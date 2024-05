„Nedozrálí. Nemají na to.“ Zlá slova k Černochové za fotku. Vládnou emoce

reklama

Koalice SPOLU rozjela antikampaň proti hnutí ANO „Rusko, pro tebe všecko“. Dokonce i prezident Petr Pavel to kritizoval. Jde o pokračování kampaně Antibabiš?

Určitě ano. Ukazuje se totiž, že je to jedno z mála témat, které jí ještě alespoň částečně funguje a části voličů to při něm spíná. Ti, které odradilo, se vydali buď do pasivní rezistence a zařadili se mezi latentní nevoliče, anebo si našli volební alternativu a zvažují podpořit někoho jiného. Jde tedy o snahu trochu situaci vyhrotit, posílit toto téma, ale jsem přesvědčen, že to ve výsledku bude mít spíše bumerangový účinek. Naopak Andreje Babiše to posílí, protože je ve fázi, že části voličů to zase spíná vysloveně na něj. A tím, že ho soupeři vzpomínají, tak ho vtahují do evropské kampaně. Na část váhajících voličů ANO to funguje mobilizačně a zároveň pro část voličů ODS či koalice SPOLU je to trochu demotivační, protože nemají rádi špinavou formu kampaně, formát antikampaně a mají k tomu výhrady.

Je to přitažení pozornosti a občerstvení konfliktu, který vždy alespoň trochu zafunguje. Je měsíc do voleb a SPOLU se snaží přitáhnout větší část voličské společnosti k evropským volbám. Nejsem si však jist, že to přinese velkou spásu. Naopak si myslím, že to může koalici SPOLU v konečném výsledku ublížit. Část voličů to odradí, protože si řeknou, že vláda nemá v podstatě nic jiného než Antibabiše, a to není hodnotová politika, kterou se prsila. Koalice se tím dostane pod obrovský tlak přijít s nějakým dalším tématem, což pro ni bude docela těžké, protože zatím se na většině vážných témat v podstatě rozchází. Ať je to migrační pakt, otázka práva veta, Green Dealu, přístupu k federalizaci Unie a tak dále. Všude mezi nimi panují rozdíly.

Jak silné jsou opoziční proudy v samotné ODS?

Moc ne. Tyto skupiny jsou dost roztříštěné a navíc jednoznačně solitérní. Navíc před některými stojí velký úkol. Obhájit a posílit pozici hejtmana v krajských volbách. V tu chvíli budou mít autoritu nezpochybnitelného volebního výsledku a mohou začít volat po změnách v čele ODS a její strategii. Zatím jsem k tomu skeptický. Nemají na to mandát, váhu a kuráž. Jsou tom jednotlivci, kteří často podnikají na vlastní triko. Zatím může být v tomto směru Petr Fiala naprosto v klidu.

ParlamentníListy.cz zveřejnily skandál, kdy se ministryně obrany Jana Černochová se svým poradcem, slovenským exministrem obrany Jaroslavem Naděm, nechala vyfotit před cedulkou s nápisem „Slovákům a dezolé vstup zakázán“. Jak moc je to za hranou?

Bohužel se ukazuje, že blbost nezná mezí a nevyhýbá se ani vrcholným funkcím. Ukazuje to nedospělost. Ukazuje se, že zde máme mnohé nedozrálé vrcholné politiky, kteří na to nemají. Neuvažují tak, že nesou zodpovědnost nejen za jeden svůj vyhrocený výkřik na sociálních sítích, ale nesou zodpovědnost za republiku, renomé českých občanů a českých firem. Každá taková nedospělá blbost znamená, že budou riskovat klidně oslabení České republiky, její pověsti a ekonomických úspěchů. Jsou to infantilové. Nereprezentují demokracii, ale reprezentují emokracii. Vítězí u nich emoce za každou cenu, a ještě z toho mají radost. Proto často říkám, že nežijeme v demokracii, ale v emokracii.

„Děláme doručovatele špatných zpráv, nic z toho nemáme a ztrácíme tradiční voliče,“ řekl nám mimo jiné dnes určitou částí KDU-ČSL kritizovaný Cyril Svoboda. Co vy na to?

Souhlasím s ním. Lidovci na to doplácejí a ztratili velkou část svých voličů, protože se pro mnohé stali „béčkem“ ODS a řezníky vládní koalice. Svého druhu totiž dělají tu nejtvrdší politiku, a ještě se s tím prezentují. Ostatní je nechají, skrytě jim drží palce, ale nehlásí se k tomu. Ano, dělají špinavou práci za pětikoalici.

Druhá věc je, že odchod KDU-ČSL z vlády si dovedu těžko představit, protože by to muselo být spojeno s nějakým zásadním tématem, na kterém se neshodnou, a s jinými tvářemi. Marianu Jurečkovi už se totiž moc věřit nebude, že najednou v sobě objevil člověka s výhradami k vládě a Petru Fialovi. Ten už do toho vložil příliš politického kapitálu. Lidovci si to zatím nepřipouštějí a ani takovou vůli nemají. Takže jsem k tomu skeptický. Kdyby to udělali se současným vedením strany a dosavadní politikou „ani ryba, ani rak“, tak by ve výsledku byli potrestáni. Ukazuje se totiž, že český volič destrukci a pád vlády neuznává a trestá za ně. Prožil si to třeba Jiří Paroubek.

V předvolebních průzkumech je celkem silná i Pirátská strana. Čím si to vysvětlujete?

Je to dáno tím, že tolik „nedráždí“, protože nejsou tolik vidět, nejsou v popředí vlády. Jsou trochu v závětří, a tak nenesou odpovědnost a tlak kvůli nepopulárním řešením. Ostatně k Pirátům přešla část nespokojených voličů od TOP 09 a Starostů, kteří jejich pozici vylepšili. To znamená, že Piráti ztrácejí ze stran pětikoalice nejméně a jsou na podobných číslech, jako byli v minulosti. Tedy před tím skokem, kdy se průzkumy tvářily, že Piráti budou hlavní vládní stranou.

Máme před sebou řadu voličských rozhodnutí. Eurovolby, krajské a senátní volby, příští rok volby do Poslanecké sněmovny. Nemělo by hnutí ANO trochu odsunout do pozadí svého předsedu Babiše, aby se právě pokračující kampaň Antibabiš ukázala jako přitažená za vlasy?

Strategie se budou hodně ladit a pilovat podle toho, jak dopadnou evropské volby. Právě ony jsou takovou zkouškou, jaké strategie budou fungovat. Bude se ladit, jaké bude další téma vedle referenda o vládě Petra Fialy, které eurovolby připomínají. Budou se hledat i témata spojená s peněženkou, životní úrovní a mírou nespokojenosti občanů. Bude to někde mezi peněženkovými tématy, tématy velké politiky a bilancováním ohledně české vlády.

Babišovo ANO nemá moc velký koaliční potenciál. Dojde k námluvám s SPD?

Je to hodně otevřené. Zvažuje se strategie jednobarevné vlády hnutí ANO, kde nebude premiérem Andrej Babiš. Tipoval bych, že bude předsedou vlády Karel Havlíček. A bude se hrát o nějakou konstruktivní podporu. Do toho promluví průzkumy, jaké síly se dostanou do Poslanecké sněmovny a jaká křídla tam zvítězí.

A samozřejmě do toho promluví i realita. Tedy v jakém stavu bude Česká republika. V neposlední míře do toho bude vstupovat prezident Petr Pavel, který bude jednoznačně odmítat, což se ukazuje nyní u důchodové reformy, zapojení SPD do vlády. Takže by mohlo jít o tichou podporu a zapojení nestranických odborníků do vlády. Petr Pavel na otevřenou kooperaci SPD a hnutí ANO nepřistoupí a bude to jedna z jeho podmínek k ustavení vlády. Prostě řekne: „Ne, s nimi ne!“

