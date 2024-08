Ukrajinci zničili most přes Sejm. Analytik ukázal snímky: Rusové už mají jiný

Cílem bylo odříznout logistické trasy do Gluškova, Tetkina a dalších blízkých oblastí, uvedl deník The Moscow Times.

Ruští představitelé se nechali slyšet, že operace u města Gluškovo odřízla část místního okresu. Most využíval Kreml k zásobování svých jednotek a jeho zničení by mohlo jejich úsilí ztížit. Ruské ministerstvo zahraničí tvrdí, že Ukrajina použila západní rakety ke zničení mostu přes řeku Sejm v Kurské oblasti, uvedla BBC.

Mluvčí Maria Zacharovová uvedla, že to bylo poprvé, kdy byl region zasažen „raketomety západní výroby“. Podle ní se jednalo „pravděpodobně o americké odpalovací zařízení HIMARS“.

??????Russian soldiers stranded in Kursk after a Ukraine ???? HIMARS strike destroys the bridge over the Seym river near Glushkovo. Watch as a drone captures the bridge exploding???? pic.twitter.com/YMc85Ad63d

Pokud budou tři mosty přes Sejm zcela zničeny, může to Rusům způsobit značné logistické problémy. Ve všech scénářích však bude pravděpodobně více mostů dočasných, protože se chtějí vyhnout lokální katastrofě, uvedl na sociální sítí X finský vojenský analytik a historik Emil Kastehelmi.

Podle jeho informací si Rusové postavili před řeku Sejm nejméně jeden provizorní most, na platformě X svá slova opíral o aktuální snímky v letecké mapě, které mají vznik provizorního mostu zachycovat. Zprávu, že Rusové postavili náhradní most, zatím nelze nezávisle ověřit.

The Ukrainians have damaged and destroyed bridges over the Seym river, in order to cut logistical routes to Glushkovo, Tetkino and other nearby areas.



However, the Russians have already constructed at least one temporary bridge over the river. 1/3 pic.twitter.com/kQcmf43fnB