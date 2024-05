Učitelka Bednářová osvobozena. Kráva, vzkazuje soudkyni Džamila Stehlíková

reklama

Předsedkyně odvolacího senátu Městského soudu v Praze Hana Chaloupková ve svém odůvodnění uvedla, že na obžalovanou nelze pohlížet jako na Mistra Jana Husa, který byl nakonec pro své názory upálen. „Ale co se týče trestněprávní roviny, máme za to, že její jednání nedosáhlo takové úrovně, aby ho šlo potrestat prostředky trestního práva,“ sdělila s tím, že v rovině etické i pedagogické lze Bednářové vytýkat spoustu věcí. Píše o tom server iDnes.cz. Nelze však podle soudkyně učinit závěr v tom smyslu, že by učitelka popírala nějaké konkrétní válečné zločiny či zločiny proti míru, nenaplnila tak skutkovou podstatu daného trestného činu.

Bednářová stála před soudem za svá slova při výuce na Základní škole Na Dlouhém lánu počátkem dubna 2022. Od začátku ruské invaze v té době uplynulo pár týdnů; ona žákům tvrdila, že v Kyjevě se nic neděje. Uváděla také, že ukrajinské nacistické skupiny na Donbase systematicky likvidovaly Rusy včetně dětí, a to již od roku 2014. Žáci si výklad Bednářové nahráli. Bednářová, která po incidentu dostala výpověď, si za svými výroky dodnes stojí. Pracovněprávní spor však prohrála, soudy totiž zkonstatovaly, že svým výkladem porušila školský zákon.

„Putinistka Bednářová nebude potrestána. Žákům vysvětlovala, že Rusko ‚muselo‘ okupovat Ukrajinu, aby hájilo zájmy ruské menšiny zcela podle logiky Hitlera, který musel zlikvidovat náš stát, aby hájil ‚utiskované‘ Němce. Putinova pátá kolona slaví úspěch,“ zkonstatovala následně k verdiktu psychiatrička Džamila Stehlíková.

Putinistka Bednářová nebude potrestána. Žákům vysvětlovala, že Rusko "muselo" okupovat Ukrajinu, aby hájilo zájmy ruské menšiny zcela podle logiky Hitlera, který musel zlikvidovat náš stát, aby hájil "utiskované" Němce.

Putinova pátá kolona slaví úspěch.https://t.co/mBqy7rMeQL — Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) May 6, 2024

„Pražská učitelka Bednářová podporovala válečného zločince Putina. Zůstane beztrestná. Pražská soudkyně Chaloupková řekla: ‚Na obžalovanou nelze pohlížet jako na Mistra Jana Husa, který byl pro své názory upálen.‘ Bednářova je hrdá vlastizrádkyně. Chaloupková je obyčejná kráva,“ dodala Stehlíková.

Pražská učitelka Bednářová podporovala válečného zločince Putina. Zůstane beztrestná.

Pražská soudkyně Chaloupková řekla: „Na obžalovanou nelze pohlížet jako na Mistra Jana Husa, který byl pro své názory upálen."

Bednářova je hrdá vlastizrádkyně.

Chaloupková je obyčejná kráva. pic.twitter.com/dSSiul2fKI — Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) May 6, 2024

„Kolaboranti můžou slavit: soudružka učitelka je nevinná – a na Ukrajině žádná válka není. Pražská učitelka Martina Bednářová, která čelila obžalobě z popírání ruských válečných zločinů na Ukrajině, potrestána nebude. Odvolací soud v pondělí pravomocně potvrdil její osvobození. Zamítl odvolání státního zastupitelství, které pro bývalou češtinářku původně žádalo osmiměsíční podmíněný trest a také pětiletý zákaz pedagogické, výchovné či jiné práce s dětmi,“ rozhorlil se na twitterovém profilu Zelovoc.

„Předpokládám, že soudružka půjde stejnou cestou jako zm.d Drulák: bude chtít svoje místo a vyplatit ušlý plat… Snad jí ta ‚sláva‘ vlezla do hlavy a půjde do politiky : třeba do PRO nebo ke Konečníkové by výborně zapadla," zmínil dále s dovětkem, že žijeme ve fašismu.

„Já jen doufám, že jí škola naší Jedenáctiletky nebude muset přijmout zpět,“ dodal jeden z diskutujících, že kdyby učitelka opravdu chtěla zpět svoje místo „... já budu, kurva, stát před školou s transparentem, dcerka se bude za mně stydět, protože přehlásit ji jinam by kvůli kamarádkám nepřežila (cíťa), a škola bude mít zase o medializaci postaráno, páč tu já umím dost dobře. A takhle si tu žijem,“ napsal.

Kolaboranti můžou slavit : soudružka učitelka je nevinná - a na Ukrajině žádná válka není ????!?

Pražská učitelka Martina Bednářová, která čelila obžalobě z popírání ruských válečných zločinů na Ukrajině, potrestána nebude. Odvolací soud v pondělí pravomocně potvrdil její… pic.twitter.com/WRUFhET9rt — Zelovoc ???????? (@zelovoc) May 6, 2024

Psali jsme: Pravý účel migrace. Jde o válku. Zbořil beze strachu Závod F1, ale všichni vítali Trumpa. Následovala překvapivá výhra „Nic jiného nebylo.“ Ukrajina oznámila úspěch na moři. Ale trochu menší Mladá Boleslav: Smíchovskou lávku dostalo město od Prahy bezúplatně

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama