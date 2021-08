USA neodchází. Utíkají. VIDEA plná šílených scén z letiště. Druhý Saigon je na spadnutí

Neděle zpečetila osud Afghánistánu. Prezident Ašraf Ghaní uprchl ze země, stejně jako jeho nejvlivnější pomocníci. Kábul se dostává pod kontrolu Tálibánu. Ti, kteří pomáhali, či jen přáli dosavadnímu režimu, se nyní strachují o holý život. O to více skličující jsou následující záběry z mezinárodního letiště v Kábulu, odkud odlétají americké letouny do bezpečí. Množí se přirovnání afghánské mise ke katastrofě v Saigonu. Významný Bidenův muž to ale rezolutně odmítá.

NOW - Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq — Disclose.tv ?? (@disclosetv) August 15, 2021

Na letišti se obvyklý řád proměnil v naprostý zmatek. Davy zoufalých Afghánců se vřitily na ranvej a pokoušejí se za každou cenu dostat do amerických i dalších letadel.

NOW - Thousands of civilians try to get an evacuation flight on the tarmac of #Kabul airport in Afghanistan.pic.twitter.com/zR5fUMGeKk — Disclose.tv ?? (@disclosetv) August 15, 2021

To vše za zvuků bojů probíhajících v pozadí. Z těchto záběrů lze zcela jasně vyčíst, že dění na místě nemá žádný pevný řád a rozhodně nepřipomíná poklidnou evakuaci.

NOW - People boarding an evacuation flight at #Kabul airport while apparent gunfire is seen in the sky. pic.twitter.com/0G2B0Xaxea — Disclose.tv ?? (@disclosetv) August 15, 2021

Nechoďte nyní na ambasádu, ani na letiště," stojí v textu. Američtí občané jsou dále instruováni, aby vyplnili formulář k repatriační asistenci. „Nevolejte na ambasádu stran detailů, či novinek ohledně odletu. Tento formulář je jediný způsob, jak můžete dát najevo svůj zájem o možnost odletu," píše se na webu americké ambasády v Kábulu. Dvacet let po příchodu USA do Afghánistánu tak musí ti američtí občané, kteří nechtějí dát svůj život do rukou Tálibánu, vyplnit online formulář. Pak mají šanci, že je jejich vláda z místa vyprostí.

Obrázek: Screenshot z webu americké ambasády v Kábulu, neděle 15.8.2021, 23:30. Text: „Nevolejte na ambasádu stran detailů, či novinek ohledně odletu. Tento formulář je jediný způsob, jak můžete dát najevo svůj zájem o možnost odletu,“

JUST IN - U.S. Embassy in #Kabul issues security alert: "Reports of the airport taking fire. Shelter in place. Do not come to the Embassy or airport at this time." pic.twitter.com/mIoknsJgi6 — Disclose.tv ?? (@disclosetv) August 15, 2021

Následně americká ambasáda alespoň částečně upravila tuto zprávu, když odstranila z textu výstrahu, aby lidé nechodili na ambasádu, či do prostor letiště. Výzva k vyplnění online formuláře v případě zájmu o to, aby americký občan neskončil v zemi ovládané Tálibánem, je přítomna i v tomto oznámení.

Adding to confusion, US Embassy sends out revised alert that removes warnings about consular services being suspended and removing warning not to come to embassy or airport... pic.twitter.com/JNWh2aB1ix — Dion Nissenbaum (@DionNissenbaum) August 15, 2021

Zoufalí Afghánci znemožňují odlet i civilním letadlům, která se večer pokoušela dorazit do svých plánovaných destinací. Na záběrech níže můžete vidět letoun společnosti KamAir, směřující do Istanbulu. Podle australsko-afghánského podnikatele Sááda Muhsíního, který video zveřejnil, se do letadla pro 300 pasažérů pokusilo vlámat zhruba tisíc lidí.

This is happening right now aboard KamAir destined for Istanbul. (Video sent by a friend) https://t.co/RfLVbKeh9Z pic.twitter.com/kGiLwJH1Ka — Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021

Muhsíní situaci v Kábulu přirovnává k pádu Saigonu v roce 1975. A není sám. Zmatečný úprk Američanů z Afghánistánu asi nejbolestněji dokumentují fotografie, které jsou s obrázky z dob pádu Jižního Vietnamu takřka jako vejce vejci. Na horním snímku opouštějí za pomoci transportního vrtulníku Chinook pracovníci americké ambasády Saigon (budovu naproti tehdejší ambasádě) v roce 1975, na spodním snímku opouštějí za pomoci transportního vrtulníku Chinook pracovníci americké ambasády Kábul v roce 2021.

Two iconic images clicked 45 years apart. The US Embassy staff fleeing from Saigon (top) and Kabul (bottom).



Never trust a friend who leaves you saying he'll be back - Old Vietnamese saying. pic.twitter.com/AIItm8aReA — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) August 15, 2021



Kdo ale taková srovnání rezolutně odmítá, je Bidenův ministr zahraničí Al Blinken. Ten podle agentury AFP trvá na tom, že afghánská mise byla „úspěšná“.

#BREAKING US Sec. of State Blinken insists Afghan mission 'successful', rejects comparison between Kabul and Saigon pic.twitter.com/29ZMYoKtt2 — AFP News Agency (@AFP) August 15, 2021

Mezitím, co Blinken hájí americký úspěch v Afghánistánu, se v jednotlivých čtvrtích Kábulu začaly rozmisťovat vojenské jednotky Tálibánu, aby „zajistily bezpečnost“.

#BREAKING Taliban say they have entered multiple districts in Kabul to 'ensure security' pic.twitter.com/sAgNFD2r9E — AFP News Agency (@AFP) August 15, 2021

