U jména napsáno „dezinformátor“. Účet mu nezaložili. Vážné svědectví o Komerční bance

Nadační fond Svědomí národa proslul zejména v době epidemie Covidu-19, kdy zveřejňoval pohledy těch, kdo nesouhlasili s proticovidovými opatřeními nebo s celoplošným očkováním. Šéfredaktor Nadačního fondu Svědomí národa (dále NFNS) Viktor Baroš popsal, že se sešel s bankéřem z Komerční banky v pobočce na Pohořelci, protože si chtěl otevřít účet pro firmu s ručením omezeným pro natáčení audiovizuálního obsahu NFNS. Což by měla být rutinní záležitost. K tomuto kroku přistoupil v srpnu roku 2023. S bankéřem se znal již z dřívějška. Zmínil také, že nežádal o úvěr, ale pouze o založení podnikatelského účtu.

Mimo jiné se s bankéřem bavil také na téma diskriminace u bank, tedy že banky některým subjektům neotevírají účty, například hnutí PRO Jindřicha Rajchla. Baroš uvedl, že o tuto informaci ani nežádal, ale byla pro něj zajímavým doplňkem toho, co se děje. Nicméně, nevěnoval jí velkou pozornost.

Informacemi od bankéře byli v NFNS zaskočení tím, že si ať už banka nebo Ministerstvo vnitra dovolí diskriminovat lidi na základě politického názoru. Baroš to označil za měkký nátlak, tedy takový, který probíhá bez použití policie. Ale chtěl si informaci od bankovního úředníka ověřit. Zkusili si založit účet u ČSOB. Tam jim účet otevřeli, v bankovním rejstříku banka žádnou poznámku neměla. Což si Baroš vyložil jako důkaz toho, že se jedná čistě o záležitost Komerční banky.

Právní pomoc vyhledal u Petra Vacka z hnutí PRO, kterého se také dotazoval, zda je pravda, že jim Komerční banka odmítla založit účet. Ten to potvrdil a přislíbil pomoc.

Na bankovního úředníka se obrátili znovu a on jim při nahrávaném rozhovoru opět potvrdil svá slova. První hovor nahraný neměli, protože s touto eventualitou vůbec nepočítali. Petr Vacek pak jako právní pomoc doporučil advokáta Tomáše Nielsena. Ten chtěl případ brát jako porušení GDPR, protože není v souladu s touto normou psát poznámky k rodným číslům a na jejich základě diskriminovat případné klienty. Sepsal předžalobní výzvu se žádostí o vyrovnání v hodnotě 250 000 euro. Své služby nabídl zdarma, s podmínkou, že pokud žaloba či výzva uspěje, dostane 40 % z částky.

Komerční banka na předžalobní výzvu reagovala odpovědí, že plná moc svěřená Nielsenovi není úředně ověřená. Ze zákaznického oddělení pak přišla zpráva, že věc interně prošetřili a neshledali problém. Advokát Nielsen se pak kauze dle tvrzení NFNS nevěnoval, zřejmě z důvodu, že nebyla dostatečně lukrativní.

Viktor Baroš pak uvedl, že celá věc vyšuměla do ztracena, protože systém je nastaven tak, že jednotlivec proti velké bance nemá se žalobou šanci. „Já si myslím, že toto je jasné porušení práv a svobod jednotlivce, které by mělo pro danou instituci mít za následek to, že si uvědomí, že toto dělat nesmí,“ uvedl. Doplnil, že pokud by se chtěl někdo kauzou zabývat a zaplatit soudní poplatky, tak nabízejí stejné podmínky.

Ozval se jim také bývalý pracovník IT z Komerční banky v oblasti implementace databází. Ten NFNS sdělil, že tam docházelo k propojování informací pro tzv. vyšší dobro pro stát a složky, které za to byly zodpovědné. Dotyčný, jehož zaměstnání u KB si Baroš ověřil, dal prý výpověď, protože se na takovém jednání nechtěl podílet. To šéfredaktor NFNS považuje za další důkaz, že se jedná o problém spjatý výlučně s Komerční bankou.