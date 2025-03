Ve světě stále rezonuje roztržka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se současným pánem Bílého domu Donaldem Trumpem. Americký list Washington Post v této souvislosti přinesl reakce z Ruské federace. Nejen z Kremlu teď zaznívá, že USA a Rusko jsou si tak blízko, jak za posledních deset let ne.

Bývalý prezident Dmitrij Medveděv se radoval z „řádného plácnutí“ „drzého prasete“ Zelenského.

Setkání dokonale zapadá do ruského vyprávění, řekl listu The Washington Post Konstantin Remčukov, novinář dobře obeznámený se situací v Kremlu. „Nemusíme ani zasahovat – můžeme jen pracovat s tím, co říkají Američané,“ pokračoval Remčukov. Poznamenal, že Putin „chytře“ odmítl schůzku komentovat a mohl si dovolit zatím mlčet. „Veřejnost dojde k závěru, že naši vůdci měli pravdu ve svém hodnocení Zelenského jako vůdce Ukrajiny,“ řekl Remčukov. „Je to pro ně obrovský dárek.“

The Washington Post v této souvislosti připomněl, že už během jednáních USA a Ruska v Saudské Arábii se začalo mluvit o ekonomické spolupráci Ruska a USA.

Ministr zahraničí Marco Rubio vychvaloval „potenciálně historická ekonomická partnerství“, kterých by se Washington a Moskva mohly chopit, jakmile válka skončí. Trump od té doby mluvil o „pokusu uzavřít nějaké dohody o hospodářském rozvoji“ s Moskvou. Putin naznačil, že Rusko je otevřené hospodářské spolupráci včetně rozvoje Arktidy a těžby nerostů vzácných zemin.

Vysoký představitel Kremlu, který hovořil pod podmínkou anonymity, aby mohl diskutovat o citlivých věcech, řekl WP, že Moskva byla ohromena „ohromnou změnou“ od Trumpovy inaugurace a uvítala jeho „pragmatický, spíše než nepřátelský přístup“. Varoval však, že takové dohody jsou spíše „potenciálními možnostmi než bezprostředními plány“.

Americké sankce vůči Ruské federaci však trvají dál a ani americká, ani ruská strana podle listu The Washington Post nepočítají s rychlým ukončením sankcí.

Ruský akademik blízký ruským diplomatům řekl The Post pod podmínkou zachování anonymity, že ministerstvo zahraničí je v současné době rozděleno mezi ty, kteří nebudou nikdy věřit Američanům, a ty, kteří vidí „historickou příležitost obnovit dialog, rychle připravit summit a dosáhnout výsledků“.

„Trump se zjevně rozhodl spřátelit s Putinem, ať se děje cokoliv, a to nepovede k ničemu dobrému,“ řekl Vlad, 23letý právník v oblasti lidských práv. Stejně jako mnoho lidí, s nimiž novináři amerického listu hovořili, mluvil pod podmínkou anonymity z obavy o odvetu. „Osobně to považuji za hrozné,“ řekl. „Pro Putina je to další potvrzení, že si může dělat, co chce.“

Ruští vojenští blogeři tento víkend ohlašovali nadcházející jaro.

„Brzy se oteplí, začnou se objevovat zelené výhonky a bude o něco snazší bojovat,“ napsal jeden z nich na telegramu. „Pro ukrajinskou mládež mám špatnou zprávu: Brzy budete posláni na frontu... a my si utáhneme opasky a budeme pokračovat v boji.“

Také americká zpravodajská stanice CNN má za to, že se Trump rozhodl vydat se Spojenými státy směrem k Rusku. „(Moskva) nyní očekává, že rozhovory zaměřené na obnovu americko-ruských vztahů budou v následujících týdnech pokračovat, a dokonce se zrychlí. Nic nebylo oznámeno veřejně. Ale soukromě se mluví o summitu Trump–Putin, který byl ve hře vždy,“ napsala CNN.

Mezitím se prý podle CNN chystá další kolo jednání amerického a ruského ministra zahraničí v některé ze zemí Perského zálivu.

Prestižní list Financial Times napsal, že se projevují snahy zapojit americké investory do restartu ruského plynovodu Nord Stream 2 do Evropy.

Server amerického listu New York Times doplnil, že o oteplování vztahů s Ruskem se pokouší i stávající šéf Pentagonu Peter Heghseth, který nařídil zastavit útočné kybernetické operace proti Rusku. Podle NYT příkaz přišel ještě před roztržkou s prezidentem Volodymyrem Zelenským.

„Přesný rozsah a trvání příkazu ministerstva obrany není jasný, protože hranice mezi útočnými a obrannými kyberoperacemi je často nejasná. Zachování přístupu k hlavním ruským sítím pro účely špionáže je přesto zásadní pro pochopení záměrů Vladimira Putina, když vstupuje do jednání, a pro sledování argumentů v Rusku o tom, na jakých podmínkách trvat a čeho je možné se vzdát,“ napsal NYT.

Americká strana podle listu také očekává, že ruská strana zareaguje recipročně a zastaví kybernetické operace jak vůči Spojeným státům, tak proti jejich spojencům v Evropě. Ale je otázka, zda se Ruská federace skutečně zachová recipročně.

