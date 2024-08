Ukrajinci „drží“ ruské území. Ale jen na mapě. Skutečnost je jiná

Válka na Ukrajině trvá už 898 dní. V posledních dnech Ukrajinci odpovídají nejen dronovými útoky na ruském území, ale také fyzickými přechody na ruskou půdu, kde provádějí vojenské operace v ruských obcích.

Ale jak tyto operace vypadají dohromady? Podcast dvou amatérských historiků Russians With Attitude krotí přílišné nadšení fanoušků Ukrajiny. Podcasteři žádají všechny lidi zajímající se o dění na Ukrajině, aby se na situaci dívali s kritickým odstupem.

„Můžete, prosím, zkusit být více... kritičtější?“ padlo.

Podcasteři na sociální síti X upozornili, že Ukrajinci útočící na ruské území už ztratili nemalé množství techniky a teď podnikají rychlé vpády na ruské území s cílem vyvolat chaos.

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 6% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 17307 lidí

A hned pokračovali.

„Neexistuje žádný důkaz o tom, že by ukrajinští vojáci zaujali pozice nebo se usadili kdekoli v Kurské oblasti, neexistují žádné známky okupace, existujících logistických struktur, posil, vztyčování vlajek, NIC. Ano, používají velké množství dronů a raketových systémů, aby se zapojili do rozptýleného obtěžování, ale to je úplně jiný postup než při ofenzivě všech vojenských složek s 8 kompletními brigádami,“ upozornili podcasteři s tím, že Ukrajina ani nemá dostatek jednotek, se kterými by mohla podniknout plnohodnotnou ofenzivu.

Analytik Tyler Weaver popsal situaci obdobně. Konstatoval, že se žádné velké změny nekonaly. Podle analytika je půda nasáklá ukrajinskou krví a ruští blogeři zveličují ukrajinské snahy, aby upoutali pozornost na situaci na frontě.

„Ruští komentátoři udělali za ukrajinské síly kus práce a vyznačili jejich zisky na vybájených mapách založených na úplné šeptandě o tom, kde všude viděli ukrajinské průzkumníky. Chladnější hlavy – a konzervativnější tvůrci map – zvítězili poté, co skuteční váleční zpravodajové neúspěšně pátrali v ‚dobytých‘ oblastech po ukrajinských jednotkách a ruská vláda pohrozila stíháním lidí šířících nesmysly,“ napsal Weaver.

Rusům totiž dorazily posily a ukrajinské jednotky, které vstoupily na ruské území, chřadnou. Rusové prý přitom neposlali žádné elitní vojáky, ale poslali jen tolik sil, aby situaci vyřešili. A také nepřeveleli jednotky z ostatních směrů. Pokud někde došlo k posílení jednotek, tak je to podle Weavera na některých úsecích fronty na ukrajinském území, kde se v poslední době Rusům daří udržovat tlak.

Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 3% Nezvrátí 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13848 lidí

O situaci u Kursku napsal pár slov i plukovník Ivo Zelinka, který napsal, že ukrajinské cíle operace mohou být v podstatě tři.

Zaprvé mohlo Ukrajincům jít o narušení ruských logistických tras. Druhým cílem mohlo být získat území, které bude možné tzv. směnit v budoucím vyjednávání s Ruskem. A třetím cílem mohlo být podlomení morálky nepřítele. Znejistění nepřítele.

„Městečkem Sudža vede vysokorychlostní komunikace (u nás bychom řekli silnice I. třídy), ale zejména železnice, která umožňuje zásobování celého pohraničního pásu. Její obsazení způsobilo ruské logistice problémy, ale určitě ne nepřekonatelné,“ napsal Zelinka na sociální síti X.

Ani obsazení a především udržení ruského území není ze Zelinkova pohledu příliš pravděpodobné.

„Operaci zahájily dvě ukrajinské brigády (22. a 82.) včetně těžké techniky. Udržení dobytého území by ale bylo obtížné, protože Rusko udělá vše, aby tomu zabránilo.“

A pokud jde o snahu podlomit vůli nepřítele k boji, tak to je cílem každé vojenské operace.

„U každé vojenské operace je zvažován psychologický dopad, někdy je i důvodem její realizace. Psychologický dopad záběrů stovek vzdávajících se ruských vojáků, evakuovaných civilistů a neschopnost ruského vedení s tím něco dělat, ukazuje = SLABOST Putina,“ uvedl Zelinka.

Nakonec konstatoval, že o skutečném cíli ukrajinské operace nic nevíme.

„Závěr: O skutečném cíli ukrajinské operace nic nevíme. Nicméně na základě svých znalostí se domnívám, že hlavním důvodem jejího uskutečnění byl právě psychologický dopad. To neznamená, že v případě dosažení operačního průlomu ho nebude využito,“ uzavíral.

?? Krátký postřeh k ???? ukrajinské přeshraniční operaci.



Co se to vlastně děje? Je to diverzní akce, přeshraniční výpad anebo klamná operace?



Zatímco ukrajinské jednotky jsou už více než 20 km v hloubi nepřátelského území, pojďme si spolu určit smysl celé operace?? pic.twitter.com/REZafqxaEO — Ivo Zelinka (@IvoZelinka) August 8, 2024

Psali jsme: Do dvou měsíců hotovo. Ukrajinci útočí a prý vědí, co chystají Rusové Explosia se raduje z rekordních zisků. Je tu však velké ale Štefec: Japonci neříkají, že atomovku shodily USA. Někteří věří, že to bylo Rusko Nebezpečná mešita v Praze. Proběhlo varování