Učit Maďary o LGBT. Mladík z ČR by jel hned. Už se hlásí Věře Jourové

Dle Orbána byla debata v Bruselu „užitečná“, jelikož odhalila mnohé postoje. „Postoje jsou velmi jasné, vše je jasné a srozumitelné. Evropský parlament a Evropská komise chtějí, aby aktivisté a organizace LGBTQ měli přístup do škol a školek,“ podotkl.

Nový maďarský zákon, spočívající v zákazu zobrazování a propagace genderové identity odlišné od pohlaví určeného při narození, změny pohlaví a homosexuality ve školách a ve veřejných oznámeních pro osoby mladší 18 let, nakonec ve stejný den Evropský parlament většinou (459 hlasů proti 147) ve své rezoluci důrazně odsoudil.



Evropská komise pak v rámci usnesení byla Evropským parlamentem vyzvána, aby proti Maďarsku zahájila zrychlené řízení.



O vyjádření Orbána, varujícího před LGBTQ aktivisty v maďarských školách, které by dle něj rád vyslal Brusel, se podělila na Twitteru rovněž šéfredaktorka serveru Euroactiv.cz Aneta Zachová. Poté, co si Orbánovo vyjádření přečetl i Kryštof Stupka, okamžitě se k cestě do maďarských škol přihlásil. Mgr. et Mgr. Věra Jourová ANO 2011



„Já bych je hned!“ dal jasně najevo, že stojí o vyjížďku mezi maďarské školáky. Ve svém příspěvku oslovil i českou eurokomisařku Věru Jourovou (ANO). „Kde se můžu zapsat?“ dotazoval se v příspěvku s označením jejího jména.

Jourová se již dříve nechala slyšet, že bude práva LGBTQ menšin bránit po celé EU. „K situaci práv občanů LGBTIQ: Ať už jsou kdokoli a žijí kdekoli v Evropské unii, budeme jejich práva hájit v souladu s našimi hodnotami,“ vyslovila se jasně. Maďarská novela dle ní jde „proti základním hodnotám EU“.

