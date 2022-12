Ukrajina chce pořádat mírový summit. Má však jednu podmínku

reklama

Otázkou však má být přímá účast Ruska, jelikož podmínkou Kuleby pro jednání s Moskvou je, aby před jejím pozváním došlo na vyšetřování Ruska u tribunálu pro válečné zločiny.



Kuleba rovněž uvedl, že je „naprosto spokojen“ s výsledky návštěvy prezidenta Volodymyra Zelenského v USA minulý týden, a prozradil, že americká vláda vypracovala speciální plán, podle něhož má být baterie raket Patriot v zemi připravena k provozu za méně než šest měsíců. Obvykle příprava trvá až rok.



Ukrajina podle něj udělá vše pro to, aby v roce 2023 vyhrála válku, a dodal však, že diplomacie bude vždy hrát klíčovou roli. „Každá válka končí diplomatickou cestou,“ řekl a připojil též, že každá válka končí „jako výsledek kroků podniknutých na bojišti a u jednacího stolu“.

Uspořádání mírového summitu na půdě OSN je podle něj nejvhodnější. „Organizace spojených národů by mohla být nejlepším místem pro uspořádání tohoto summitu, protože nejde o to, aby se prokázala laskavost určité zemi,“ vysvětlil. Cílem prý je, aby se zapojili „všichni“. Podmínka posouzení ruských válečných zločinů u mezinárodního soudu je však podle něj pro přizvání Ruska nutnou podmínkou.



Že je Rusko ochotné vyjednávat o míru, podle něj není pravda. „Pravidelně říkají, že jsou připraveni k jednání, což není pravda, protože vše, co dělají na bojišti, dokazuje opak,“ mínil Kuleba.



Britský The Guardian si povšiml, že Kuleba během rozhovoru ocenil také výsledky návštěvy prezidenta Volodymyra Zelenského ve Spojených státech a podotkl, že je s nimi „naprosto spokojen“. Připojil též informaci, že americká vláda měla vypracovat „speciální plán“, podle něhož má být baterie raket Patriot v zemi připravena k provozu za méně než šest měsíců. Obvykle tato příprava přitom trvá až rok.

Na slova ukrajinského šéfa diplomacie, že „není pravda“, že by Rusko bylo skutečně připraveno na jednání, jak země deklaruje, navázal také článek Al-Džazíry, v němž si tato zpravodajská agentura všímá, že Putin prohlašuje, že je ochoten jednat o Ukrajině, a ohradil se vůči Západu, že se snaží „roztrhat historické Rusko“, avšak mezitím Rusové nadále na napadenou zemi posílají své rakety.



„Putinovy komentáře, odvysílané v neděli, přišly uprostřed pokračujícího ruského bombardování ukrajinských měst včetně Charkovské a Záporožské oblasti,“ všímá si Al-Džazíra a poukázala na fakt, že Putinův postoj za neupřímný kvůli pokračujícím útokům označily i Spojené státy.



V rozhovoru, který odvysílala ruská televize Rossija 1, Putin řekl, že „jsme připraveni jednat se všemi zúčastněnými o přijatelných řešeních“. „Záleží to na nich – to nejsme my, kdo odmítá vyjednávat, ale oni,“ tvrdil.



Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak Putinova slova komentoval: „Putin se musí vrátit do reality. 1. Rusko samo napadlo Ukrajinu a zabíjí její občany. Žádné jiné ‚země, motivy, geopolitika‘ neexistují. 2. Rusko nechce vyjednávat, ale snaží se vyhnout odpovědnosti. To je zřejmé, proto přecházíme k tribunálu.“

Putin needs to come back to reality.

1. Russia single-handedly attacked Ukraine and is killing citizens. There are no other "countries, motives, geopolitics"

2. Russia doesn’t want negotiations, but tries to avoid responsibility. This is obvious, so we are moving to the Tribunal. — ??????? ??????? (@Podolyak_M) December 25, 2022

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj záměr na realizaci ukrajinského mírového jednání v roce 2023 zmínil již v půli prosince. Na listopadovém summitu skupiny 20 na Bali pak Zelenskyj představil desetibodový mírový vzorec, který zahrnuje obnovení územní celistvosti Ukrajiny, stažení ruských vojsk, propuštění všech vězňů, tribunál pro osoby odpovědné za agresi a bezpečnostní záruky pro Ukrajinu.

Kromě samotného záměru na uspořádání mírového summitu Ukrajina rovněž požaduje vyloučení Ruska z OSN. Jak poukázala Al-Džazíra, ukrajinské ministerstvo zahraničí vyzvalo k vyloučení Ruska z OSN s tím, že „zneužilo“ chartu a že jeho přítomnost je „nelegitimní“.



Země argumentuje tím, že Ruská federace obsadila místo udělené Sovětskému svazu a nikdy neprošla formálním schvalovacím procesem tak, jakému čelily Česká republika a Slovensko po rozpadu Československa.

„Ruská federace nikdy neprošla zákonnou procedurou přijetí za člena, a proto protiprávně zaujímá místo SSSR v Radě bezpečnosti OSN. Z právního a politického hlediska lze učinit pouze jediný závěr: Rusko je uzurpátorem místa Sovětského svazu v Radě bezpečnosti OSN,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo.



BBC dodává, že mimo tato vyjádření se Ukrajině daří útočit i na vojenské cíle v hloubi ruského území, přičemž při útoku na základnu Engels, vzdálenou asi 650 km severovýchodně od ukrajinských hranic, z níž Rusko odpaluje své rakety, měli po útoku ukrajinského dronu zemřít podle Moskvy tři techničtí pracovníci. Ruská protivzdušná obrana již na rozdíl od předchozího útoku tento dron měla sestřelit, přesto pronikl Ruskem na větší dálku, než je vzdálenost Moskvy od ukrajinských hranic.

K Ukrajině se dnes vyjadřoval též český prezident Miloš Zeman, jenž ve svém dnešním vánočním poselství podpořil českou pomoc napadené zemi. „Věřím, že tlak svobodných zemí dříve nebo později přiměje Rusko, aby území Ukrajiny opustilo,“ uvedl též.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

