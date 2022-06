Ukrajina: Neměli Putina. Promarnili úplně všechno. Petr Drulák se nebál říct, jak se věci mají

reklama

„Když se podíváte zpět, tak Ukrajina v 90. letech, a po roce 2000, promarnila úplně všechno. Ukrajina je země, která je neuvěřitelně bohatá. Má obrovský potenciál, ale její elita ji naprosto zničila. To je také potřeba mít na paměti, když mluvíme o těchto dvou zemích,“ upozorňuje diplomat.

Západ v této situaci podle něj viděl příležitosti. „Byly to příležitosti privatizační, jak v Rusku, tak na Ukrajině. Samozřejmě to bylo opět jen pro otrlé, kteří mají ostré lokty, někteří v tom uměli docela dobře chodit,“ podotkl.

Jako další aspekt vzniku války na Ukrajině zmiňuje bezpečnost. Ta se v posledních letech dostává do popředí vztahů mezi Ruskem a Západem, který také představuje otázku rozšiřování NATO. „Rozšíření NATO do střední Evropy si Jelcinovo Rusko nepřálo, dávalo to také jasně najevo, ale stejně k tomu tehdy dojde. A v momentu, kdy nastupuje Putin, je NATO už rozšířené, a je už také po válce v Kosovu, což byl pro Rusy důležitý moment, protože došlo k situaci, kdy Srbsko, tradiční spojenec Ruska, bylo bombardováno, Je tedy pochopitelné, že Rusové cítili určité nepohodlí, i když to neznamenalo bezprostřední ohrožení Ruska,“ pokračuje Drulák.

Ale o vstupu Ukrajiny do NATO se vůbec neuvažovalo. A když to bylo nastoleno, Rusko dalo najevo, že to je nepřijatelné. Pro Američany to bylo zase strategické rozšíření území o Černé moře, upozorňuje Drulák: „Černomořský prostor je totiž strategicky nesmírně zajímavý a podstatný, a velmoci mají tendenci expandovat a obsazovat území, která se jim jednou můžou hodit. Z tohoto hlediska se Ukrajina jevila jako území, které by se mohlo hodit.“

„Pro Rusko je toto území ještě důležitější než pro Ameriku, a to právě proto, že může být nástupním prostorem pro nějaký potenciální útok. Rusové vycházejí ze zkušeností, že nemohou nikomu ze zahraničí věřit. Nemohou úplně věřit ani Američanům po tom, co jim všechno slíbili, ale nesplnili to. To znamená, že Američané oprávněně vědí, že nemohou věřit Rusům, a Rusové zase oprávněně vědí, že nemohou věřit Američanům,“ říká diplomat Drulák.

Je proto podle něj velmi nezodpovědné v atmosféře takové vzájemné nedůvěry začít mluvit o tom, že by Ukrajina měla vstoupit do NATO.

