New York Times poukázal na to, že loňský rok si ruské síly i přes intenzitu útoků připisovaly jen nepatrné územní zisky. To se ovšem s letošním rokem zásadně změnilo. „V říjnu Rusko dosáhlo největších územních zisků od léta 2022,“ napsal deník.

Rusové převzali kontrolu nad strategickými městy Donbasu. „Ruská armáda převzala kontrolu nad strategickými městy, která ukotvovala ukrajinskou obranu v oblasti, počínaje Vuhledarem na začátku října. Minulý týden zuřila bitva v Selydove, která se nyní zdá být ztracena,“ píše deník, přičemž Rusové už před dvěma dny hlásili, že město je v jejich držení.

Dalším cílem ruské armády pak má být pro ukrajinské vojenské síly klíčové město Pokrovsk. „Experti říkají, že tyto zisky, které patří k nejrychlejším ve válce, pomohou ruské armádě chránit její boky před zahájením útoku na město Pokrovsk, klíčovým logistickým centrem pro ukrajinské síly na Donbasu,“ zhodnotil situaci New York Times.

Ukrajinská armáda je rozdrobená po celé délce frontové linie, která se začíná bortit. „Patová situace, která definovala rok 2023, položila základy nedávného pokroku Ruska. Jakkoli byly zisky marginální, ruské útoky postupně oslabily ukrajinskou armádu do bodu, kdy jsou její jednotky tak roztažené, že již nemohou držet některé své pozice, říkají ukrajinští vojáci a vojenští analytici,“ popsal situaci deník.

Podle Pasiho Paroinena, vojenského experta z finské skupiny Black Bird Group, byla polovina dosavadních ruských územních zisků na Ukrajině letos dosažena jen za poslední tři měsíce. „Situace na jihovýchodě Donbasu se rychle zhoršuje,“ řekl pro New York Times Paroinen.

Zprávu deníku na síti X okomentoval oceňovaný investigativní novinář Glenn Greenwald, který, mimo mnoha jiného, medializoval informace Edwarda Snowdena o sledování obyvatel i spojeneckých politiků americkou agenturou NSA.

„Po 2 roky byl každý, kdo řekl, že Ukrajina nemá šanci porazit Rusko, podle definice NATO (tedy vyhnáním všech ruských jednotek z Ukrajiny), okamžitě označen za ruského propagandistu (často pak umístěného na oficiálních černých listinách z Kyjeva). Západní média to jako obvykle přiznávají o 2 roky později,“ poznamenal Glenn Greenwald.

Nad zprávou se pozastavil i Robert F. Kennedy, nezávislý prezidentský kandidát, který se své kandidatury vzdal ve prospěch Donalda Trumpa. „Dva roky říkám, že Ukrajina nemá šanci vyhrát americkou zástupnou válku proti Rusku. Mainstreamová média poslušně školila americkou veřejnost, aby věřila, že Zelenskyj vítězí, a proklínala ty z nás, kteří jsme tento příběh zpochybňovali,“ napsal na síti X Robert F. Kennedy.

Kdyby média psala pravdu, mohly se ušetřit statisíce lidských životů, protože Ukrajina by kývla na mírová vyjednávání, myslí si Kennedy. „Nyní mainstreamová média přiznávají, že válka je prohraná. Pokud by od začátku psala pravdu, realita by Ukrajinu nasměrovala k mírovému, velkorysému urovnání, které Rusko opakovaně navrhovalo, a 600 000 ukrajinským dětem by mohly narůst bílé vlasy,“ povzdychl si nad dva roky opožděným popisem reality Robert F. Kennedy.

