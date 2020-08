USA: Trump leze v číslech nahoru. Brutální nárůst střelby a násilí? Chystá úder

Poslední prezidentský průzkum CNN ukázal, že Donald Trump stahuje náskok Joea Bidena. Bidena by prý volilo 50 % respondentů oproti 46 %, kteří by hlasovali pro Trumpa. Statistická chyba jsou však čtyři procentní body. Donald Trump na twitteru vyzval starostu New Yorku, ať udělá něco s extrémním nárůstem kriminality ve městě, jinak to vyřeší sám. „Zákon a pořádek. Pokud to nezajistí starosta New Yorku, tak my ano!“ napsal Trump na twitteru. S informací přišly Fox News.

reklama

Americký prezident Donald Trump stahuje náskok Joea Bidena v podzimních prezidenských volbách. Tak o tom informovaly Fox News. Kandidaturu Joea Bidena spolu s viceprezidentkou Kamalou Harris by dle průzkumu podpořilo 50 % respondentů, zatímco duo Donalda Trumpa s Mikem Pencem na pozici viceprezidenta by volilo 46 % odpovídajících. Odchylka je dle průzkumu plus minus čtyři procentní body.

Celý článek ZDE:

Anketa Jste pro manželství homosexuálů? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 767 lidí

Co se týče průzkumu, tak ten prováděla stanice CNN. „Ze 72 % voličů, kteří tvrdí, že se extrémně nebo velmi těší na podzimní hlasování, se Bidenova výhoda oproti Trumpovi zvětšuje na 53 % až 46 %,“ psalo CNN na webu. Dále CNN popsalo, že Kamala Harris byla dobrou volbou, jelikož 41 % odpovídajících má na ni pozitivní názor, zatímco 38 % spíše negativní. To je prý značný posun o května, kdy 32 % respondentů mělo na ni pozitivní názor, zatímco 33 % negativní. „Bidenův výběr Harris je většinou hodnocen jako vynikající nebo docela dobrý (52 %) a 57 % dotazovaných tvrdí, že to příznivě odráží Bidenovu schopnost činit důležitá prezidentská rozhodnutí. Většina z nich tvrdí, že je-li to nutné, je kvalifikována jako prezidentka (57 %). A většina, 62 %, tvrdí, že její výběr nemá velký vliv na jejich hlasování,“ psalo se dále.

V posledních průzkumech měl Biden větší náskok. Samotné poslední průzkumy vypadaly takto:

Fotogalerie: - Vlastenci v Příčovech

Psali jsme: Co tu opravdu dělal Pompeo? Ondřej Neff k věci. Dukovany, Rusko a budoucí problém USA

Fox News dále v dalším článku popisovaly poslední dění v New Yorku. Donald Trump totiž na twitteru varoval starostu New Yorku Billa de Blasio, že pokud nezajistí zákon a pořádek ve městě, tak se o to postarají federální jednotky. „Zákon a pořádek. Pokud to nezajistí starosta New Yorku, tak my ano!“ napsal Trump na twitteru. Spolu s tím retweetoval informaci, že za posledních 72 hodin bylo v americkém velkoměstě postřeleno 49 lidí.

Celý článek ZDE:

Eric Adams, bývalý kapitán NYPD (policie New Yorku) a starosta městské části New Yorku, Brooklynu, Foxu potvrdil, že nevidí od města: „...úroveň naléhavosti, která by měla pocházet z města, když máte vysokou míru násilí.“ A dále pokračoval: „Nerad bych věřil tomu, že jsme se stali imunní vůči násilí na základě geografické lokace a etnicity obětí.“ Od počátku roku bylo v New Yorku 1087 obětí postřelením, zatímco v minulém roce v tom samém časovém období mělo dle Foxu být obětí 577. „Zpráva uvádí, že ve městě bylo 263 úmrtí v porovnání s 196 úmrtími v roce 2019,“ psalo se na webu. „Potřebujeme nějakého kandidáta na starostu, který zachrání New York,“ psalo se dokonce na redakčním titulku New York Post.

Psali jsme: Němcová nezděšena! Zbořil dvakrát k političce ODS. Peprně Tak aby bylo jasno! Xaver se ostře ohradil. Proti křiku za foto Tak levně, pane prezidente? Blesk vrtá do pronájmu na Hradě Dejte Bělorusům azyl! Přijměte jejich studenty, vyzval Česko Michael Žantovský

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.