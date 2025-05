U Moravce: Smějí se nám. Koupí ruskou ropu, prodají nám draho

V první hodině svých Otázek Václav Moravec řídil debatu ministra zahraničí Jana Lipavského, poslance Radka Kotena, europoslankyně za Přísahu Nikoly Bartůšek a bývalého eurokomisaře Pavla Teličky. Debatovali spolu o válce na Ukrajině i v Gaze, ale také o clech amerického prezidenta Donalda Trumpa.

47. prezident USA Donald Trump oznámil, že od 1. července uvalí na EU cla ve výši 50 procent.

„Zdá se, že v pátek Donald Trump rozdával rány na všechny strany, když jsme mohli sledovat jeho výroky na sociálních sítích,“ poznamenal člen vlády s tím, že EU na Trumpovy kroky reaguje s chladnou hlavou. Česko podle něj důvěřuje vyjednávání, které vede komisař EU pro obchod Maroš Šefčovič. Věřím, že jak má EU teď postavenou tu strategii, tak já tomu plně důvěřuji. Nepřeji si, aby byla zaváděna další cla. Ale jsme na to připraveni. EU je připravena. Musíme dát také najevo, že pokud oni na nás uvalí cla, tak jsme připraveni na to reagovat,“ zdůraznil Lipavský.

Jan Lipavský



Nikola Bartůšek nabídla trochu jiný pohled. EU podle jejího názoru měla reagovat rychleji. „Z mého pohledu tady diplomacie selhala,“ kroutila hlavou Bartůšek.

Někdejší eurokomisař Telička nad europoslankyní za Přísahu kroutil hlavou a ptal se, kde tedy diplomacie EU selhala, když diplomatická jednání dál probíhají.

„Já bych mu dal dva dny na rozmyšlenou, protože on může změnit názor. Ale souhlasím s tím, co tady zaznělo, že ta jednání stále probíhají,“ poznamenal ministr.

Nikola Bartušek si trvala na svém.

Když se ke slovu dostal Koten, poznamenal, že Trump jen těžko na evropské straně hledá jednoho partnera, s nímž by mohl mluvit.

Lipavský okamžitě kontroval, že v Americe velmi dobře vědí, s kým v EU mluvit. Vědí, kdo je eurokomisařem pro obchod a vědí také, že vyjednávání může politicky posílit např. francouzský prezident Emmanuel Macron.

„Evropská unie selhala už právě tím, že nemá takové lídry, kteří by mohli jednat s Donaldem Trumpem. … Ale my bychom měli především přestat dusit naše firmy. My je dusíme různými regulacemi, my je dusíme Green Dealem. … My se tady musíme začít starat především o naše firmy,“ nechala se slyšet europoslankyně za Přísahu.

Telička jí rychle oponoval.

„My tady mluvíme o regulacích a přeregulovanosti a přitom Donald Trump každým svým výnosem, které vydává jak na běžícím páse, tak neustále reguluje podnikání. … Je to v zásadě politické vydírání vlastních amerických společností, kde mají investovat, kde mají podnikat. Takže já nebere v potaz lekce Donalda Trumpa o ekonomice, protože oni se často chovají netržně,“ kroutil hlavou Telička.

„Ale co děláme my pro naše firmy? My jim zavádíme emisní povolenky, my jim zavádíme další regulace. Audi přesunula část sví výroby do Mexika, protože se jí to v podstatě nevyplatí tady vyrábět,“ upozornila Bartůšek.

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc. PŘÍSAHA



„Co se týče Green Dealu, tak jsme ho zdědili, potom jsme bojovali proti těm nejhorším věcem a myslím, že jsme si to odpracovali,“ pravil Lipavský.

Koten: Na sankce doplácí především ten, kdo je zavádí

Moravec poté přehodil debatní výhybku k válce na Ukrajině a popsal ruské brutální útoky, kterým Ukrajina čelí v posledních dvou dnech.

Podle ministra intenzita ruských útoků na různých místech Ukrajiny dokládá, že Rusko a Vladimir Putin o mír nestojí. A úkolem EU je podpořit Ukrajinu. „Třeba dodávkou systémů, které mohou rakety a drony sestřelit,“ podotkl Lipavský.

Koten konstatoval, že vzájemné dronové útoky budou nadále pokračovat. „A my nejsme schopni jim žádným způsobem zabránit,“ upozornil Koten. „Jak je vidět, tak balíčky sankcí nefungují,“ dodal po chvíli. „Balíčky jednotlivých sankcí vehnaly Ruskou federaci do náruče Číny. … Sankce tady poškozují především ty státy, které je zavádějí,“ vyjádřil svůj názor Koten s tím, že skupina BRICS, jejíž součástí je i Rusko, stále funguje.

Radek Koten SPD



Lipavský oponoval, že Američané také připravují další balík sankcí proti Rusku. Tento balík podporují jak republikánští, tak demokratičtí senátoři a pokud bude tento balíček přijat, bude Rusko opravdu bolet.

Pavel Telička trval na tom, že protiruské sankce fungují a podle jeho názoru je tu prostor pro jejich další zpřísnění. Někdejší eurokomisař vidí Rusko jako zraněné zvíře, které využívá toho, že mu americký prezident Donald Trump dovoluje uniknout.

Koten oponoval, že i díky sankcím se EU může dostat do situace, že Američané začnou spolupracovat s Ruskem bez EU, a nakonec nám američtí obchodníci budou prodávat ruský plyn, na čemž vydělají Američané i Rusové. Ale občané EU nikoli.

Nikola Bartušek doplnila, že měla možnost jednat s indickými partnery a prý slyšela, jak se Indové EU smějí. „Já musím říct, že v Indii se nám smáli. Oni říkali: vy nekupujete ruskou ropu, my ji kupujeme, tady ji zpracujeme a pak vám ji za draho prodáváme.“

Lipavský uznal, že USA a EU musí více spolupracovat, ale trval na tom, že protiruské sankce fungují. „Je to jedna z ruských manipulací. Ti pravidelně vypouštějí do veřejného prostoru, že sankce nefungují,“ poznamenal Lipavský.

Poté položil na stůl jednu ministerskou brožurku.

„Pokud někdo má zájem, ať mi napíše na ministerstvo a my můžeme brožurku dodat. Je tam uvedeno, jak nás Rusové přesvědčují, že sankce nefungují. Nebo toho, že se máme bát jaderné války. Je tam i zajímavá grafika. Je to zaměřeno spíše na mladé,“ pokračoval ministr zahraničí.

Telička a Lipavský se poté shodli, že EU musí být dobře připravena na ruské kybernetické útoky. Ale to nic nemění na tom, že by v prvé řadě Rusko nemělo na EU útočit. Koten v této souvislosti upozorňoval, že ke kybernetickým útokům dochází posledních nejméně 15 let, a to z různých stran, nikoli jen z ruské.

Václav Moravec poté přehodil diskusní výhybku ještě jednou. Tentokrát k situaci v Gaze.

Lipavský hned uklidňoval, že se nezastaví diskuse o asociační dohodě EU a Izraele. Proti zastavení se podle Lipavského staví nejen Česko, ale také nejméně dalších 7 zemí. Ministr zahraničí v této situaci zdůraznil, že české straně velmi záleží na humanitární situaci v Gaze a vyjádřil naději, že Izrael útoky na Gazu zmírní. I kvůli tlaku EU, na němž se podílí i Česko.

Nikola Bartušek poukázala na to, že EU posílá peníze do Gazy, „ale už nikdo nekontroluje, kam ty peníze opravdu jdou. … a my si musíme klást otázku, jestli nejsou ty peníze na podporu Hamásu a na podporu teroristické organizace,“ konstatovala Bartušek s tím, že EU posílá do Gazy peníze i na projekty, které už jsou zastaveny. Jako je kontrola jednoho z hraničních přechodů který Hamás mezitím uzavřel. Ale peníze chodí pořád.

Koten vyjádřil obavu, že pokud by např. Česko přestalo výrazněji podporovat Izrael, podpora Hamásu ze strany arabských států neochabne a Izrael se tak ocitne v nevýhodě.

Nakonec Moravec otevřel ještě jedno téma. Řešení migrační krize. Nový německý kancléř Friedrich Merz zpřísňuje migrační politiku na hranicích. Podle Teličky je to důsledek toho, že na migrační krizi dostatečně adekvátně nereagovala EU jako celek, … „což bude ten Schengen rozleptávat“.

Nikola Bartůšek byla podstatně ostřejší.

V prvé řadě je podle ní potřeba bojovat proti pašerákům a vedle toho také zefektivnit návratovou politiku, která je úspěšná jen asi z 20 procent. „To je strašně málo,“ zdůraznila.

Migrační pakt podle ní rozvíjí princip povinné solidarity.

„Ale to je v pořádku,“ ozval se Telička.

Nikola Bartůšek okamžitě oponovala, že to vůbec v pořádku není. „Ti migranti, kteří k nám přicházejí, jsou většinou ekonomičtí migranti, které my pak nemůžeme vrátit zpátky,“ rozčilovala se Bartůšek.

„Ale migrační pak není ten problém,“ trval na svém Telička.

„Ale pane Teličko, viděla jsem, jak to nefunguje,“ nechala se slyšet europoslankyně.

Lipavský oznámil, že Česko patří k zemím, které volají po migračním paktu EU s označením 2.0, protože politická situace je s novým německým kancléřem jiná, než byla s Angelou Merkelovou či Olafem Scholzem. Migrační pakt 2.0 bude moct být podle Lipavského přísnější. „To zpřísnění je do určité míry nezbytné a my musíme zajisti, aby to nedopadlo na naše lidi. Třeba ty, kteří jezdí do Německa pracovat. Ale obecně je dobře, že Německo zpřísňuje svou imigrační politiku“ pravil Lipavský

Koten se obul do neziskových organizací.

„To, že tady jsou financovány nevládní neziskové organizace, které spolupracují s pašeráky a převáží ty migranty přes moře, to je také fakt,“ zlobil se Koten.

