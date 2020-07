USA = Maják svobody? Ani omylem. Obyčejný Američan se bojí říct nahlas svůj názor, vyšlo najevo

Zdá se, že jak jde čas, Američané se stále více bojí říkat své politické názory nahlas. Aby nemuseli čelit tlaku a nenávisti svých oponentů nebo aby nepřišli o práci. Průzkum think tanku Cato Institute ukazuje, že až 62 procent Američanů si raději ukládá bobříka mlčení a v duchu autocenzury pečlivě zvažují, jaké své politické názory mohou ještě vyslovit na veřejnosti a jaké si mají raději nechat pro sebe.

„Téměř dvě třetiny – 62 % – Američanů tvrdí, že politické klima jim dnes brání v tom, aby říkali věci, kterým věří, protože ostatní by je mohli považovat za urážlivé. Podíl Američanů, kteří sáhli k autocenzuře od roku 2017, vzrostl o pár procentních bodů. Tehdy o ní hovořilo 58 procent Američanů,“ upozornil institut.

Strach mluvit roste napříč celou společností.

Ukazuje se, že je vlastně jedno, zda jde o příznivce dnes opozičních demokratů, vládnoucích republikánů nebo občanů, kteří nestraní ani jedné z těchto dvou partají. Vyjádřit nahlas své politické názory se obává 52 procent demokratů, 59 nezávislých a 77 procent republikánů.

Podle institutu však také stojí za pozornost, že 58 procent skalních liberálů má pocit, že mohou říci své názory nahlas a bez jakýchkoliv obav. To znamená, že 42 procent skalních liberálů se obává vyslovovat nahlas své politické názory. V roce 2017 to bylo jen 30 procent.

U umírněných liberálů už je ale situace jiná. 52 procent z nich si dává pozor na to, komu říká, co si myslí o politice. Ještě v roce 2017 se 54 procent umírněných liberálů nebálo nahlas říkat, co si myslí o politice.

I mezi příznivci republikánů stále roste počet lidí, kteří se bojí mluvit nahlas o svých politických názorech. V roce 2017 do této skupiny patřilo 70 procent republikánů, jak již bylo řečeno, dnes už je to 77 procent.

Dá se tedy říci, že strach vyjádřit veřejně své politické názory roste napříč celou společností.

Strach vyjádřit své politické přesvědčení roste i napříč etniky. Téměř dvě třetiny Latinoameričanů (65 %) a bělošských Američanů (64 %) a téměř polovina Afroameričanů (49 %) se bojí s ostatními lidmi sdílet své politické názory, upozornil Cato Institute.

Poslal jsi peníze Trumpovi? Přijde trest!

Mladí Američané navíc podle Cato Institutu tvrdí, že pokud někdo finančně podpoří Donalda Trumpa, má za to v zaměstnání čelit následkům. „Čtyřicet čtyři procent (44 %) Američanů do 30 let podporuje potrestání manažerů, kteří poslali peníze Donaldu Trumpovi,“ uvedl institut.

U osob starších 55 let sdílí stejný názor jen 20 procent lidí.

U mladých příznivců Donalda Trumpa volá po sankcionování manažerů, kteří darují peníze Joeu Bidenovi 27 procent lidí. U lidí starších 55 let je to 20 procent.

Možná i kvůli těmto dvěma skupinám se 32 procent Američanů obává, že by mohli přijít o práci nebo by se mohl zarazit jejich kariérní postup, pokud by vyslovili nahlas své politické názory. Strach o práci opět prostupuje napříč celou společností. Možného konce kariéry pro vyslovení politických názorů se obává 31 procent liberálů, 30 procent nevyhraněných voličů a 34 procent konzervativců.

