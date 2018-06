Učitelé v německých a rakouských školách si dnes oddychnou. Končí velmi složité období

V průběhu osmadvaceti dní by muslimové neměli v čase mezi východem a západem slunce pít ani jíst. To s sebou přináší celou řadu překážek, které jim brání vykonávat pravidelné činnosti. Jak tvrdí němečtí a rakouští učitelé, v běžné výuce se mnohahodinový půst na muslimských žácích viditelně projevuje. „Nedostatek jídla a pití se na žácích projevuje na první pohled. Jsou malátní, oslabení a mnozí mají obtíže s krevním oběhem,“ píše deník Kronen Zeitung.

Letošní začátek ramadánu připadl na 16. května a právě dnes večer končí. Na jeho konci jsou někteří muslimové na pokraji svých sil. „Jeden z mých studentů omdlel a další usnuli uprostřed hodiny,“ cituje deník jednoho z učitelů, který však nechce být jmenován. Velký problém z pohledu učitelů představuje fakt, že mnoho rodičů své děti povzbuzuje v dodržování až extrémního půstu. „Děti pak nejí i nepijí třeba až sedmnáct hodin denně. Když dětí splní ty nejvyšší nároky, dokonce jim na oplátku slibuji různé odměny.“

Vedle nedostatku jídla a pití dětský organismus zatěžuje také málo spánku. Někteří rodiče své děti budí ke konzumaci jídla a pití uprostřed noci. Dalším z problémů jsou časté absence žáků v období ramadánu. „Rodiče své děti omluví s tím, že jsou na docházení do školy příliš slabí a unavení. Tuto praxi pozorují učitelé již mnoho let. Vše nahlásí na úřadech a do celého procesu potom vstupují sociální pracovnici.“

Obtíže přiznává ve svém textu, publikovaném německým magazínem Zeit, také učitel islámu na gymnáziu v Dortmundu Mansur Seddiqzai. „V době dodržování půstu panuje ve třídě značně nervózní atmosféra. Někteří studenti, kteří normálně jí a pijí, jsou ze strany ostatních až šikanováni. Třída je rozdělana na ty, kteří ramadán drží, a ty ostatní. Někteří jsou přesvědčeni, že mají nárok na úlevy jenom proto, že se postí.“

Jiní podle islámského učitele z Afghánistánu zneužívají půst jako omluvu pro své horší chování. „Já osobně se snažím svým studentům vysvětlovat, že dodržování půstu ještě z nikoho nedělá lepšího člověka. Obecně jsou studenti unavení, méně soustředění a projevují menší zájem o výuku. Já přitom musím normálně známkovat a nechci nikoho upřednostňovat jenom proto, že přes den nejí a nepije,“ uzavírá původem afghánský učitel.

autor: pro