USA: „Auto, auto!“ A lidé letí vzduchem. Krvavý svátek, střelba všude. I malé dítě mrtvé. A ozvala se Hillary

„Brzy ráno byly dvě ženy zasaženy autem a velmi vážně zraněny, zatímco pokojně protestovaly,“ okomentovala incident starostka Seattlu Jenny Durkanová.

No one should risk their life for demanding better from our city, state and country.

Washington State Patrol is leading the investigation and they have assured us they are quickly and thoroughly investigating the incident. I have offered any city resources needed. — Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) July 4, 2020

„Nikdo by neměl riskovat svůj život kvůli tomu, že od našeho města, státu a země vyžaduje lepší služby,“ doplnila starostka, která demonstrace podpořila. Na to, že je za incident spoluzodpovědná, jí upozorňují komentující sdílející záběry nehody, sama totiž vyzývala k blokacím dopravy.

Two #Seattle protesters were run over on I-5.



It's just part of the #SummerOfLove??



As @MayorJenny & City Council encourage them to takeover streets & freeways & block off traffic.pic.twitter.com/IhF1EI7Pc7 — gazoo ?? (@gazooly12) July 4, 2020

Zabitá žena nehodu sama nafilmovala, pouštěla totiž na Facebook přímý přenos z demonstrace. Na záběrech je slyšet zvolání „Auto! Auto!“, načež je slyšet kvílení pneumatik a náraz.

Řidič z místa činu před demonstranty ujet, zastaven byl o kilometr dále. Policie si myslí, že zřejmě na dálnici vjel mimo policejní hlídky, jež ji blokovaly.



„Genderově ne-binární bílá osoba zabita východoafrickým mužem na takzvaném ‚Black Femme March‘ v Seattlu... To je zvláštní rekapitulace ‚aktuálního dění‘,“ komentuje událost britsko-americký novinář Michael Tracey.

Gender non-binary white person killed by an East African man at what was called a "Black Femme March" in Seattle... really sums up the "current moment" pic.twitter.com/1Lt00NZdJ5 — Michael Tracey (@mtracey) July 5, 2020

Oslavy Dne nezávislosti skončily na mnoha místech střelbou

Víkend byl dosti násilný i v dalších částech USA. V Chicagu bylo postřeleno až 67 lidí a nejméně 13 lidí střelným zraněním podlehlo, obětmi jsou i 7letá dívka a 14letý chlapec.

Ke střelbě v ulicích dochází i v New Yorku, v něm byli o víkendu zabiti nejméně tři lidé. Po jednom mrtvém je v Baltimoru a Memphisu. Čtyři zastřelé vykazují statistiky z Filadelfie. V St. Louis a v Clevelandu byly postřelené děti, včetně osmileté holčičky. Fotogalerie: - Trump vs. Hillary

Rozruch je i na politické scéně

Neklidná situace je přitom nejen v ulicích, ale i na politické scéně. Hillary Clintonová se obula do prezidenta Donalda Trumpa kvůli koronavirové pandemii. Prohlásila, že by to „zvládla lépe“.

„Nebyli bychom schopni zastavit pandemii na našich hranicích tak, jak chtěl Trump na začátku, ale jsme si jisti, že bychom mohli udělat lepší práci při záchraně životů, chovali bychom se lépe a zodpovědněji,“ řekla Clintonová. Kromě zdravotnictví zkritizovala i pozastavení ekonomické činnosti a prohlásila: „Vím, že bych udělala lepší práci.“ Psali jsme: Mináři, doučit matematiku... a potom kádrujte! Drbohlav z Trikolóry žene chvilkaře z náměstí do politiky Dienstbier by v takový moment byl za zbraň v ruce rád. Policejní expert Černý k tomu, jak manželé v USA ubránili dům proti hordě demonstrantů Další šílené video plné řevu a bolesti: Tlupa černochů podpalovala bělocha, který jim utíkal. Ale ono to nešlo... „Na bílých životech nezáleží. Stejně jako na bílých,“ padlo od britské pedagožky. Univerzita se jí zastala

