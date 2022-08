Úder Pirátům: Motoristé na ně vyjeli s nečekanou tváří

Nechceme žít v Praze napadené Piráty. Tak zní hlavní heslo politické strany Motoristé sobě, která chce výrazně promluvit v podzimních komunálních volbách. Cílem Motoristů je především odstranit pirátský a zelený dopravní teror, který zachvátil hlavní město. „Amatérismus primátorky Krnáčové nahradili Piráti a umožnili vzestup cyklofanatiků uskupení Praha sobě, kteří nás chtějí ovládat, omezovat a převychovávat nás. To musíme zarazit,“ sdělil šéf strany Petr Macinka. Představil osobnosti, které by měly vedení metropole převzít. Jde například o ekonoma Vladimíra Pikoru.

Známý ekonom, bývalý šéf vinohradské nemocnice, diplomat a exnáměstek ministra dopravy, bývalý ředitel Technické správy komunikací hlavního města a řada dalších významných manažerů a osobností bude tvořit kandidátku strany Motoristé sobě.

Nový subjekt plánuje nejen vrácení pražských silnic do podoby, která zajistí plynulou dopravu, ale také revoluci v městské hromadné dopravě. Půjde například o bezplatné metro a výrazné zlevnění ročních lítaček, což prý zase povede ke znásobení jejich prodeje, a tedy nezpůsobí to díru v rozpočtu. „Pak už si roční lítačku bude moci dovolit skutečně každý. Všechno máme do detailů spočítané,“ podotkl šéf Motoristů Petr Macinka.

„Automobilová doprava je nejpalčivějším problémem, který naše hlavní město sužuje. Ukázalo se, že žádná z relevantních politických sil se nehodlá tomuto stylu vládnutí vzepřít, proto jsme založili politickou sílu pro nadcházející komunální volby Motoristé sobě. Chceme ukončit vládu nefunkčních experimentů, v jejichž čele stojí mládenci postrádající jakoukoli autoritu a životní zkušenost. Nám se podařilo sestavit tým skvělých osobností, které vynikají ve svých oborech a představují to nejlepší z manažerských a odborných pozic. Tyto osobnosti nabídneme pražským voličům,“ zdůraznil Macinka v počátku úterní tiskové konference v observatoři Žižkovské věže.

Podle jeho slov mohl vznik strany Motoristé sobě v počátku připomínat určitou formu recese. „My ale chceme prostřednictvím našeho týmu expertů ukázat, že recesí je to, co se na pražském magistrátu odehrává nyní. Chceme zastavit šikanu řidičů. Navrhujeme dvě roviny. Ta první je v tom, že budeme bourat všechny bariéry, které pražským řidičům nakladly do cesty zuřiví fanatici pod vedením náměstka pro dopravu Scheinherra. Uděláme revizi všech cyklopruhů, kterými je Praha poseta a hodláme je smazat. Odstraníme všechna zbytečná značení, lesy plastových sloupků, což jsou ohyzdnosti, které v zimě jen komplikují silničářům práci. V této oblasti je klíčový náš kandidát číslo 3 Mojmír Mikuláš, inženýr a expert na pražskou dopravu, který bude exekuovat proces bourání bariér, zlomyslností a škodolibostí, které nám cyklistické vedení magistrátu dává do cesty,“ popsal.

Garantem provádění těchto opatření by za Motoristy sobě měl být Petr Smolka, bývalý předseda představenstva a generální ředitel společnosti TSK Praha, který kandiduje na sedmém místě. „Je to člověk, který vedl z našeho pohledu nejdůležitější pražskou městskou firmu. Rozhodně ví, co se dá a nedá udělat,“ uvedl Macinka.

Druhá rovina jejich dopravního programu je masivní rozvoj infrastrukturních staveb. „Praha zoufale zaspala, nestaví, nic se tady neděje, o řadě vyprojektovaných staveb Piráti dělají, že neexistují. Týká se to vnějšího okruhu, který je naprosto klíčový pro život Pražanů, ale i vnitřního okruhu, který je potřeba dostavět. Jedině tak dojde ke zprůjezdnění města a razantnímu úbytku aut v centru. To bude mít na starosti inženýr Jan Sechter, který působil jako náměstek ministra dopravy a ve všech klíčových jednáních s Prahou o vnějším okruhu stál na straně státu. Je nutné se na tom dohodnout, Praha musí mít dobrou komunikaci s vládou, což pan inženýr Sechter zajistí,“ řekl dále šéf Motoristů sobě.

Pokud jde o parkování, které působí neméně velký problém jako samotná doprava, Motoristé sobě mají v plánu zavést jednu parkovací kartu na celé město. „Když má někdo byt na Žižkově, pracuje v Dejvicích, jezdí za rodiči na Smíchov, nemá být omezován třemi parkovacími zónami. Je možné, aby lidem stačila jedna parkovací karta na celou Prahu. Má to podstatné výjimky, takže toto opatření bude platit během dne od 8 do 18 hodin, pak budou místa rezervována pro rezidenty, aby mohli bez problému u domu zaparkovat,“ nastínil Petr Macinka plán své strany.

Lidé ze Středočeského kraje i dalších míst, kteří každý den jezdí do Prahy hlavně za prací, jsou podle něho pro hlavní město důležití a Praha by bez nich nefungovala. „Každý den takto přijede 300 tisíc lidí a my si jich vážíme. I pro tyto lidi musíme mít řešení. Parkovací místa na okraji Prahy nejsou, město zaspalo i v tomto. Pirátský primátor se chlubí, že postavil historicky nejvíc P+R parkovišť. Šlo o 900 míst. Zvýšil tím počet míst ze 4 tisíc na 4900, což je proti 300 tisícům aut, které každý den přijedou do města, legrační. Těmto slovům primátora se můžeme jen smát,“ má jasno šéf Motoristů.

„S panem doktorem Vladimírem Pikorou, dvojkou naší kandidátky, jsme podrobně zanalyzovali rozpočet hlavního města i pražský majetek a víme, co si můžeme dovolit. Včetně revize části parkovacích zón, které ve vytipovaných oblastech uvolníme pro bezplatné parkování dojíždějících a nebude to nic stát. Důležitá je MHD, kterou považujeme za jedinou alternativu vůči automobilové dopravě. Na základě ekonomické analýzy chceme Pražanům nabídnout jízdu metrem zdarma a revoluci v systému městské hromadné dopravy a její masivní zpřístupněnosti tím, že roční kupon budeme prodávat za tisíc korun a děti do 18 let zcela osvobodit od platby za MHD. Toto rozhodnutí máme ekonomicky podloženo. Tím, že roční kupon bude za tisíc korun, se jich prodá mnohem víc,“ dodal Petr Macinka

Následně představil další přední kandidáty Motoristů. Kromě již uvedených jde například o doktora Marka Zemana, primáře a bývalého ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, zástupce ředitele základní školy a expert na školství Jiří Barták. Na kandidátce je například bezpečnostní expert a bývalý poslanec ANO Bohuslav Chalupa nebo také známý scenárista komediálních filmů a seriálů Petr Kolečko.

Během debaty s novináři Petr Macinka razantně odmítl, že by Motoristé sobě byli primárně zaměřeni proti cyklistům. „Jízda autem je pro drtivou většinu lidí existenční záležitostí. Jízda na kole je v podstatě volnočasová aktivita, hobby a navíc sezónní aktivita. Kromě nějakých úplných nadšenců nikdo nejezdí na sněhu na kole. Autem se jezdit musí. My chceme město zprůjezdnit, zlikvidovat bariéry. Auta je potřeba co nejrychleji vyhnat z dané oblasti a ne je zpomalovat. Je to neekologické, protože auto vypouští nejvíc zplodin, když se rozjíždí. Není možné hlavní tahy neustále zpomalovat. Nemáme nic proti cyklistům, ale preferujeme oddělení cyklistické struktury od struktury pro auta a velmi detailně to máme popsáno v našem programu. Tak jak je Čižinského parta protimotoristická, tak my opravdu nejsme proticyklističtí. My chceme zdravý rozum, chceme konsenzus. Víme, že je potřeba najít rovnováhu mezi různými dopravními způsoby. Ne potlačovat jeden na úkor druhého,“ konstatoval Petr Macinka na představení kandidátů strany Motoristé sobě.

