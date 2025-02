U „greenfluencerky Rozárky“ je rušno. Jásá nad novinkou z Francie, jiní varují

„Dobrá zpráva na začátek týdne! Francouzský parlament nedávno schválil zákon zakazující jednorázové elektronické cigarety – puffs. Jedná se o širší úsilí snížení užívání tabákových výrobků a ochranu veřejného zdraví. Jednorázové e-cigarety jsou obrovským zdrojem odpadu – obsahují plast i lithiové baterie, které se obtížně recyklují, často končí ve volné přírodě a přispívají ke znečištění,“ vysvětluje na svém profilu na síti X environmentální influencerka Rozárie Haškovcová.

E-kuřáci málo recyklují

Dále uvádí, že podle výzkumu pouze 17 % uživatelů vapes recykluje své zařízení správně do recyklačních košů. V Británii jsou každou sekundu vyhozeny dvě jednorázové elektronické cigarety. Za rok to představuje zhruba dostatek lithia na výrobu až přibližně 1200 baterií pro elektromobily.

„Nesprávná likvidace může způsobit požáry v kontejnerech na odpad nebo na místech pro zpracování odpadu, protože lithium-iontové baterie uvnitř představují riziko vznícení,“ uvádí greenfluencerka.

Ukrajinci přišli na to, jak z odpadu vyrábět powerbanky pro armádu

Výpary z e-cigaret podle ní poškozují cévy stejně jako tabák, přičemž toxické látky způsobují záněty plic, zvyšují riziko rakoviny a mohou trvale poškodit dýchací systém. Problémem je také časté užívání dětmi a dospívajícími.

„Ale na závěr ještě jedna dobrá zpráva: Skupina ukrajinských IT techniků během války přišla na způsob, jak z použitého odpadu z jednorázových e-cigaret Elf Bar vyrábět powerbanky pro armádu. Tento projekt umožňuje opakované dobíjení lithiových baterií a poskytuje vojákům potřebnou energii,“ tvrdí Haškovcová.

Poctivé tabákové cigarety?

Zatímco greenfluencerka se raduje, ne všichni její nadšení sdílejí. „Zajímavé... Takže ‚My body, my choice!‘ už najednou neplatí?“ ptá se Tadeáš.

„Upřímně je mi vaše tělo jedno. Co mi není jedno, jsou lithiové baterie na jedno použití, které končí v lepším případě na skládce, v horším v přírodě – to ovlivňuje úplně všechny okolo a je o tom celé vlákno tohoto postu,“ vysvětlila Haškovcová.

Také známý biochemik Jan Konvalinka zareagoval dost skepticky: „Fakt skvělá zpráva. Teď přejdou uživatelé zpátky na poctivé tabákové cigarety, kterých se pokoušeli zbavit. Super.“

Rózarie Haškovcová vešla nedávno do povědomí diváků České televize. V Událostech, komentářích v ČT na začátku února se mimo jiné řešila i změna klimatu, o kterou se dost vášnivě přeli bývalý premiér Mirek Topolánek a právě „greenfluencerka“ Haškovcová. Studentka politologie se speciálním zaměřením na ekologii vysvětlovala, jak například podle atribučních studií byly loňské povodně o 7 % horší kvůli změně klimatu. Tvrdila, že se zvýšenou teplotou budou častější výkyvy počasí. „Může to být tornádo, může to být povodeň, mohou to být extrémní srážky, extrémní sucho, to jsou všechno věci…“ vysvětlovala a byla přerušena Topolánkem, který se se založenýma rukama zeptal: „Jaké navrhujete řešení, Rozárko?“

„Prosím neříkejte mi, Rozárko, v žádný moment jsme si nezačali tykat, ani jsem vám nedovolila mi říkat Rozárko…“ vystartovala Haškovcová, než zasáhla moderátorka a předem děkovala za slušnost. „Já jsem vykal,“ ozval se ještě Topolánek, než se přešlo k dalšímu tématu.

Ke „kauze“, která se okolo oslovení Rozárko rozvinula, se krátce nato vyjádřil i její původce Mirek Topolánek. Vysvětlil, že se tak jmenovala jeho babička, že je Rozárie Haškovcová o 50 let mladší než on a hlavně, že se oslovení řešilo. „Před pořadem jsme to dlouze řešili s moderátorkou. Chtěla model Rozálie, Lucie, pan Topolánek. To jsem odmítl. Václav, Lucie, Petros a Rozálie,“ sdělil Topolánek.

Posléze se začal přít s bývalou moderátorkou Událostí, komentářů, Světlanou Witowskou, která mínila, že kdyby se někomu nelíbilo, jak ho oslovuje v živém vysílání a ohradil by se, tak se „normálně omluví“. „Světlano, kdyby Vás někdo lživě osočil z něčeho, co se nestalo, tak ‚neomluva‘ je vrcholem empatie a slušnosti. Mimochodem, že se zrovna Vy ozýváte... Pusťte si ze záznamu sama sebe v úvodním natáčení tohoto formátu a obratem se omluvíte všem koncesionářům... A neurážejte se,“ vzkázal Topolánek.

„Já se neurážím. Zadání bylo - veřejnoprávní hospoda. A snad jsem nikoho ve studiu neurazila. Pány jsem oslovovala jejich příjmením, pokud si vzpomínám,“ reagovala moderátorka. „Aha. Máte to pořád stejné. Forma nad obsahem. A Vaše účast na tomto shitstormu to dokládá. Ta slečna greenfluencerka byla zábavná jak čerstvě vykopaný hrob. Brala to jak zkoušku a sypala ze sebe fráze a naučené repliky. Bylo mi jí líto...“ zmínil Topolánek svůj přístup k „Rozárce“.

Svou trošku do mlýna ale začali přidávat další politici. „No jestli Vám můžu v diskuzi říkat ‚Mirečku‘ a očekávat od Vás ‚Venoušku‘…“ ozval se senátor Láska. „Podle nálezu ÚS musí osoby veřejně činné, tedy politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy aj., akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané. Což v tomto případě platí pro obě strany a víc bych se v tom nepatlal, protože se nikomu nic nestalo,“ vzkázal taktéž senátor Jiří Čunek.

