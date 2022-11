Údajně ruské rakety dopadly na polské území. Mluví se o aktivaci článku 4 o NATO. Generál Pavel radí...

reklama

Agentura AP zveřejnila s odkazem na vysokého představitele amerických zpravodajských služeb, který chtěl zůstat v anonymitě, informaci, že dopad ruských raket způsobil na polském území výbuchy v zemědělském závodě v příhraničním městě Przewodów, zemřeli při něm dva lidé.

Mluvčí polské vlády Piotr Mueller nechtěl informaci potvrdit. Oznámil, že kvůli „krizové situaci“ je v úterý večer narychlo svolána bezpečnostní ráda státu. Zdůraznil, že i když bude snaha předat veřejnosti maximum informací, je nutné je nejdříve důsledně ověřit.

I když původní zpráva uváděla, že nejmenovaný zdroj z amerických tajných služeb nemůže potvrdit zásah Polska ruskými raketami, později agentura Reuters uvedla, že vysoký činitel z americké zpravodajské služby potvrdil, že se skutečně jednalo o dvě ruské rakety.

?? Presumably - a video of the consequences of a landed missile in Poland.



pic.twitter.com/Jpy1a3t1wq — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

Že ruské rakety na území Polska zabíjely, napsal na twitteru lotyšský ministr obrany Artis Pabrik. „Upřímnou soustrast našim polským bratrům ve zbrani. Zločinný ruský režim vypálil rakety, které míří nejen na ukrajinské civilisty, ale také dopadly na území NATO v Polsku. Lotyšsko plně stojí na straně polských přátel a tento zločin odsuzuje,“ napsal a v dalším tweetu uvedl, že očekává spuštění článku 4 Severoatlantické smlouvy.

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime. — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

My first reaction would be that after Russians hit Polish territory, 4. Article is in place, just like air defence of Ukrainian air. — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

Ruské ministerstvo obrany odmítlo, že by na území Polska dopadly ruské rakety. Podle agentury RIA Novosti označilo informace z polských médií za provokaci.

Opoziční ruský politik, bývalý šachový velmistr Garry Kasparov doporučil počkat na potvrzení informací. Hned ale vyzval, že „pokud to bude tak, jak se nyní zdá“, nemá se mluvit o nehodě. Vražda polských občanů může být podle jeho slov nehoda, nebo také test. Připomněl, že Rusko dnes svými raketami zasypalo celou Ukrajinu, což znamená jediné, bezpečnostní riziko pro Polsko i pro NATO.

Good to wait for more information. But if it's as it appears, please don't call this an "accident". Murdering Poles may be a mistake, or perhaps a test. Russia has been raining down missiles all over Ukraine, a clear security threat to Poland and NATO. https://t.co/I9UvUURY8F — Garry Kasparov (@Kasparov63) November 15, 2022

Česká ministryně obrany Jana Černochová (ODS) vyjádřila podporu polskému spojenci v NATO i Ukrajině a dodala, že česká strana ověřuje informace o dopadu ruských raket na polské území. Zdůraznila také, že ať už šlo o omyl, nebo provokaci, jde ze strany Ruska o další eskalaci konfliktu.

Plně stojíme na straně našeho polského spojence i Ukrajiny, dnes opět bombardované teroristou Putinem.

Nyní vyhodnocujeme prokázaný dopad ruských raket na polské území. Ať by šlo o omyl, nebo provokaci, je to další eskalace konfliktu ze strany Ruska a nesmí zůstat bez odezvy. — Jana Černochová (@jana_cernochova) November 15, 2022

Stejně tak se vyjádřil také premiér Petr Fiala (ODS). I on zatím vyčkává na potvrzení zpráv.

Dnešní masivní raketové útoky ruské armády na Ukrajinu jasně ukazují, že Rusko chce terorizovat její obyvatele a zemi dál ničit.

Pokud Polsko potvrdí, že rakety zasáhly i jeho území, půjde o další eskalaci ze strany Ruska.

Stojíme pevně za naším spojencem v EU a NATO. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 15, 2022

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ujistil české občany, že nebezpečí naší zemi nehrozí, přesto plného bezpečí bude dosaženo až poté, co Ruska odejde z Ukrajiny, uvedl. Rusko podle něho o mír nestojí, „chce válčit, ničit a vraždit“.

České republice nic podobného nejspíše nehrozí, zcela bezpečně se ovšem budeme moci cítit teprve tehdy, až se Rusko stáhne z Ukrajiny.

Stojíme za Ukrajinou.

Stojíme za Polskem. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 15, 2022

Generál Petr Pavel, kandidát na prezidenta, na twitteru nabádá k zachování chladné hlavy. V takových případech je podle jeho slov třeba ověření informace, poté konfrontace s ruskou stranou a přijetí bezpečnostních opatření. Veřejnost uklidnil, že článek 5 o NATO tu není ve hře.

Zachovat chladnou hlavu. Moje reakce na první zprávy o dopadu ruských raket v Polsku a smrt dvou tamních občanů. pic.twitter.com/BqTC72RORY — Petr Pavel (@general_pavel) November 15, 2022

Poměrně tvrdou reakci ale vypustil europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Podle jeho slov bude „odpověď států NATO tvrdá a nekompromisní“.

Odpověd států @NATO bude tvrdá a nekompromisní. Vražda civilního obyvatelstva v Polsku nezůstane bez odpovědi.

Jsme s Vámi #polsko ?? Modlím se za oběti a jejich rodiny ?? pic.twitter.com/h5OogRYa0z — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) November 15, 2022

Polské Radio ZET na svém webu později informovalo, že mluvčí polské vlády Piotr Müller potvrdil, že v okrese Hrubieszów (Lublinská oblast) došlo k výbuchu, který vedl ke smrti dvou lidí. Neoficiálně byla exploze způsobena raketami, které letěly zpoza východní hranice. Sám mluvčí vlády však tuto informaci nepotvrdil.

„Rozhodli jsme se provést ověření, zda existují důvody pro zahájení procedur vyplývajících z článku 4 Severoatlantické smlouvy,“ dodal Müller po jednání v Národním bezpečnostním úřadu, s tím, že polská vláda zvyšuje připravenost některých vojenských jednotek a dalších uniformovaných složek.

