Uf! Po summitu Putin – Biden vystoupil Donald Trump. I Merkelová se otřese

Včera proběhl v Ženevě summit prezidentů USA a Ruska. Co se na něm odehrálo už komentoval bývalý prezident Donald Trump pro Fox News. USA prý ničeho nedosáhly, Putin jen dostal příležitost se předvést. A stěžoval si, že média ignorovala, jak přitlačil ke zdi Německo kvůli NATO a zablokoval výstavbu plynovodu Nord Stream. „Řekl jsem Angele, my vás chráníme a ti, před kterými vás chráníme, ta země, tak těm platíte miliardy dolarů, co to je?“ chlubil se.

Trump se opět chválil za to, že Nord Stream 2 zastavil. A také si řekl své o Německu, které kritizoval, že ho NATO „za velmi nízkou cenu“ chrání, a přitom Německo platí miliardy za energii do země, před kterou ho NATO chrání. „Řekl jsem Angele (Merkelové), my vás chráníme a ti, před kterými vás chráníme, ta země, tak těm platíte miliardy dolarů, co to je?“ chlubil se. Dodal, že dosáhl toho, že ostatní země začaly platit do NATO o poznání více.

„Platíme za to, abychom je chránili, a oni nás, s odpuštěním, šidí při obchodu. To je to jediné slovo, které se hodí. Protože jsou v mnoha ohledech horší než Čína nebo stejní jako Čína. Kolik se v Berlíně prodá chevroletů? Ne moc. Kolik v Paříži? Taky ne moc, možná žádný. A přitom my jejich produkty prodáváme. Jejich víno, jejich auta, mercedesy, BMW, prodáváme je po celých státech,“ stěžoval si bývalý prezident.

S Putinem prý jako prezident vycházel dobře, ale zároveň prý na Rusko nikdo nebyl tvrdší než on, pokud šlo o sankce nebo blokování Nord Streamu, ale to média zamlčela. „A velice rád bych je zrušil, pokud by se začali chovat normálně. Měli jsme velkou šanci mít skvělé vztahy s Ruskem,“ tvrdí Trump.

Komentoval také Bidenovu odpověď novinářům, kdy se americký prezident zamotal při odpovídání na otázku, zda si trvá na tom, že Vladimir Putin je zabiják. Trump řekl, že volby byly nespravedlivé, ale Bidenovi přeje, aby se mu dařilo. „Takovou scénku, jakou jsem viděl včera, už vidět nechci. Bylo to hrozné, nikdo nevěděl, co se děje,“ komentoval Bidenovu neschopnost vyslovit kloudnou větu.

Trump nebyl sám, kdo hodnotil Bidenův projev. Ze současného prezidenta USA si utahují i další jeho kritici, protože podle Fox News „četl text v závorce“. „Budu odpovídat na dotazy a jako obyčejně mi dali seznam lidí, které vyvolám,“ řekl na tiskové konferenci Biden. Za to, že si vybírá novináře, už Bidena kritizují republikáni a i komentátoři na internetu.

Podle Fox News se u Bidena nejedná o nic výjimečného a otázky hlavně od vybraných novinářů zodpovídal už na své první tiskové konferenci v lednu. Tehdy se jeden reportér nechal slyšet, že za Bidena „vyvolává“ novináře zaměstnanec Bílého domu, který má prezidenta na starost, zatímco Trump si je vyvolával sám. A v březnu dle Fox News byl prezident viděn, jak má novináře, kterým má povolit položit otázku, napsané na taháku.

