Ukrajinské obilí: Polsko a Maďarsko se brání, my můžeme být biti

reklama

Ruský prezident Vladimir Putin rozhodl, že Rusko odstoupí od obilné dohody s Ukrajinou. Americká CNN k tomu poznamenala, že Putin tímto krokem demonstroval schopnost Rusů způsobovat bolest druhým lidem daleko za svými hranicemi. Tímto svým krokem může způsobit velký hlad v Africe, neboť Ukrajina a její zásoby oblí je známá jako světový chlebový koš. Ceny potravin v důsledku Putinova kroku mohu prudce vzrůst, což by podle CNN znamenalo problém i pro prezidenta USA Joea Bidena, který zahajuje kampaň za znovuzvolení a těžko si může dovolit návrat vysoké inflace, která sužovala americké spotřebitele na svém vrcholu v loňském roce.

Ekonom Lukáš Kovanda však na twitteru upozornil na ještě jeden problém. Pokud Ukrajině nebude umožněno vycestovat přes Černé moře na Blízký východ, do Afriky i do Asie, může se pokusit vyvézt své zásoby vlaky po souši do EU. A to by na evropském trhu mohlo výrazně srazit ceny obilí, což by podle Kovandy mohl být velký problém pro české zemědělce.

„Situaci může zhoršit to, že další země Visegrádské čtyřky agilněji než Česko vystupují proti dovozu ukrajinského obilí a dalších zemědělských plodin. Na jaře jak Polsko, tak i Maďarsko a Slovensko přistoupily k zákazu či jiné formě omezení dovozu ukrajinských agrárních produktů. Minulý týden pak maďarský ministr zemědělství i jménem svého polského protějšku jednal s Tureckem o možném otevření nového černomořského koridoru pro vývoz ukrajinské zemědělské produkce,“ upozornil Kovanda.

„Maďarsko a Polsko se tedy aktivně zasazují za řešení situace, neboť zaplavení jejich trhů ukrajinskou produkcí hrozí stlačit výkupní ceny maďarských či polských farmářů na neudržitelně nízkou úroveň. Podobnému tlaku mohou čelit ale také čeští zemědělci. A zvláště právě v tom případě, že své zákazy a omezení dovozu ukrajinské produkce budou další země Visegrádské skupiny dále uplatňovat,“ pokračoval na twitteru.

Psali jsme: Nejchudším Čechům vzali nejvíc. Oficiální důkaz. Kdo si mastil kapsu Konec světa? Češi jezdí na svačinu do Německa. Jeli jsme a nevěřili Nemůžete chtít, abych tu seděl... Jenže poslankyně Stanjurovi ocitovala Ústavu Zkažené maso, zelené klobásy. Jde hygiena? „Schovejte to.” Noční můra u stánků

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.