Hejtman Červíček: Na cílený rozvoj venkova směřuje 64 milionů

reklama

„Program obnovy venkova považuji ze všech dotačních programů za nejsmysluplnější, protože je klíčový pro rozvoj všech oblastí našeho kraje. Právě proto jsme do něj již v minulých letech přidělovali každoročně kolem 50 milionů korun. Pro letošek se nám do něj podařilo získat dokonce ještě více finančních prostředků než vloni, a to zhruba o 14 milionů korun, což představuje nárůst o celou čtvrtinu. Právě díky tomu se podaří uskutečnit projekty samospráv i spolků v 88 obcích. Zvýší se tak zejména objem investic. Již tradičně se tyto krajské dotace budou významně podílet na rekonstrukci, modernizaci i rozšiřování veřejných prostranství, na opravách místních komunikací, na investicích do občanské vybavenosti například pro činnost spolků, na obnově vodních nádrží, na modernizaci prostor místních knihoven i na investici v oblasti nakládání s odpady. Naším cílem je dále zkvalitňovat, zpříjemňovat a celkově podporovat venkovský život v našem kraji,“ vysvětlil hejtman Martin Červíček.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 1% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10572 lidí

Z téměř 64 milionů korun, které kraj mezi obce rozdělí, připadne 49 milionů korun na investice. Zbývající finance budou směřovat zejména na opravy obecního majetku.

„Díky krajským dotacím se tak například opraví komunikace v Údrnicích na Jičínsku, vznikne nová komunikace v Otovicích u Broumova, proběhne investice do multifunkčního sportoviště v Češově na Jičínsku nebo se realizuje komplexní řešení chodníků a vjezdů v rámci rekonstrukce silnice ve Světí na Hradecku,“ doplnil radní pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací Adam Valenta.

Mezi podpořené projekty dále patří například pokračování komplexní investice do návsi v Mokrovousích na Hradecku, obnova místních komunikací ve Starých Smrkovicích na Jičínsku, první etapa rekonstrukce komunikace Polom–Hájek u Vamberka, rekonstrukce části zdravotního střediska v Libáni na Jičínsku, investice do veřejného osvětlení v Choustníkově Hradišti u Dvora Králové nad Labem, dofinancování rekonstrukce komunikace v Horní Radechové na Náchodsku, obnova komunikace v Úhlejově u Hořic, snížení energetické náročnosti budov mateřské školky v Hořiněvsi na Hradecku či rekonstrukce komunikace ve Světlé (části obce Lhota pod Hořičkami) na Náchodsku.

Loni uspělo na základě stanovených podmínek 85 žadatelů z řad obcí po celém kraji, letos se dotační prostředky rozdělí mezi 88 obcí. Rozdělení schválila rada kraje, projednat ho ještě musí krajské zastupitelstvo na svém dalším zasedání v pondělí 13. května.

Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtman Červíček: Bylo mi ctí vyjádřit naši hlubokou úctu a vděk Hejtman Červíček: Pevnost Josefov získá od státu, kraje i města peníze na záchranu Hejtman Červíček: V průmyslové zóně na Rychnovsku začne stavba nové okružní křižovatky Hejtman Červíček: Novou infrastrukturu budou využívat firmy, které vytvoří další pracovní místa

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE