U Soukupa: Víc peněz pro lidi! žádal Okamura. Ale...

Je osmihodinová pracovní doba přežitek? O tom hovořil moderátor Jaromír Soukup. „Politici jsou sice v této otázce jednotní, až na TOP 09, která chce mít všude roboty, tak ono to ještě chvilku potrvá. V tomto volebním období se to určitě nestihne. Tak snad v tom příštím, nebo popříštím. Až se pak bude všude pracovat 32,5 hodin týdně, u nás slavnostně zavedou 37,5 hodiny. Chápete, jsme trošku pozadu,“ sdělil Soukup.

„Ten návrh, s kterým přišli politici, nehodnotím kladně. Pro mě je důležité, aby byly zvýšené mzdy. Ve srovnání se západní Evropou máme třetinové mzdy,“ poznamenal k tomu Okamura. „Až se zvýší mzdy alespoň na blízkou úroveň západních států, tak se pojďme bavit o zkrácení pracovní doby,“ dodal. „Lidé chtějí víc peněz, a ty peníze ve státním jsou. Naše důchody a platy tomu neodpovídají, miliardy se vyvádějí nadnárodními korporacemi do zahraničí,“ poznamenal Okamura k tomu, že peníze Českou republikou protékají.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Pro koho byste hlasovali ve 2. kole prezidentských voleb na Slovensku? Čaputová 13% Šefcovič 57% Pro nikoho 8% Nebudu do toho Slovákům kibicovat 22% hlasovalo: 4018 lidí

Dále Soukup poukázal na nekvalitní web v Ústeckém kraji, který měl pomáhat vozíčkářům. „Jistý politik za ČSSD se však rozhodl pomáhat bez ohledu na to, jestli to někomu pomůže, nebo ne,“ sdělil k webové stránce, která dle něj dopadla tragicky a je plná chyb. „Proč stránky za peníze vůbec vznikly? Jsme v Česku. Celý ten projekt vyšel na víc než 20 milionů korun z evropských peněz,“ rozhorlil se Soukup nad tím, že výroba webové stránky vyšla na necelé dva miliony korun. Následně zmínil obchodního ředitele společnosti, která webové stránky připravila, Jána Szántó, jenž měl problémy s nabíráním černých duší do strany.

„Politici ODS a ČSSD jsou nejčastěji souzenými politiky za korupci. Když jsme na severu Čech, připomenu rozsáhlou dotační kauzu ROP Severozápad. Druhou věcí jsou evroské dotace. Měli bychom si uvědomit, že nejde o dar z Bruselu. My odvádíme obrovské peníze do Bruselu, tam nějaký úředník řekne, za co je máme utratit, a vrátí nám je zpátky,“ rozhorlil se Okamura.

Psali jsme: Zeman proti Čaputové: „A teď můžeme držet hubu,“ utrousil lídr kavárny. A hovořil Drahoš Prezident Zeman s premiérem Babišem dnes povečeří v Lánech Senátor Valenta: Nevymýšlejme pitomosti, řešme podstatné věci Opl (Rozumní): Co udělali naši politici pro propuštění pana Sagana?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef