U Havla, to byla jiná doba. Teď vědí, co dělají. A kryjí si záda. Advokát Ortman jasně

Za citlivou věc to označil i z pohledu veřejnosti. Pracovníci z prezidentské kanceláře jako Vratislav Mynář či Jiří Ovčáček prý navíc ztratili důvěru české společnosti: „Bylo chybou, že se mlžilo a že se vydávala prohlášení. Úplný fór bylo svolání tiskových konferencí, na kterých bylo řečeno, že se vlastně nic neděje, prezident je v pořádku, ale neuváděl se zdravotní stav. To může veřejnost jen těžko skousnout,“ uvedl právník s tím, že nyní záleží na tom, jak s tím naloží současná státní moc. Podle Ortmana by však měli sami z funkce kancléře i tiskového mluvčího odejít. Chápe tak výzvu dosavadního premiéra Andreje Babiše (ANO), aby Mynář odstoupil. „Andrej Babiš řekl, co cítíme všichni. Pokud to Mynář neudělá, bude dehonestace pokračovat,“ prohlásil.

Mynář by měl odstoupit

Nejasná je podle něj i návštěva předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) u prezidenta den poté, co už Mynář věděl o vážném zdravotním stavu hlavy státu a nechal ho podepsat svolání Sněmovny. „Čistému vše čisté, a jestliže kancléř takové údaje zatají, možná že mlží a možná i přesvědčí Vondráčka, že je to v pořádku, tak je to jeho chyba a musí za to nést důsledky. Ten člověk tam nemá co dělat a podle mě by měl odstoupit,“ podotkl Jaroslav Ortman. A co si myslí o aktivaci článku 66 ústavy, podle nějž by mohly být prezidentovi odebrány některé pravomoci, protože není schopen výkonu úřadu? „To, co se děje, tedy aktivace článku 66, je logickým důsledkem lékařské zprávy, kterou dostal předseda Senátu, a já ji neznám. Z toho, co bylo publikováno, je zřejmé, že Zeman tu funkci vykonávat nemůže, takže tato činnost je namístě. Jen bych neuháněl k cílové rovince tak rychle. Do 8. listopadu se nestane nic, protože Sněmovna neexistuje, není ustanovená a Senát se může scházet a hřímat, ale… uvidíme. Proto je správně, že chtějí aktualizaci zdravotního stavu prezidenta,“ řekl advokát.

Pak však Vratislav Mynář uspořádal tiskovou konferenci a ukázal video, na němž Zeman podepisuje svolání Sněmovny a vtipkuje, zcela jasně byl při smyslech a věděl, co dělá: „Nechápu, proč to Mynář nezveřejnil dříve, bylo by to všechno úplně jinak. Zdržování a publikování videa po kritice předsedy Vondráčka nebylo vhodné. Argumenty proti aktivaci rozhodně video přineslo, protože prezident je unaven, ale evidentně při smyslech, může rozhodovat i podepisovat. Na to, aby se řeklo, že není způsobilý funkci vykonávat… video přineslo spíše potvrzení o opaku,“ uvedl k tomu Ortman.

Ke srovnání s bývalým prezidentem Václavem Havlem, který v pražské nemocnici Motol strávil přes rok, byl i v kómatu poté, co mu odoperovali kus plíce, uvedl, že Václav Havel byl ikonou v jiné době. „Byl ikona, marná sláva, takový prezident už nebude ani z těch, co přijdou po Miloši Zemanovi. Pokud jde o Václava Havla, byla úcta k člověku tak veliká, že by to nikdo neudělal. Navíc informace o zdravotním stavu byly naprosto transparentní. Myslím, že Dagmar Havlová tehdy hovořila o tom, jak na tom prezident je. Je to strašně nepříjemné všem, aby se o zdravotním stavu kohokoliv z nás publikovalo veřejně. Nicméně prezident je státní činitel, nejvyšší představitel, a proto je správné, abychom to věděli,“ shrnul Ortman. U Václava Havla to prý nikoho ani nenapadlo. „Prezident Havel funkci vykonávat mohl, ale současně jsem si vědom i toho, že trpěl nemocí, která mohla být smrtelná. Jsou dvě měřítka. Samozřejmě že mi můžete říci, že Havel měl být podroben stejnému režimu jako nyní Zeman, ale na druhou stranu byla jiná doba,“ uvedl.

Ortman: Předseda Senátu ví, co dělá

Jaroslav Ortman dále vyjádřil přesvědčení, že předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ví, co dělá, a stejně tak jeho zástupce Jiří Růžička (TOP 09) a za své kroky odpovídají: „Jestli se Miloš Zeman uzdraví – a přál bych mu, aby se tak stalo – je možné předpokládat, že bude radikální ve vztahu k těm, kteří ho chtěli zbavit pravomocí. Tohle my nevíme, to je mimo dosah pozemské spravedlnosti.“ Advokát nesouhlasí s nápadem na další vyšetření Miloše Zemana lékařským konziliem, jak navrhuje například šéf lidovců Marian Jurečka, aby nedocházelo k diskusím, zda se formující se vláda nechce rychle zbavit prezidenta s odlišnými názory. „Marian Jurečka si je vědom, že pokud bude prezident vyřazen z této hry, tak odpovědnost padne na ty, kteří tohle připravovali. Takže Jurečka dobře ví, o čem mluví, proto si kryje záda.“

Ale přidal také varování před změnami, které by při změně pravomocí hlavy státu mohl pocítit právě hradní kancléř Mynář: „Jestli je někdo aktivní v celé věci, je to Senát a zdálo se, že se nemůže dočkat, kdy Zeman nebude moci vykonávat pravomoci. Tempo změn ze strany Senátu bylo zbytečně rychlé a postupně mohlo začít lidem vadit. Byl bych opatrný i ve vztahu k těm, kteří v aparátu pracují,“ řekl Jaroslav Ortman. Vyjádřil se také k nezávislému senátorovi Pavlu Fischerovi, který aktivaci článku 66 podporuje, avšak v době prezidentování Václava Havla a jeho nemoci nic takového ani nezmiňoval. „Do hlavy senátora nevidíme, ale pokud by dělal salta mortale, pak ukazuje, že nejde o princip, ale o jména. A to by bylo špatné,“ sdělil Ortman.

Na otázku, jak hodnotí dosavadní prezidentování Miloše Zemana, odpověděl, že je prezidentem rozporuplným. „Je to člověk, který je bezesporu politikem a je zapsán v historii České republiky. Ale současně je to člověk, který byl mstivý, a člověk, který dával najevo své názory možná někdy až příliš radikálně a uzavíral různé opoziční smlouvy. Prostě je to člověk rozporuplný a tak asi zůstane i zapsán,“ dodal právník pro ParlamentníListy.cz.

