov jsem nevnímala, že by je dávali do souvislosti s prací ve 168 hodinách. Zároveň je pravdou, že novinářská práce je náročná, je nepředvídatelná a ne každý ji snáší dobře,“ řekla Fridrichová.

