Udženija o Redlově skupině: My jim tady v Praze říkali „Zlínská parta“. A vědělo se o nich dlouho

Petr Gazdík končí ve vládě a europoslanec Stanislav Polčák pozastavil své členství v hnutí STAN. Vít Rakušan by se podle Udženiji postu ministra vnitra ale vzdávat neměl: „Říká se, že může zasahovat do vyšetřování a brzdit kauzy, tak asi kdyby mohl, tak tahle kauza nevyplave. To si musí říct vládní představitelé,“ řekla Udženija úvodem.

V kontextu změn ve vládě jí trápí nejvíce obavy z rozkolísání vlády. „Aby nedošlo k její destabilizaci, než začne předsednictví Evropské unie, to by na nás opravdu nevrhlo hezké světlo v rámci Evropy a celkově. Všichni by k tomu měli přistupovat a chladnou hlavou a zvážit to,“ připomněla.

„Nerada bych, aby tady nastal klasický hon na čarodějnice, kdokoliv se v kauze objevil, byť se tam jen náznakem mihnul, tak je najednou persona non grata, že se s ním musíme přestat bavit a přehlížet ho. Nemám informace o tom, že by v tom pan ministr vnitra jakkoliv figuroval. Uvidíme, co ukáží příští dny, zda se tam také objevuje, nebo ne,“ pokračovala.

Klíčová otázka v případě Rakušana podle ní spíše je, zda nemohl v této záležitosti konat daleko dříve. „Třeba když byl upozorňován paní Marvanovou a říkala mu, co ji v pražské buňce znepokojuje,“ podotkla.

Na dotaz, čím si vysvětluje, že někteří členové STAN udržovali tak dlouho toxické vztahy s obviněným podnikatelem Michalem Redlem, který spolupracoval také s Radovanem Krejčířem, řekla: „V Praze se tomu říká tzv. zlínská parta, všichni pocházejí z jednoho kraje. Opravdu mě to udivuje, že někdo z vysokých politiků se stýká s takovou osobou. My jsme o tom slyšeli v Praze dříve, paní Marvanová opravdu dlouhodobě upozorňovala na tyto věci,“ zopakovala Udženija.

„Že odstoupil ministr Gazdík, udělal jedině správně, to mě nepřekvapuje. Pan Polčák, ten měl odstoupit a vůbec nekandidovat za STAN už dávno, kauzy kolem něj a jeho napojení na pana Redla jsou dlouhodobé,“ podotkla.

Protože kauze prorostla do úrovně vlády, hledá se, kdo přijde do čela ministerstva školství místo Gazdíka. Spekuluje se v ODS, že novým ministrem by mohl být Robert Plaga, předchůdce Gazdíka, o tom Udženija ale informace nemá.

„Myslím, že nás čeká ještě velmi těžké období. Zdražování, energie, konflikt na Ukrajině, jakékoliv zakolísání v naší vládě nepomůže nikomu a hlavně ne občanům. Nechala bych to na představitelích vlády, ti nejlépe vědí, jakou mají situaci ve vládní koalici,“ řekla s tím, že nemůže situaci z její pozice soudit.

Aby se situace uklidnila, musí podle ní STAN svolat co nejrychleji svůj sněm. „Musí si navolit nové vedení, představit mnohem důvěryhodnější lidi a znovu získávat důvěru svých voličů. Jestli se jim to povede, to nevím. ODS byla také na dně a v čele s Fialou se jí opět podařilo důvěru občanů získat. Tato cesta je dlouhá. A pokud to Rakušan myslí dobře a pokud se kauza nebude dál rozvíjet, tak šanci má. Cesta je ale opravdu trnitá. Pokud nemá, kdo s ním potáhne za jeden provaz, tak to bude mít hodně těžké,“ domnívá se Udženija.

