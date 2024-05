Hurá, Koudelka povýšil. Radost v TOP 09. Ale pak zaznělo: „Hvězdy nejsou zadarmo.“

reklama

Povýšení Koudelky do generálské hodnosti se u exprezidenta Zemana snažil dříve prosadit bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), avšak Zeman tento krok několikrát odmítl. „My na to máme jiný názor. Pan Koudelka si hodnost generála zaslouží,“ komentoval během svého působení v premiérské funkci Babiš neúspěšné přesvědčování tehdejšího prezidenta Zemana. O stejné povýšení Koudelky se posléze snažil i současný ministerský předseda Petr Fiala (ODS), ale i on u Zemana narazil.



Bývalý prezident si několikrát stěžoval na to, že není spokojen s Koudelkovou prací, a Bezpečnostní informační službu (BIS) označil v roce 2018 za „neschopnou“ či za „čučkaře“. „Když budou plácat o tom, že se to tu hemží ruskými a čínskými špiony, a přitom za šest let nedokázala chytit byť jen jediného, tak je to plácání,“ ohodnotil tenkrát Zeman práci BIS v rozhovoru pro TV Barrandov.

Brigádním generálem se tak Koudelka stal až poté, co na Hradě Zemana vystřídal současný prezident Petr Pavel. Po současném povýšení do hodnosti generálmajora Koudelka poděkoval za ocenění práce své a svých podřízených a připomenul, v jaké bezpečnostní situaci se dnes nacházíme.



„Situace ve světě je mimořádně napjatá a týká se nás víc, než bychom si přáli. Je tedy logické, že dnes k bezpečnostním složkám s důvěrou a očekáváním hledí občané naší země více než kdykoliv v minulosti. Chci tady za zástupce armády a bezpečnostních sborů jasně říci a ubezpečit českou veřejnost, že jsme připraveni dostát naší přísaze a udělat vše, co je v našich silách, aby Česká republika zůstala i nadále jednou z nejbezpečnějších zemí světa a příjemným místem k životu,“ řekl Koudelka na Pražském hradě.

Za své povýšení poté sklidil gratulace od řady vládních politiků. Srdečně šéfovi BIS gratulovala také předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Bezpečnostní informační služba pod jeho vedením dlouhodobě odvádí výbornou práci – mimo jiné odhalila ruské agenty, kteří stáli za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích. Ostatně právě pro odhalování vlivových operací Ruska a Číny byl dlouhá léta trnem v oku Miloše Zemana. Je dobře, že se mu teď dostává zadostiučinění,“ komentovala.

Srdečně gratuluji Michalu Koudelkovi k povýšení do hodnosti generálmajora!



„Konečně! Málokdo si to tak zaslouží!“ oslavil Koudelkovo povýšení také europoslanec Tomáš Zdechovský.

„Koudelka generálmajorem! Hezky pěkně,“ sdílel se srdíčkem rovněž europoslanec a předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

A radost neskrývala také poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová, která na začátku tohoto týdne skončila v pozici ministryně pro vědu, výzkum a inovace. „Dnes byl povýšen ředitel BIS Michal Koudelka do hodnosti generálmajora. Toto ocenění si bezesporu zaslouží za dlouhodobou ochranu bezpečnostního zájmu naší země,“ sdělila.

Zároveň však zaznívá predikce, že povýšení Koudelky není jen tak. „Už brzy proto čekejme další velká Koudelkova odhalení, která buď odhalí dávno známé, nebo vůbec nic. Ani hvězdy na ramenou nejsou zadarmo,“ predikuje komentátor Petr Holec po zprávě, že Koudelkovi na ramenou přibyla hvězda navíc.

