Udělat Babišovi pápá. Soukromníci chtějí usilovat o sjednocení pravice

REPORTÁŽ Strana soukromníků České republiky pořádala svůj sjezd tak jako minule ve východočeských Holicích. O funkci předsedy se opět ucházel Petr Bajer a obhájil ji. Zatímco minule navštívil sněm Soukromníků Petr Fiala, letos bylo zastoupení ostatních pravicových stran méně reprezentativní, ale o to pestřejší.

Hlavním bodem programu byla volba nového vedení. Petr Bajer vykonává funkci předsedy již od roku 2013. Nyní kandidoval znovu, s programem, jehož hlavním bodem je slučování sil na pravici. Soukromníci jsou připraveni spolupracovat s kýmkoliv s výjimkou SPD.

Předseda strany Petr Bajer to pak pro ParlamentníListy.cz vysvětloval: „Musíme si uvědomit, koho máme jako protivníka. Samozřejmě, že jím je premiér Babiše, který málo dbá na zájmy drobného podnikání, ale především dbá na zájmy velkého podnikání, které vlastní anebo nevlastní, ale má ho ve svěřeneckém fondu, chcete-li. Ale ve vládě je jen díky podpoře ČSSD, Jana Hamáčka, který si drží své místo za každou cenu. Když se bavím s řadovými členy sociální demokracie, tak nejsou zrovna nadšení z toho, co jejich strana podporuje. Samozřejmě je Babiš ve vládě i díky komunistům, kteří si podporu kupují – plněním jejich věcí, které chtějí. A na čekačce Tomia Okamura, který nahradí komunisty, pokud odstoupí“.

Soukromníci podle něj navíc mají tu smůlu, že Babišovo podnikání často poznávají z první ruky. A znají například i jeho manažery a osoby, kterí řídí jeho svěřenecké fondy.

Cílem Soukromníků by podle Bajera měly být zejména krajské volby, ve kterých by se mělo před těmi sněmovními, které by měly následovat rok poté, otestovat spojenectví pravicových sil.

Dosavadní předseda Bajer byl na sjezdu zvolen, stejně jako první místopředseda Ladislav Linek. Bajer byl zvolen všemi hlasy kromě jednoho, který byl, jak ParlamentnímListům.cz později prozradil, jeho vlastní. Jako další místopředsedové byli zvoleni Petr Thaisz, který funkci obhajoval, a Jiří Hojgr. Členy předsednictva budou i Jan Baránek, Michal Dvouletý, Ivana Snítilová, Petr Jurča a Ota Jarolímek. Zároveň bylo zvoleno 42 členů rozšířeného předsednictva, kteří zastupují krajské organizace.