„Rodičům za zády.“ Nejsou dvě pohlaví, dozvědí se děti. Školám přišly noty

Aliance pro rodinu odhalila plánované změny ve školství. Mluví do nich jak Prague Pride, tak i iniciativa Trans*parent. Výuka o tom, že pohlaví je sociální konstrukt, vciťování se do coming outu, stojí v nové metodice, která se přenese do škol, kde se bude dětem předkládat jako fakta. „Ve školách budou prezentovány materiály, které zpochybňují existenci dvou biologických pohlaví a pletou malým dětem hlavy genderovou ideologií nebo vciťováním se do coming outu,“ píše Aliance pro rodinu. „Nechceme nic prosadit do vzdělávacího systému. Tyhle ambice nemáme,“ řekl v roce 2018 v České televizi Czeslaw Walek, ředitel Prague Pride. Ale časy se očividně mění a ambice rostou.

Aliance pro rodinu se podívala na novou metodiku ministerstva školství, která do škol zavádí výuku o genderu, transgenderu a pohlaví jako sociálního konstruktu. Pod značkou Prague Pride je k dispozici web UčímeoLGBT.cz, z kterého podle aliance nová metodika pro školy vychází. Web pro učitele na téma genderové, vztahové a sexuální orientace do školní výuky nabízí LGBT pohled na pohlavní roli i rodinu.

A tam už se aliance dostává k přímým doporučením. „Ponoříte-li se do útrob webu ucimolgbt.cz, objevíte sekci Jak přinést téma LGBT+ do školy… a v ní např. metodický list Člověk a příroda (biologie, fyzika). V komentáři pak stojí: ,Účelem aktivity je naučit se pomocí příkladů rozlišovat mezi pohlavím (biologická rovina) a genderem (sociální rovina) a diskutovat o významu tohoto rozlišování. O obou konceptech budou studující v rámci této aktivity diskutovat v hlubších souvislostech, a to včetně mýtů a stereotypů, které se k nim často vážou (např. existují jen dvě pohlaví atd.)‘,“ všímá si Aliance pro rodinu.

Aliance uvádí, že web zřizovaný spolkem Prague Pride doporučoval Národní pedagogický institut učitelům jako podklad pro metodiku výuky. „Materiál, doporučovaný školám Národním pedagogickým institutem (v jehož dubnovém newsletteru byl onen portál uveden v nabídce vzdělávacích programů) jako podklad pro učitele k výuce biologie, zpochybňuje existenci dvou pohlaví a označuje tuto skutečnost za pouhý mýtus či stereotyp!“ děsí se Aliance pro rodinu.

Národní pedagogický institut je přitom přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zajišťuje přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech. Vytváří rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání. Stará se o metodickou podporu škol a pedagogů a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků. Významnou roli v podpoře škol v regionech mají krajská pracoviště. Institut spadá pod ministerstvo a nemá tedy podléhat aktivistickým tendencím. Přitom má jednat otevřeně a transparentně vůči veřejnosti.

Aliance: Děti mají být manipulovány

Na webu o LGBT je učitelům doporučované i učení o coming outu mladých gayů. A to v kapitole Člověk a společnost, vztahy ve škole. Metodický list doporučuje vcítit se do stavu mladého gaye před coming outem. „Nedospělé děti, které si teprve rovnají v hlavě poznatky o světě a sexualita je pro ně ještě zavřenou knihou, mají být takto manipulovány?“ ptá se Aliance pro rodinu.

Nyní vrcholí kampaň ministerstva školství, která má veřejnosti představit zásadní změny Rámcových vzdělávacích programů. Ale téma LGBT mezi nimi není. „Návrhy, jak ,přinést LGBT+ do školy‘ předmětem této debaty NEJSOU, o těch Národní pedagogický institut píše jako o hotové věci, jako o něčem samozřejmém, dávno známém! Jak je to možné?“ ptá se aliance.

Přitom Národní pedagogický institut otevřel veřejnou debatu o změnách, jen do nich „zapomněl“ zahrnout témata LGBT. „Chceme, aby celý proces tvorby revize kurikula byl maximálně srozumitelný a transparentní. Proto jsme se veřejnou konzultací rozhodli pro otevřenou komunikaci, kdy se snažíme do chystané změny napřímo ‚vtáhnout‘ každého, komu není osud vzdělávání v této zemi lhostejný. Ať už jste tedy rodičem, učitelem, ředitelem školy nebo odborníkem na vzdělávání, tak teď máte prostor sdělit nám svoje názory nebo připomínky a my je zohledníme při finalizaci dokumentu revize,“ uvedl ředitel institutu Ivo Jupa.

Aliance pro rodinu poznamenává, že téma LGBT a coming outu nebylo předmětem veřejné diskuse. „V jaké společenské debatě bylo diskutováno napříč politickým spektrem a za účasti nezúčastněných odborníků, že ve školách budou prezentovány materiály, které zpochybňují existenci dvou biologických pohlaví a pletou malým dětem hlavy genderovou ideologií nebo vciťováním se do ,coming outu‘?“ poukazuje Aliance pro rodinu.

Rodičům za zády?

A ptá se, jak je možné, že podobné otázky nebyly, jako ostatní témata, součástí veřejné debaty a za zády rodičů, kteří s důvěrou svěřují své děti do rukou škol. „Jak to, že tak zásadní průlom do dosud víceméně konsenzuálně vedené sexuální výchovy (neb jak jinak nazvat výše zmíněné výňatky) probíhá za zády rodičů a je ze strany pedagogických odborníků ministerstva prezentován jako cosi normálního a známého? Proč není takto zásadní posun předmětem stejné debaty, jako je reforma RVP?“

Přitom ředitel Prague Pride a Jsme fér v České televizi tvrdil, že se rozhodně nechtějí plést do vzdělávání. Jde jim jen a pouze o manželství pro všechny. „Kampaň Jsme fér je organizována šesti organizacemi a jedním jediným cílem je prosadit manželství pro gaye a lesbické páry. Nemáme žádné jiné cíle. Nechceme nic prosadit do vzdělávacího systému. Tyhle ambice nemáme,“ řekl v roce 2018 v České televizi Czeslaw Walek, ředitel Prague Pride.

Czeslaw Walek v letech 2003–2011 s dvouletou přestávkou pracoval na Úřadu vlády ČR, v roce 2007 jako ředitel kanceláře Rady vlády ČR pro romské komunity. V roce 2004 vypracoval Akční plán Dekády romské inkluze. Podílel se na vzniku Agentury pro sociální začleňování. V letech 2007–2012 byl členem správní rady Nadace Open Society Fund Praha. V letech 2012–2015 byl ředitelem neziskové organizace Otevřená společnost, o.p.s. Od roku 2023 je předsedou správní rady Nadačního fondu Pride Business Forum.

V komunálních volbách v roce 2014 kandidoval Walek jako člen Strany zelených do zastupitelstva městské části Praha 2, a to na kandidátce subjektu Zelená pro Prahu 2 – Strana zelených s podporou Pirátů a SNK-ED, ale neuspěl. V roce 2022 kandidoval do Zastupitelstva hlavního města Prahy za hnutí STAN jako člen tohoto hnutí. Opět neuspěl. Nyní u STAN zastává funkci předsedy programové komise Lidská práva a rovné šance.

Je na čase klást otázky a tlačit na ministerstvo i ze strany rodičů? Podle Aliance pro rodinu rozhodně. „Milí rodičové! Zdá se, že nejen reforma RVP je problémem našeho školství, ale do lodě zatéká i jinudy. Zřejmě nastává čas, abyste si opravdu důkladně posvítili na to, kdo a jak chce za vašimi zády ,vzdělávat‘ a vychovávat vaše děti,“ vyzývá aliance rodiče, aby se sami obrátili na ministerstvo školství i Národní pedagogický institut a ptali se, co jejich dětem státní instituce společně s aktivistickými spolky upekly do škol a čím je budou na poli ideologií krmit.

