Uhozený Bursík na rikše. Alarmisté nikdy nebudou mít dost, varuje ekonomka Šichtařová

Ekonomka Markéta Šichtařová varuje, že dnešní ekologičtí radikálové budou své požadavky stále více stupňovat. A to i v Česku

„Je to už dost šílené, kam se svět dostal. Alarmisté nebudou mít nikdy dost; čím víc dostanou, tím víc budou bít na poplach. A nenechte se mýlit, není to jen móda západní Evropy či Ameriky. Tahle epidemie proniká čím dál víc i k nám,“ napsala Šichtařová v komentáři na blogu iDNES.cz.

Připomněla, že to není tak dávno, co bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík prohlásil, že auta se spalovacími motory budou muset jednoho dne z Prahy zmizet. Dnešní zásobovací vozy jednou nahradí zásobovací kola, dopravní prostředky bez emisí. Šichtařová jak první, tak druhý nápad považuje za uhozené.

„Kola místo dodávek už mají v Indii. Říkají jim rikšové. Kdyby mi někdo před lety řekl, že naším vzorem bude Indie, nevěřila bych. Ale co už... když vzorem ve výběru daní nám může být Chorvatsko? Čím míň rozvinutá země, tím zjevně pro české politiky větší inspirace,“ kroutila hlavou dáma.

Pokud by chtěli ekologičtí aktivisté a zelení politici Praze opravdu pomoct, postarali by se např. o dokončení městského okruhu a o postavení minimálně jedné další trasy metra. To by pohyb lidí po Praze usnadnilo, v centru města by jezdilo méně aut a ve městě by se líp dýchalo. Jenže ekologičtí aktivisté takhle podle Šichtařové v duchu svého fanatismu neuvažují.

Místo toho prý komplikují život automobilkám.

„Představa zelených, že elektrická auta jsou ekologická, je naivní. Dřív plundrovali planetu producenti ropy, teď to budou producenti lithia a kobaltu. Auto patří k modernímu člověku. Je výdobytkem civilizace. Pokud Bursík & spol. uspějí, nebude Praha o to lepším městem. Myšlenka, že do města je vítán jen ten, kdo auto nemá, povede k tomu, že město nasaje víc chudých lidí, zatímco vyšší a střední třída ho opustí. Vznikne chudé ghetto s rikši,“ uzavřela Šichtařová.

autor: mp