Uděláme toto. Zelenskyj si řekl o zbraně novým způsobem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj otevřeně přiznal, že Ukrajinci se snaží najít způsob, jak už neustupovat. Jejich situace je však komplikovaná a v USA by podle něj měli vědět, že čím déle bude Kongres otálet s pomocí Ukrajině, Rusové tím spíš otálet nebudou a tvrdě udeří. Ukrajinci prý potřebují americké náboje do děl, prostředky na elektronický boj i rakety Patriot. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko též promluvil otevřeně.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poslal jasný vzkaz vládě ve Washingtonu. V rozhovoru pro Washington Post varoval, že když budou Američané otálet s pomocí Ukrajině, Rusové ve svých válečných akcích jistě otálet nebudou.

„Pokud nepodniknete kroky k přípravě další protiofenzivy, Rusko ji podnikne. To jsme se v této válce naučili. Pokud to neuděláte vy, udělá to Rusko,“ řekl Zelenskyj s tím, že Ukrajinci se snaží najít způsob, jak už neustupovat. Jenže bez americké pomoci, beze zbraní na boj, bez 155mm granátů do děl a bez raket do systému Patriot pro protivzdušnou obranu však budou Ukrajinci nuceni se dál stahovat.

Rusové útočí na ukrajinské energetické body a Ukrajinci v tomto boji prohrávají.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko v rozhovoru pro Bild prohlásil, že Putin nevede žádnou speciální vojenskou operaci, ale podle Klička nevede ani klasickou válku.

„Je to teror,“ řekl jasně. „Rusové posílají rakety do civilních měst. Nejsou zde žádné vojenské prostory. V našem městě, v této čtvrti, není žádná armáda. Probíhá stále více útoků na naši infrastrukturu, které se nás snaží nechat bez elektřiny, bez vody, bez topení.“

Kličko poděkoval za pomoc, které se Ukrajině dostává, ale zdůraznil, že je třeba víc. „Potřebujeme leteckou sílu. Rádi bychom poděkovali za to, co jsme dostali, ale to nestačí,“ pravil.

Ve shodě se Zelenským zdůraznil, že Ukrajina potřebuje rakety Patriot. Na obranu měst i na frontě.

Vedle toho je problém v tom, že vojáci jsou unavení. Kličko zdůraznil, že Ukrajina potřebuje novelizovat mobilizační zákony, aby na frontu přišly čerstvé síly a unavení bojovníci z přední linie bojů si mohli odpočinout. A ten, komu se na frontu moc nechce, by si měl uvědomit, že Rusové stále ohrožují Ukrajinu a mají chuť touto zemí postupovat dál.

„Ale přesto je vůle vyhrát a všichni jsou dobře motivovaní. Mluvil jsem s mnoha vojáky, kteří jsou připraveni bojovat. … Pokud jde o únavu, ta existuje. Jsme ale stále velmi motivováni bránit naši zemi, naši rodinu, naše děti, naši budoucnost,“ zdůraznil Kličko.

Řeči o zmrazení války, jaké jsou slyšet např. z Německa, jsou podle Klička naprosto nesmyslné, protože toto zmrazení by ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi jen poskytlo prostor nadechnout se a vrhnout se znovu na Ukrajinu. Kličko nepochybuje o tom, že cílem Putina je dobytí Kyjeva a tím i ovládnutí celého státu.

Proto podle něj Ukrajinci potřebují zbraně na obranu vlasti.

Server Kyiv Independent upozornil, že ruský prezident Vladimir Putin podepsal 31. března dekret o branné povinnosti 150 000 Rusů v rámci pravidelně se vyskytující jarní odvodové kampaně. Podle ruských zákonů branci oficiálně nemají sloužit v zahraničí. Ani na Ukrajině.

Ve stejné době francouzský ministr obrany Sebastien Lecornu oznámil, že Francie dodá na Ukrajinu zásilku protiletadlových raket Aster 30 a stovky obrněných vozidel jako součást nového balíčku vojenské pomoci.

„K udržení tak velké frontové linie potřebuje ukrajinská armáda například naše obrněná frontová vozidla: to je naprosto klíčové pro mobilitu vojsk,“ řekl Lecornu.

Zmíněné obrněné transportéry jsou prý staré přes 40 let. Zásoby francouzské armády budou prý nahrazeny vozidly Griffon nové generace.

