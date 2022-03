Ukrajinci? Zdravotnictví to pocítí, říká Prymula. Část doktorů to nezvládne

reklama

Během posledního měsíce přišlo do Česka 300 válečných utečenců, z toho téměř polovinu tvoří děti. Zcela jistě to bude podle Prymuly velká zátěž pro české zdravotnictví. „Nemůžeme strkat hlavu do písku a říkat, že se nic neděje, a říkat, že zátěž je prakticky nulová. Ta zátěž je poměrně vysoká, když to přepočítáme na dětskou populaci, tak sem přišly v podstatě dva ročníky. Anketa Vede si Petr Fiala ve funkci premiéra dobře? Ano 4% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 49626 lidí

Pro ty pediatry to znamená poměrně velkou zátěž. Je nutné tuto zátěž nějakým způsobem rozvrstvit jak mezi pediatry, tak mezi dospělé praktiky,“ řekl s tím, že se dokonce uvažovalo, že by děti od 16 let nahoru už spadaly pod dospělé praktiky. Jsou to vše zatím pouze návrhy, které realizovány nebyly.

„Každopádně ten počet je dostatečně velký na to, aby to zdravotnický systém pocítil,“ konstatoval někdejší šéf resortu zdravotnictví.

Největší potíže tak očekává v ordinacích pediatrů. „Máme tu vysoký počet malých dětí, takže ta péče bude dominantně spadat právě na pediatry. Pediatrů je i dnes málo, sami už ohlásili, že ani 100 tisíc příchozích dětí nezvládnou.“

Kdo a jak by tedy měl pediatrům pomoci? „Vede se o tom velká diskuse. Těch dětí tu bude minimálně 250 až 300 tisíc, pokud přijde celkem 500 tisíc uprchlíků... Budou se o ně muset starat i nemocnice, budou muset pomáhat praktikům. Do budoucna se nepochybně budou muset zapojit i okresní nemocnice, kde také pediatrie jsou.

Je třeba si říct, že naše pediatrie je personálně v poměrně svízelné situaci, že už v minulosti jsme řešili, jestli jsme vůbec schopní zabezpečit na každém okrese oddělení, které by mělo dostatek personálu. Uvažovalo se o tom, že by to bylo pouze jedno oddělení na dva okresy. Tato zátěž nepochybně tento problém prohloubí,“ je přesvědčen exministr zdravotnictví.

Premiér Petr Fiala (ODS) v rámci migrační vlny mluví o stavu na hraně možností. Ministr Vnitra Vít Rakušan (STAN) zase hovoří o neschopnosti zajistit komfortní ubytování pro uprchlíky. Ve hře už je i stavění uprchlických táborů.

Dá se v současné situaci péče o všechny ukrajinské uprchlíky zvládnout tak, aby se nesnížila dostupnost lékařské péče pro české občany? „Je třeba si uvědomit, že náš zdravotní systém neměl žádné dramatické rezervy v ambulantní sféře. Systém bude podroben zkoušce. Máme určitý počet dialýz a schémata, která používáme v léčbě. Postupně se to vše bude muset navyšovat, aby se absorbovala kapacita, která přijde,“ řekl Prymula.

