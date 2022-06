Ukrajinci? Silný národ. Díky Putinovi, říká dokumentaristka

reklama

„Ukrajina hodně z 90. let i přes tu strašnou korupci, co mají, pokročila. Je to velká země, lidi jsou pracovití,“ vzpomíná fotografka na svobodnou Ukrajinu, kterou se svým foťákem navštěvovala.

Dnes od začátku invaze nemá absolutně slov pro to, co tam vidí. „Myslí si, že je to špatný sen, ale není. Dnes je front-line absolutně všude a nevíte, kam bomba spadne. Ale překvapilo mě, jak jsou Ukrajinci organizovaní, a že třeba jejich starostové zůstali na svých místech,“ říká.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ZDE

Ukrajinci se podle Zímové po tlakem válečných hrůz nehroutí, válka je každým dnem posiluje: „Ukrajinci jsou čím dál tím silnější, mnoho lidí už zemřelo a pro ně není cesta zpátky. Drží je hlavně to, že si vzájemně pomáhají,“ zmínila, že pomáhá mnoho dobrovolníků, každé město má svůj dobrovolnický štáb a lidé stále donášejí nějaké věci. „Myslím, že Putin vytvořil dost dobrý a silný národ,“ podotkla.

Někteří tamní lidé tvrdí, že už si na válku zvykli, ale těch prý moc není. Spíše nedokážou pochopit, co děje, a proč. „Stále nechápou, proč je Putin napadl a proč jsou v zemi ruští vojáci,“ řekla Zímová.

Mnoho Rusů na Ukrajině stále žije, s některými Zímová hovořila. „Jeden z nich, Vitalij z Dnipru, který nás občas vozil autem a pomáhal nám, vyprávěl, že má babičku v Moskvě. Když mu volala, tak jí vyprávěl, co se na Ukrajině děje. Ona ale řekla, že jí lže a položila telefon.“

Když potom stejná příbuzná Rusa žijícího na Ukrajině volala za 14 dní, nechtěla se bavit o politice. „Ale Vitalij namítl: ,Jak se nemůžu bavit o politice, když na nás padají bomby? Když nás vraždí, znásilňují? Nikdy jsme nebyli fašisti ani banderovci, a najednou jsme?‘ A ticho, babička nevěděla, co říci,“ popsala fotografka komunikaci některých Rusů žijících na Ukrajině se svými příbuznými v Rusku.

„Většina lidí na Ukrajině viní Putina a Rusko, jen asi dva lidi říkali opak, jedna paní s Marjinky věřila, že Putin udělá na Ukrajině pořádek. Je to asi 1 % lidí, kteří tomuhle věří. Ale jsem v té druhé bublině, tak chci asi slyšet i něco jiného. Docela by mě zajímalo, co by paní říkala dnes, protože Marjinka už je celá rozbitá,“ dodala fotografka Zímová.

Psali jsme: Putin připomněl válčení Petra Velikého. Čeho chce dosáhnout? Naznačil jasně Pobaltí se kysele tvářilo na Scholze. Šlo o Ukrajinu Rusko musí být poraženo, vzkazuje bývalý šéf NATO. Je to prý možné, jeho armádu jsme přeceňovali Šachista Kasparov popsal Putinův režim. Už v roce 2015

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.