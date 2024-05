Čert vás vem! Oslavy osvobození se v ČR zvrhly hned ráno

Oslavy osvobození od nacismu nabírají na českém internetu spád hned ráno. Šlechtic Jiří Lobkowicz označil osvobození Rudou armádou za „skrytou invazi“. Čert vás vem, odpověděl by mu prý účastník dukelské operace. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová zase volala po míru, za což se jí internet vysmál. A Svobodní varují před dnešní německou rozpínavostí.

„Třicetileté období dvou světových válek, které stály život 100 milionů lidí, skončilo před 79 lety. Nikdo, komu není dnes alespoň 79 let, na ně nemá přímé vzpomínky. Nikdo, komu není alespoň 94 let, aktivně nezasáhl do jejích bojů,“ vyndala na twitteru Alena Schillerová kalkulačku.

A pokračovala konstatováním, že máme dluh vůči osvoboditelům. „Máme dluh vůči těm, kteří zemřeli ve válce, a máme dluh vůči těm, kteří vybudovali mír,“ napsala Alena Schillerová. Podle oficiálních čísel při osvobozování ČSR celkem padlo na 144 000 sovětských vojáků. Z druhé strany fronty při osvobozování ČSR padlo 116 Američanů a 406 bylo zraněno. Přičemž pro období celé druhé světové války odhady hovoří o 9 800 000 mrtvých vojáků Rudé armády a 407 300 zabitých amerických vojáků.

Třicetileté období dvou světových válek, které stály život 100 milionů lidí, skončilo před 79 lety. Nikdo, komu není dnes alespoň 79 let, na ně nemá přímé vzpomínky. Nikdo, komu není alespoň 94 let, aktivně nezasáhl do jejích bojů.



Máme dluh vůči těm, kteří zemřeli ve válce, a… — Alena Schillerová (@alenaschillerov) May 8, 2024

„Smekám před všemi hrdiny, kterým vděčíme za to, že dnes můžeme slavit Den vítězství,“ uzavřela první místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. A na její hlavu se hned začaly sypat komentáře, které pietu první místopředsedkyně ANO rozhodně nectily.

„A neměli se radši dohodnout a jednat? Nebyla obrana zbytečné prodlužování konfliktu,“ ozvalo se v narážce na to, že hnutí ANO volá po zastavení války na Ukrajině u jednacího stolu. „A proto jste se vykašlali na obranu a lísali se k russku?“ zeptal se Aleny Schillerové Daniel Hřivňacký.

A proto jste se vykašlali na obranu a lísali se k russku? — Daniel Hřivňacký (@DanielHriv60678) May 8, 2024

Cynismus sršel i z komentáře Jürgena Wagenknechta. „Zbytečně zemřelo milióny lidí! Kdyby tenkrát žil Andrej Babiš, určitě by v 1939 uspořádal ,mírovou konferenci‘, a tím by zabránil prolití krve milionům lidí po celém světě. HRDINA . PS: Sláva Ukrajině,“ zahrál falešné tóny do piety Wagenknecht.

Zbytečně zemřelo milióny lidí! Kdyby tenkrát žil @AndrejBabis určitě by v 1939 uspořádal "mírovou konferenci", a tím by zabránil prolití krve milionům lidí po celém světě. HRDINA ??. PS: Sláva Ukrajině ???? — Jürgen Wagenknecht (@Wagelad1) May 8, 2024

Ministerstvo obrany České republiky si zachovalo tvář a vzpomnělo všechny vojáky, kteří porazili nacistické Německo. „Před 79 lety skončila 2. světová válka v Evropě. Díky Rudé armádě, americké armádě a dalším spojencům, ale také díky československým vojákům a domácímu odboji bylo osvobozeno také Československo,“ tweetovalo ministerstvo spadající pod ministryni Janu Černochovou.

Před 79 lety skončila 2. světová válka v Evropě. Díky Rudé armádě, americké armádě a dalším spojencům, ale také díky československým vojákům a domácímu odboji bylo osvobozeno také Československo. pic.twitter.com/5dPvRIimeB — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) May 8, 2024

Svůj pohled na druhou světovou válku a její konec vyjevil veřejnosti i šlechtic Jiří Lobkowicz. Ten zpochybnil, že Rudá armáda stála za podstatnou částí osvobození naší země. „Jedním z velkých mýtů v naší historii je, že ruská armáda osvobodila naši zemi od nacistů 9. května 1945,“ napsal Lobkowicz na twitteru. A popsal, jaké mýty má na mysli.

„Realita byla taková, že tento den na pozvání cynika Edvarda Beneše, Stalinovy loutky, vtrhly a obsadily naši zemi ruské vojenské síly a naše země se stala až do sametové revoluce ruským satelitním státem,“ vyjevil svůj pohled na historii Lobkowicz. „Nezapomínejme, že Edvard Beneš pomohl dostat českou komunistickou stranu k moci v souladu s paktem uzavřeným již v roce 1943 se Stalinem. 9. květen 1945 nebyl osvobozením naší země, ale skrytou ruskou invazí s následnou okupací naší země, která trvala 45 let,“ dodal.

A propsal historii i do dnešních dnů. „27. června 1991 ruští vojáci zemi konečně opustili, avšak Rusové zanechali mnoho špionů, agentů a fízlů, kteří dodnes slouží moskevskému zájmu. Tito rusofilští loajalisté se systematicky snaží podkopávat naši mladou demokracii a manipulativně se snaží vytlačit zpět Českou republiku pod Putinovu sféru vlivu a jeho vojenský deštník, jak se to již úspěšně podařilo v Srbsku, Maďarsku a na Slovensku,“ ukázal své smýšlení šlechtic.

Jedním z velkých mýtů v naší historii je, že ruská armáda osvobodila naši zemi od nacistů 9. května 1945. Realita byla taková, že tento den na pozvání cynika Edvarda Beneše, Stalinovy loutky, vtrhly a obsadily naši zemi ruské vojenské síly a naše země se stala až do sametové… pic.twitter.com/Lt3whe1zY6 — Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) May 6, 2024

I Jiřímu Lobkowiczovi se pod jeho pojetím dějin bez piety objevily četné komentáře. „Díky za Vaše slova, pane Lobkowiczi!“ napsal mu Lukáš Valenta, twitterový glosátor a vyvraceč lží extrémistických stran, hnutí a jednotlivců, jak o sobě píše.

Jenže ne všem se Lobkowiczův pohled líbil. „Můj děda z máminy strany, původem z rusko-ukrajinského pomezí, sem přijel po boku Ludvíka Svobody, probil se přes Duklu i Ostravskou operaci. Kdyby tohle mohl číst, řekl by, ať Vás vezme čert. A on si Vás vezme. Jste ubohá prolhaná zdegenerovaná špína,“ ozvalo se na účet šlechtice.

Můj děda z máminy strany, původem z rusko-ukrajinského pomezí, sem přijel po boku Ludvíka Svobody, probil se přes Duklu i Ostravskou operaci.

Kdyby tohle mohl číst, řekl by, ať Vás vezme čert. A on si Vás vezme. Jste ubohá prolhaná zdegenerovaná špína. — Lu2jz ?? (@Lu2jzek) May 6, 2024

Jiří Lobkowicz rád občas zalomcuje veřejnou diskusí. Před senátními volbami v roce 2022 Andrej Babiš prosazoval za senátora Jaromíra Dědečka. Ten stál proti Tomáši Czerninovi, šlechtici, který v Senátu sedí za TOP 09. Podpora Jaromíra Dědečka se ovšem Lobkowiczovi nelíbila. A tak se pustil do Babiše. Mluvil o opicích a banánech.

„Pane Babiši, zatímco vaše rodina stále skákala po stromech, jedli banány a navzájem si čichali k zadku, rodina Czerninů téměř 10 století chránila tuto zemi před debily, jako jste vy,“ nebral si Lobkowicz na twitteru vůči Babišovi servítky.

Pane Babiši, zatímco vaše rodina stále skákala po stromech, jedli banány a navzájem si čichali k zadku, rodina Czerninů téměř 10 století chránila tuto zemi před debily, jako jste vy. pic.twitter.com/7rMI1TyYHJ — Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) September 29, 2022

Odlišný pohled na věc nabídla strana Svobodných. „Dnes slavíme vítězství nejen nad nacismem, ale i nad německou rozpínavostí. Na to pamatujme. Sláva našim hrdinům a padlým v druhé světové válce,“ zazněl na jejich facebookovém profilu důvod, proč k druhé světové válce vůbec došlo.

