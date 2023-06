Ukrajinské obilí: Katastrofa se blíží. A ne jedna

Blíží se žně. A s nimi možná katastrofa. Zemědělci i politici mají stále obavy z toho, co se děje na Ukrajině. Hrozí, že dohoda s Ruskem o vývozu obilí skončí a z Ukrajiny se znovu stane obilnice Evropy. Zákaz vývozu ukrajinské produkce přitom platí jen do 15. září a jen pro pět zemí sousedících s Ukrajinou. Ukrajinské obilí Evropě hrozí problémy z více důvodů.

Anketa Bude Vladimir Putin příští rok opět zvolen prezidentem Ruské federace? Bude 94% Nebude 3% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4308 lidí odhaduje, že ukrajinská produkce bude tento rok nejslabší za dvanáct let a export pak nejslabší za jedenáct let. Poklesne podle nich na 17,5 milionu tun, zatímco v roce 2021 vyprodukovala Ukrajina rekordních 33 milionů tun. V roce 2021 také Ukrajina vyvezla 18,8 milionu tun zemědělské produkce, v roce 2022 to však kvůli válce bylo odhadem 16 milionů tun. A v roce 2023 se predikuje, že Ukrajina vyveze pouze 10,5 milionu tun zemědělské produkce.

Tato predikce ovšem počítá s tím, že bude nadále platit dohoda o vývozu obilí. V květnu Rusko souhlasilo, že ji prodlouží o dva měsíce a tento termín se kvapem blíží. Součástí ovšem byla i dohoda o vývozu ruských hnojiv a potravin a Rusko si stěžovalo, že ta nebyla dodržována.

Pro Reuters jeden ukrajinský vládní představitel uvedl, že je téměř jisté, že Rusko tuto dohodu neobnoví, protože bude mít jiné možnosti exportu hnojiva. Putin na setkání s bloggery a válečnými korespondenty taktéž uvedl, že z dohody asi odstoupí, protože byli údajně podvedeni a podmínky, které byly v dohodě, nebyly ze strany Západu naplněny. Pokud dohoda obnovena nebude, bude ukrajinský export ještě menší.

Před koncem dohody už varuje OSN, protože Africký roh je podle organizace v ohrožení. I když období dešťů bylo nadprůměrné, ohroženo hladem je prý stále 60 milionů lidí. Na ukrajinském obilí je stále závislá řada zemí, varuje Dominique Ferretti ze Světového potravinového programu OSN, který se snaží na tuto eventualitu připravit. Zejména v Somálsku, Súdánu, Džibuti a Eritreji je jídelníček založen na obilninách a změna je dle OSN pomalá. Dle dat OSN bylo po schválení dohody o vývozu obilí do Keni a Ethiopie dovezeno 700 tisíc tun.

Pokud by dohoda prodloužena nebyla, ukrajinská pšenice by směřovala buď přes Evropu, nebo do Evropy. Druhý scénář přitom není zbytku evropských zemědělců po chuti. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko spolupracovaly na tom, aby ukrajinské obilí nebylo prodáváno na evropském trhu, ale aby zároveň mohlo být vyvezeno na světový trh.

Nedávno tento zákaz Evropská unie prodloužila, podle serveru Euronews až do 15. září. Platí ovšem jen pro zmíněné země.

A zemědělci se obávají, že problémy budou pokračovat. „Dnes v podstatě nevíme, co pěstovat, aby to bylo prodejné,“ posteskl si Wieslaw Gryn. Podle něho se rozpadají dlouho budované vztahy v dodavatelském řetězci.

Problémy očekává i prezident Agrární komory ČR Jan Doležal, který před nimi varuje v MF Dnes. „Jako zemědělci ve střední Evropě jsme situaci sledovali asi s ještě větším napětím než zbytek populace. Od začátku války je schopnost Ukrajiny jako dřívější obilnice světa vyvážet zemědělskou produkci po moři dost omezena. Po odpálení přehrady Kachovka a poškození překladišť u ústí Dněpru se situace ještě zhoršila, přičemž Rusko zároveň hrozí neprodloužením tzv. obilné dohody. Ukrajina je tak čím dál tím víc odkázána na vývoz po souši. Z dřívější obilnice světa se tak stává obilnice Evropy,“ říká o vývoji války na Ukrajině.

Upozorňuje, že jen za pár týdnů v Evropě začnou žně. Přitom náklady na palivo a hnojiva byly vysoké, naopak výkupní cena je stále nízká. „Ukrajinská produkce se více než půl roku v regionu hromadí a stav zásob před novou sklizní rozhodně neodpovídá běžným letům. Vyhlídky pro zemědělce ve střední a východní Evropě nejsou dobré,“ poznamenává Doležal.

Poukazuje, že zákaz vývozu (kterého dosáhlo Polsko) je jen dočasné řešení. „K omezení pro celou Evropskou unii nebo obnovení celních poplatků a kvót tak, jak jsme požadovali, nedošlo,“ dodává s tím, že polská vláda zemědělcům škody kompenzovala. „Nedělám si iluze, že by naše vláda, která v pomoci Ukrajině patří také mezi favority, tuzemské zemědělce podobně odškodnila. Do voleb je daleko a zemědělci ji stejně nezajímají. Asi nám nezbývá než fandit, že příště to nějakému jinému kuchaři vyjde a že se svět, stejně jako trh, vrátí zase k normálu,“ naráží sarkasticky na Prigožina a jeho pochod na Moskvu.

