Američtí osvoboditelé v Praze? Ještě větší propaganda, než před rokem 1989. Moravský espéďák o znechucení obyvatel

reklama

Za předminulého režimu, kdy nám vládla lidová demokracie před rokem 1989, jsme slavili 9. května výročí osvobození Československa sovětskou armádou. Nebylo to úplně přesné, protože část jižních a západních Čech už byla za demarkační linií dohodnutou mezi třemi tehdejšími světovými mocnostmi SSSR, USA a Velkou Británií. Tato demarkační linie určovala maximální postup americké a britské armády východním směrem, stejně jako postup Sovětského svazu opačným směrem. Největší české město za demarkační linií byla Plzeň a o jejím osvobození se tehdy příliš nemluvilo, propaganda zkrátka celou věc zjednodušovala na osvobození sovětskou armádou.

Po roce 1989 a nástupem demokracie se situace začala měnit. Plzeň byla najednou „hvězdou“ ve zpravodajství májových dnů, všichni se radovali z této novinky, že mohou vyvěšovat americké vlajky a sledovat přehlídku americké vojenské techniky v Plzni. Rok po revoluci se změnil název státního svátku na „Den osvobození od fašismu“ a o rok později se přesunulo i datum z 9. na 8. května, abychom se nelišili od našich nových západních kamarádů, kteří jej slavili právě v tento den. Zajímavé je, že Poláci udělali tuto změnu až v roce 2015. 9. květen má určitě své důvody. Prvním je ten, že Praha, ale třeba i Jihlava byla osvobozena až právě 9. května. Na stejný den připadá kapitulace hitlerovského Německa po moskevském času, který sice neplatil v Praze, ale Sovětský svaz měl zásadní podíl na porážce Německa v Evropě. To ještě nevadí, že státní svátek se posunul o den dříve, horší však přišlo později. V roce 2000 došlo k další změně, název státního svátku se změnil na Den osvobození a konečně o čtyři roky později se sladil s tím, jako ho nazývají Anglosasové, tedy Den vítězství.

Poté probíhaly pomalé změny. Nikým nevolené politické neziskovky postupně nabíraly na síle a demokracie stále více ustupovala s nimi spojené liberální demokracii. Na rozdíl od rychlého přechodu moci od lidové demokracie k demokracii, byl přechod od demokracie k liberální demokracii velmi pomalý a pozvolný. S tím šlo ruku v ruce postupné ubývání informací v mediálním prostoru o osvobozujících činech sovětské armády a naopak více a více informací o hrdinných operacích americké armády.

Ing. Mgr. Boris Latýn SPD

Kandidát do Evropského Parlamentu

zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A dnes se tento den v hlavních médiích slaví ještě hloupěji, než za lidové demokracie. Samé zprávy z Plzně, americká vojenská technika dokonce projíždí Prahou, kterou neosvobodila a sovětská nikde. Je to známka úpadku pravdy, morálky i celého liberálně-demokratického režimu. A přitom při osvobození přes 110 tisíc Sovětů a 30 tisíc Rumunů. Američanů, kteří přišli do téměř prázdných západních Čech, něco přes 100 vojáků. Schizofrenní na tom je i to, že lví podíl na osvobození měl 2. Ukrajinský front rudé armády a Ukrajina je země, kterou dnešní režim velmi podporuje. Velel mu navíc maršál Malinovský, Ukrajinec narozený v Oděse. Celé je to tak absurdní, že mnoho lidí je z oslav osvobození znechuceno.

Psali jsme: Moravský espéďák: Rusko už za dva roky nebude existovat. Psali analytici z USA Kandidát SPD Latýn: Nejlepší, kdyby z EU vystoupila celá naše skupina dohromady Latýn z SPD: Rada bezpečnosti OSN je zastaralá, chybí v ní největší demokracie světa Boris Latýn: Sovětské a americké vlajky na Den vítězství. Absurdita vystřídala jinou





Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE