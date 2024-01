Ukrajinci zkopali muže do bezvědomí kvůli taxíku. Teď soudce jejich případ „odklonil“

reklama

Josef Janda loni v březnu v Klatovech řekl dvěma Ukrajincům, kteří se dožadovali odvozu, že taxík už je obsazený a ať si dají odchod. Za to oba muže brutálně napadli a zraněný skončil s otřesem mozku a proraženou lebkou v nemocnici.

Situaci u soudu popsal taxikář, který poškozeného vyzvedával před barem. „Chtěl ještě zastavit u bankomatu, aby si mohl vybrat peníze. Když jsem na něj čekal, přišli dva muži, otevřeli dveře spolujezdce a chtěli odvézt,“ líčil řidič.

„Řekl jsem jim, že již jsem obsazený. Na to reagovali velmi podrážděně. Za asi dvě minuty se vrátil můj zákazník a řekl jim, že má taxík objednaný a aby si dali odchod,“ dodal s tím, že následně slyšel několik ran.

„Vyšel jsem z auta a viděl, jak zákazník leží na zemi a jeden z těch mužů nad ním klečel a mlátil ho pěstmi do hlavy. Následně se do roztržky připojil i druhý muž a začal zákazníka kopat do hlavy a dupat mu na ni. Snažil jsem se ho odstrčit, ale hrozil mi pěstí, tak jsem ze strachu sedl do auta a odjel. Cestou jsem volal na městskou policii,“ dodal svědek.

Nyní případ dospěl k soudu, který se rozhodl podmíněně zastavit trestní stíhání. Pokud budou podmínky dodrženy, nebudou Dmytro Kornijev (34) a Anatolij Palchej (30) potrestáni.

Soudce klatovského soudu Jan Kasal jim pro zastavení trestního stíhání stanovil dvouletou zkušební dobu. Poškozenému mají zaplatit 260 tisíc korun, dalších 40 tisíc poté zdravotní pojišťovně.

„Oba obžalovaní splnili všechny podmínky pro odklon trestního řízení. Plně se doznali, s poškozeným uzavřeli dohodu o náhradě škody a sami také aktivně vstoupili do jednání o splácení nároku pojišťovny,“ uvedl samosoudce Jan Kasal pro Novinky.cz.

Závažnost jejich jednání prý soudce Kasal zohlednil v tom, že zkušební lhůtu stanovil na zákonné maximum. „Aby bylo možné poznat, že se jednalo o jejich ojedinělý exces z jinak řádně vedeného života,“ upozornil Kasal na jejich dosavadní bezúhonnost.

Státní zástupkyně, která na oba podala žalobu, s odklonem jednoznačně nesouhlasí. Na místě podala proti rozhodnutí soudu stížnost. Odkazuje na brutalitu útoku, kterou doložilo zejména svědectví městského strážníka, který byl první na místě činu. „Nejevil žádné známky života. Nereagoval ani na žádné bolestivé podněty. Oči měl otočené v bělmo a nekomunikoval. Do příjezdu záchranky jsme se u něj snažili zajistit životní funkce,“ vypověděl o důsledcích kopanců a úderů do hlavy.

Navíc k soudcovu zdůvodnění odklonu uvedla, že obžalovaní se v přípravném řízení zcela nedoznali a útok zlehčovali.

