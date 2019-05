Ubráníme Evropu. Vítězství lidu! Orbán a Le Penová jásají: Čtěte více

Vítězem voleb do Evropského parlamentu jsou ještě stále evropští lidovci (EPP) se 179 mandáty. Ovšem dalo by se to nazvat vítězstvím Pyrrhovým. Frakce obhájila 179 mandátů, zatímco o pět let zpátky obdržela mandátů 221. A z toho 13 pochází ze suspendovaného Fidészu premiéra Orbána.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019

Druzí jsou evropští socialisté, kteří získali rovných 150 mandátů. I zde se však jedná o podstatnou ztrátu, v minulých volbách to bylo 191 europoslanců. A z Česka nebude mít tato frakce europoslance ani jednoho.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014

Naopak získala frakce ALDE, do které patří i ANO premiéra Andreje Babiše. Z 67 europoslanců si polepšilo na 107. ANO k tomuto výsledku přispělo šesti europoslanci, o dva více než v minulých volbách. Polepšili si také Zelení (Greens/EFA), kteří získali dvacet mandátů ke svým původním padesáti. Naopak propad potkal Evropskou levici (GUE/NGL), která se z 52 europoslanců smrskla na 38. Část viny připadá na české komunisty, kteří obhájili jen jeden mandát z minulých tří.

Následují tři převážně euroskeptické či eurorealistické frakce s velice podobnými výsledky. Zahradilova ECR oslabila, ze 70 europoslanců zůstalo jen 58. Zcela stejný počet mandátů má nyní Evropa národů a svobody, do které spadá i SPD Tomia Okamury, které získalo dva mandáty. A jen o dva mandáty méně má Evropa svobody a přímé demokracie, kterou vede britský europoslanec Nigel Farage. Zde je ovšem otázka, jak dlouho, vzhledem k brexitu, budou britští europoslanci ve funkci.

Jednotlivé země

V Německu volby ne zcela překvapivě vyhrála CDU/CSU kancléřky Merkelové s téměř 29 procenty. Kdo byl naopak převálcován, byla německá sociální demokracie, která získala pouze 15,6 % hlasů a kterou předběhli Zelení s výsledkem 20,7 %. Němečtí Zelení mají lví podíl na posílení své frakce v europarlamentu. Alternativa pro Německo získala 10,8 % všech hlasů, což je téměř o 4 % lepší výsledek než ve volbách minulých.

Ve Francii vyhrálo Národní shromáždění (Rassemblement national) Marine Le Penové nad Macronovou centristickou koalicí v poměru 23,5 % ku 22,5 %. Jako třetí skončili francouzští Zelení s výsledkem 13,1 %. I zde se jedná o posílení od minulých voleb. Čtvrtí skončili Republikáni. Marine Le Penová to prohlásila za vítězství lidu, který s pýchou a ctí znovu převzal moc. Jedná se prý o lekci v pokoře pro prezidenta Macrona.

Velké vítězství může slavit Matteo Salvini v Itálii. Jeho Liga překonala magickou hranici jedné třetiny všech voličů s výsledkem 33,6 %. O deset procent méně mají italští socialisté a až třetí se s výsledkem 16,7 % umístilo Hnutí pěti hvězd. Čtvrtá je Forza Italia bývalého premiéra Berlusconiho.

Italský vicepremiér už slaví a děkuje svým voličům

Podobný výsledek jako Salvini může oslavovat Nigel Farage ve Velké Británii, 31,7 % všech hlasujících dalo hlas právě jeho nedávno vzniklé Straně pro brexit. Druzí se umístili liberální demokraté, naopak tristní výsledky má Labour party se 14 % a konzervativci s 8,7 %. Polepšili si opět Zelení, a to na 11,1 %.

Na Slovensku nezvítězil vládní SMER, nýbrž koalice proevropských neparlamentních stran Progresivní Slovensko (PS) a Spolu. Zatímco SMER má 15,7 % hlasů, koalice PS/Spolu získala těsně nad 20 %. Třetí je Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby s 12,1 %. Vzhledem k tomu, že v minulých volbách tato partaj vůbec neexistovala, tak se jedná pro Kotlebu nepochybně o úspěch.

V Rakousku zvítězili lidovci Sebastiana Kurze s téměř 35 procenty všech hlasů. Svobodní, které těsně před volbami potkal skandál jejich lídra Heinze-Christiana Stracheho, získali 17,2 %. I v Rakousku sílili Zelení, a to na 14 %.

A na závěr, Maďarsko stále bezpečně ovládá Fidész premiéra Orbána s výsledkem 52,3 % hlasujících, přičemž druhá nejsilnější strana získala pouhých 16,2 %. Premiér Orbán už výsledek také náležitě ocenil: „Vyhráli jsme eurovolby 2019 a rád bych poděkoval těm, kdo nás volili. Občané Maďarska nám dali mandát ke třem krokům. K zastavení migrace, k obraně Evropy národů a k obraně křesťanství v Evropě. Potřebujeme lídry, kteří budou hrdí na 2000 let křesťanské tradice.“

