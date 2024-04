Ukrajina nemá kde brát vojáky. Došli? Ne, ani se nenarodili

Ukrajina má problém s nedostatkem nových rekrutů do armády kvůli malému počtu mladých mužů. Hrozí jí vyčerpání celé jedné generace mužů, hlásí americký deník The New York Times. Demografický problém nízké porodnosti a malého počtu mladých mužů sahá hluboko do historie, deník zmiňuje rozpad Sovětského svazu v roce 1991, kdy následující nejistota měla „ovlivnit reprodukční chování obyvatelstva“ na Ukrajině.

„Zhruba milion mužů, kteří slouží v ukrajinské armádě, je zbitých a vyčerpaných,“ upozorňuje americký deník The New York Times spolu se skutečností, že mnozí ukrajinští vojáci jsou ve službě již déle než dva roky, přičemž desítky tisíc jich přišly o život nebo byly vážně zraněny.

Ukrajina podle amerického deníku „zoufale potřebuje nové rekruty“, mezitím se však potýká s negativně vyhlížejícím demografickým problémem, který představuje malý počet mladých mužů.

„Ukrajina musí vyvažovat potřebu čelit neúprosné ruské ofenzivě posilováním jednotek a rizikem, že vyčerpá celou jednu generaci,“ píše The New York Times vzhledem k tomu, že zdraví ukrajinští muži do třiceti let patří k nejmenší generaci v novodobé historii Ukrajiny.

Velitelé armády tvrdí, že v letošním roce bude potřeba až 500 000 nových rekrutů. Minulý měsíc přitom prezident Zelenskyj už snížil věk branné způsobilosti mužů z 27 na 25 let. Brannou povinnost žen Zelenskyj neplánuje, minimálně však ženy s lékařským vzděláním se už teď musejí registrovat na náborových úřadech.

Příčiny současného demografického problému Ukrajiny nicméně podle The New York Times sahají více než sto let do minulosti. Porodnost pak snížil i třeba rozpad Sovětského svazu v roce 1991. Podobný pokles byl po rozpadu Sovětského svazu zaznamenán i v dalších postsovětských státech včetně Ruska.

Na Ukrajině je nicméně demografický problém značnější než v Rusku, přihlédne-li se k tomu, že Rusko má přibližně čtyřikrát více obyvatel. Pokles porodnosti byl navíc na Ukrajině vyšší, což zapříčinilo současný malý počet mladých mužů ve srovnání se zbytkem populace.

V roce 1991 měly ukrajinské ženy v průměru 1,9 dítěte. O deset let později porodnost klesla na 1,1 dítěte.

V 90. letech se nad životem na Ukrajině vznášela nejistota ohledně budoucnosti, protože úspory mizely a platy se v době hospodářské krize stávaly bezcennými. Tato nejistota pak „ovlivnila reprodukční chování obyvatelstva“, řekl v telefonickém rozhovoru Oleksandr Gladun, zástupce ředitele Institutu demografie a sociálních studií Ptukha.

Rozhodnutím ukrajinského prezidenta Zelenského povolat muže od 25 let hrozí dalším zmenšením této malé generace Ukrajinců. Mnozí z omezeného počtu 25letých a 26letých mužů, kterých je podle vládních odhadů z roku 2022 asi 467 000, již slouží v armádě a žijí v okupovaných oblastech nebo mimo Ukrajinu.

Rozhodnutí o snížení věku odvodů přišlo podle některých příliš pozdě. „Rozhodnutí bylo přijato – je dobré, ale je příliš pozdě,“ řekl Serhij Hrabskij, plukovník a komentátor války pro ukrajinská zpravodajská média.

Důsledky války jsou již patrné i na budoucích generacích, přičemž počet narozených dětí klesl o polovinu. Budoucí porodnost závisí na tom, kolik mužů padne v boji a kolik žen se vrátí z exilu, uvádí zástupce ředitele Institutu demografie a sociálních studií Galdun. „Co můžeme dělat? Je to válka,“ dodal.

