Ukrajinci ustupovali. Přijel Syrskyj, začali útočit. Ale ty ztráty...

Žádná země v Evropě by nevydržela to, co se valí na nás, vzkázal lídrům v EU ukrajinský prezident Zelenskyj. „Putin nechce žádný mír – chce jen válku a smrt. Je mu jedno, koho zabije. Hlavním cílem je zničit. Nejprve Ukrajina a Ukrajinci. A pak vy, drazí partneři,“ nechal se slyšet prezident s tím, že všichni vědí, co by teď Ukrajina potřebovala. A na USA se snesla kritika. Konkrétně na „primitivy v republikánské straně“ za nedostatek munice na frontě, kde Rusové přes ukrajinský prý nepříliš chytrý protiútok postupují…

Volodymyr Zelenskyj spočítal, kolik ruských bomb a dronů Šahíd letělo na Ukrajinu jen v minulém týdnu.

„Celkem ruští teroristé jen od začátku tohoto týdne použili již téměř 400 naváděných leteckých bomb, více než 50 dronů Šahíd a více než 40 raket. Žádná země v Evropě by sama takovému tlaku a zlu nemohla odolat. A proto je důležité, abychom teď všichni stáli při sobě – všichni, kdo si váží života a kteří nechtějí, aby tento teror zasáhl i jiné národy,“ zdůraznil Zelenskyj. A právě to je podle něj důvod, aby teď všichni táhli za jeden provaz a zarazili Rusko.

Prezident zdůraznil, že jen v minulém týdnu sestřelili obránci 7 letadel a toto tempo bude podle prezidenta dobré udržet. Jenže bez pomoci partnerů Ukrajiny to nepůjde. Zelenskj zdůraznil, že každý z partnerů Ukrajiny ví, co Ukrajina potřebuje k tomu, aby v obraně před Ruskem uspěla. Jedním dechem doplnil, že je třeba politické vůle k tomu, aby Ukrajina dostala to, co potřebuje.

„Pokud se tak nestane, stane se z toho jedna z nejhanebnějších stránek v historii. … Ruské zlo by nemělo být povzbuzováno chabými rozhodnutími, zpožděním dodávek nebo váháním.“

Ukrajinský prezident dal najevo, že se Ukrajinci drží zuby nehty, i když jim dochází munice. A s větším množstvím munice by ukrajinští obránci mohli sestřelit více letadel a vyřadit více další ruské techniky.

Než se rozloučil se svými spoluobčany, vymezil se proti Polsku. Zdůraznil, že je třeba vyřešit blokády polsko-ukrajinských hranic.

„Je prostě nemožné vysvětlit, jak lze útrapy krvácející země využít ve vnitropolitických bojích,“ rozčílil se Zelenskyj. Hned však dodal, že i tuto situaci se Ukrajině s jejím partnerem jistě podaří zvládnout.

Agentura Reuters napsala, že svou rozzlobenou promluvou mířil hlavně na dolní komoru Kongresu USA.

„Americká Sněmovna reprezentantů je pod tlakem, aby schválila balíček národní bezpečnosti ve výši 95 miliard dolarů, který posiluje pomoc Ukrajině a Izraeli a také Indo-Pacifiku. Tato legislativa minulý měsíc schválil Senát v poměru 70:29, ale předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson se bránil předložení návrhu zákona o pomoci pro hlasování ve Sněmovně,“ napsala agentura Reuters.

Právník z New Yorku Askold S. Lozynskyj, prezident ukrajinské nadace Free University Foundation, v textu pro Kyiv Post zdůraznil, že udržet Ukrajinu svobodnou je v zájmu celého svobodného světa. A především republikánům v Kongresu, těm republikánům, kteří blokují poslání další americké pomoci Ukrajině, připomněl něco, co možná neradi uslyší.

Skutečností je, že nedostatek munice na Ukrajině se dál významně projevuje. Bývalý důstojník švédských ozbrojených sil Mikael Valtersson na sociální síti X napsal, že nejvyšší vojenský velitel ozbrojených sil Syrskyj nařídil svým mužům přejít za Avdijivkou do protiútoku. A tento protiútok podle Valterssona již tak slabou ukrajinskou obranu zcela vyčerpal.

„Nechci znít jako troll NAFO, ale zdá se, že ukrajinská ofenziva byla dosažena nelítostnými útoky přímo do ruských linií a jejich jednotky byly navíc vystaveny neustálému proudu ruského bombardování, které ukrajinským jednotkám způsobilo těžké ztráty. Druhý potvrzený tank Abrams byl zničen ve (vesnici) Berdychi. Na tomto videu vidíte ztráty ukrajinských obrněných jednotek ve (vesnici) Tonenke. Otázkou je, stálo to za to? Řekl bych, že ne. Ukrajinské síly zpomalily ruský postup o 3–4 dny, ale již tak poničené ukrajinské jednotky musely při tomto bezohledném protiútoku ztratit většinu své bojové schopnosti,“ napsal někdejší švédský důstojník.

NAFO je internetový mem a hnutí sociálních médií, který se věnuje boji proti ruské propagandě a dezinformacím o ruské invazi na Ukrajinu. V praxi to znamená snahu znemožnit jakoukoliv než silně proukrajinskou konverzaci.

Sparta drone operators destroying a large number of enemy tanks and armored vehicles in the recent counter attacks on Tonenke.



They wasted so much trying to recapture this defense line. pic.twitter.com/emUvw0EkWI — ayden (@squatsons) March 3, 2024

Mezitím vychází najevo další podrobnosti o úniku informací od německé armády. Sice se prý plánoval útok na Krymský most, ale podle analytika, který si na twitteru říká Dr. Snekotron, je důležitější jiná věc.

„Za prvé, představitelé Luftwaffe potvrdili, že západní armáda a štáb byli přítomni na frontě, aby přizpůsobili ukrajinské stíhačky pro nesení (zbraní) SCALP/StormShadow. Pro Taurus by to bylo stejné a ukrajinské F-16 nemohou nést Taurus tak, jak je aktuálně nakonfigurován. Říká se, že adaptace a integrace Taurusu do F-16 nebo Suchoje trvá asi 6 měsíců. Berou také na vědomí, že dojde k negativní reakci, protože tato doba obratu bude považována za příliš dlouhou,“ napsal.

Další problém podle něj je, že Německo se snaží maximálně skrýt svou stopu v posílání pomoci Ukrajině, což podle analytika tyto dodávky pomoci kriticky zpomaluje. Ukazuje se prý také, že Velká Británie a další země nemají dostatek raket, které by mohly poslat na Ukrajinu k útoku na Krymský most, což podle všeho ještě zvyšuje tlak na Německo.

„Diskutuje se o více technických problémech. Na Ukrajině jsou v provozuschopném stavu ‚jednociferné počty‘ Su-24 a mostní pilíře jsou příliš tenké na to, aby se daly přesně zaměřit. K provedení práce by potřebovali 10–20 zásahů,“ poznamenal glosátor situace na Ukrajině. „Také se řeší otázka, jaký má smysl vůbec most sundat, kromě toho, že je jím ukrajinská strana posedlá. Zaznívá, že po dokončení železnice nad pevninou už most není tak zásadní pro zásobování Krymu. A konečně, zajímavé je, že se zdá, že si nejsou jisti konfigurací ruské protivzdušné obrany, což znamená, že nezjistili, kde jsou radary. Nejsou si jisti svými údaji. Je zábavné, že naznačují, že Ukrajinci by mohli mít tato data,“ pokračoval analytik.

Konstatoval, že útok na Krymský most je v podstatě neproveditelný, ale pokud Německo pošle na Ukrajinu rakety Taurus, stejně by mohl existovat nějaký plán útoku.

